L'oroscopo della settimana dal 4 al 10 maggio 2026 è pronto a evidenziare le buone notizie in relazione alle giornate in analisi. Il Leone risplende grazie a un trionfo personale ottenuto proprio all'inizio del periodo, dimostrando un carisma e una determinazione che lasciano il segno in ogni sfida affrontata con coraggio. Il Toro vive momenti di profonda commozione attorno a mercoledì, grazie al ritorno inaspettato di una persona molto cara che porta una ventata di gioia pura tra le mura domestiche. I Pesci ritrovano una serenità interiore preziosa, grazie a una riconciliazione amicale che riporta l'armonia nel gruppo e permette di guardare al futuro con fiducia.

Le buone notizie della settimana: giornate da '9' anche per il Toro

Ariete. La lieta novella riguarda un recupero fisico formidabile che permette di ritrovare una vitalità smarrita da tempo. Le stelle indicano una ripresa energetica capace di spazzare via la stanchezza accumulata durante i mesi scorsi. Questo nuovo vigore si traduce in una voglia di fare che contagia positivamente l'ambiente circostante. Molta forza deriva da una rinnovata capacità di gestire gli impegni senza avvertire il peso della fatica costante. Il benessere ritrovato diventa il pilastro fondamentale per affrontare le sfide con un sorriso smagliante. Verso metà settimana la salute splende e regala una lucidità mentale utile per prendere decisioni rapide ed efficaci.

Il corpo risponde bene agli stimoli e la resistenza aumenta in modo sorprendente. Questa fase di rigenerazione totale porta una ventata di freschezza necessaria per godere appieno di momenti di puro relax. Voto 8.

Toro. Una sorpresa incredibile arriva nel settore delle relazioni sociali con il ritorno di una persona cara che porta grande allegria. Questo incontro inaspettato riempie il cuore di gioia e permette di riallacciare un legame che sembrava essersi allentato nel passato. Le parole giuste arrivano al momento opportuno per sanare vecchie incomprensioni e guardare avanti con rinnovato ottimismo. La serenità domestica beneficia di questa visita gradita che trasforma una serata normale in un evento memorabile.

Il clima di armonia favorisce scambi di opinioni costruttivi e momenti di condivisione profonda. Attorno a mercoledì o massimo giovedì la presenza di figure amichevoli rasserena lo spirito e infonde una fiducia immensa verso il prossimo. Molto entusiasmo nasce da racconti condivisi e risate spontanee che rendono l'atmosfera leggera. Questa notizia positiva scalda l'anima. Voto 9.

Gemelli. La buona notizia giunge sotto forma di un riconoscimento pubblico per un talento che finalmente viene notato da tutti. Le abilità creative ricevono lodi sperticate e aprono porte che finora erano rimaste chiuse per timidezza o scarsa visibilità. Questo successo morale aumenta l'autostima e spinge a credere fermamente nelle proprie capacità espressive.

Il prestigio personale cresce grazie a parole di stima pronunciate da persone autorevoli nel campo di interesse principale. Una gratificazione del genere ripaga di tanti sforzi silenziosi compiuti nel corso degli ultimi tempi. La soddisfazione di vedere il merito riconosciuto ufficialmente cancella ogni dubbio residuo sul valore del percorso intrapreso. Tra martedì e mercoledì le stelle proteggono questa ascesa verso una notorietà meritata e brillante. Tutto appare finalmente chiaro e la strada verso la realizzazione sembra spianata. Voto 7.

Cancro. Una notizia meravigliosa giunge per quanto riguarda la sfera abitativa con la soluzione definitiva di un problema tecnico fastidioso. La casa torna a essere un rifugio accogliente e perfetto grazie alla conclusione di lavori o riparazioni che duravano da settimane.

Questa stabilità domestica permette di godere del comfort domestico senza preoccupazioni costanti legate a guasti o malfunzionamenti. La serenità tra le mura amiche favorisce un riposo profondo e rigenerante per la mente e per il corpo. Molta pace deriva dalla consapevolezza di abitare in un ambiente sicuro e funzionale sotto ogni punto di vista. Il nido familiare si riempie di una luce nuova che invita alla calma. Proprio verso il fine settimana la situazione si sblocca definitivamente sotto buoni auspici in quanto la dimora toglie un peso enorme e regala una libertà d'azione straordinaria. Voto 7.

Leone. La notizia positiva si materializza attraverso la vittoria in una piccola competizione o il superamento di una prova d'abilità.

Questo traguardo raggiunto dimostra una superiorità intellettuale o fisica che genera ammirazione sincera in chiunque osservi dall'esterno. Il senso di trionfo solleva il morale e permette di affrontare il periodo con la grinta tipica dei veri leader. Le stelle favoriscono il successo in ogni sfida che richieda prontezza di riflessi e coraggio decisionale. Ricevere un premio o un attestato di merito conferma la bontà delle azioni intraprese recentemente. La soddisfazione personale è immensa e funge da carburante per puntare a obiettivi ancora ambiziosi. Già a partire da lunedì e martedì il destino premia la determinazione ferrea e la voglia di primeggiare. Tutto ruota attorno a un risultato eccellente che illumina il cammino futuro.

Voto 10.

Vergine. Una novità entusiasmante arriva per via scritta e riguarda la possibilità di effettuare un viaggio desiderato da moltissimo tempo. La conferma di una prenotazione o un invito speciale apre scenari di scoperta e avventura veramente stimolanti. Questa prospettiva di spostamento genera un entusiasmo travolgente e permette di sognare mete lontane in totale sicurezza. Il desiderio di cambiare aria trova finalmente uno sbocco concreto e organizzato nei minimi dettagli. Le stelle proteggono i movimenti e assicurano che ogni spostamento avvenga sotto i migliori auspici. La gioia di preparare i bagagli si unisce alla curiosità di conoscere nuove culture o paesaggi naturali. Attorno a giovedì la boccata d'aria fresca diventa realtà ed è la medicina ideale per combattere la monotonia.

Il pensiero di una partenza imminente rende le ore leggere e ricche di aspettative. Voto 7.

Bilancia. La lieta notizia riguarda il ritrovamento di un oggetto prezioso o di un documento importante che si credeva smarrito. Questo evento fortunato mette fine a una ricerca affannosa e restituisce una grande tranquillità d'animo. Il valore affettivo o pratico di quanto recuperato è immenso e regala un senso di sollievo indescrivibile. Le stelle aiutano a fare ordine nel caos e portano alla luce tesori dimenticati in qualche angolo della memoria o della casa. Questa piccola magia quotidiana serve a ricordare che nulla va mai perduto per sempre se si mantiene la speranza. Il clima generale diventa festoso e si condivide volentieri questa piccola vittoria.

Tra mercoledì e giovedì la fortuna agisce in modo silenzioso ma efficace per sistemare le piccole faccende della vita. Tutto torna al proprio posto con una precisione millimetrica. Voto 7.

Scorpione. Una comunicazione inaspettata porta buone nuove per quanto riguarda la soluzione di una questione legale o burocratica complessa. Il parere favorevole di un esperto o la firma di un documento atteso sblocca una situazione che generava ansia. Questa svolta permette di guardare al futuro con una sicurezza maggiore e con meno pesi sulle spalle. Le stelle favoriscono la giustizia e assicurano che i diritti personali vengano rispettati pienamente. Molta soddisfazione deriva dal veder riconosciute le proprie ragioni dopo un periodo di attesa snervante.

La fine di un contenzioso apre le porte a nuovi investimenti o progetti di vita a lungo termine. Nella parte centrale della settimana la mente si libera da pensieri cupi e inizia a pianificare attività piacevoli. Questa notizia rappresenta un punto di svolta fondamentale per la pace. Voto 8.

Sagittario. La buona notizia si riferisce a un invito galante o a una proposta di uscita che apre il cuore a nuove emozioni. Una conoscenza recente manifesta un interesse sincero che lusinga e stimola la curiosità. Questo spiraglio nel settore sentimentale porta una ventata di romanticismo che mancava da diverso tempo. Le stelle incoraggiano i nuovi incontri e favoriscono la nascita di sintonie speciali tra persone affini.

La gioia di sentirsi apprezzati e desiderati aumenta il fascino personale e rende l'umore splendente. Molto entusiasmo accompagna i preparativi per un appuntamento che promette di essere indimenticabile. Verso il fine settimana l'atmosfera si scalda sotto buoni auspici in quanto la semplicità di un gesto gentile trasforma la visione del periodo. Tutto procede verso una fase di maggiore apertura verso l'amore. Voto 9.

Capricorno. Una novità molto positiva riguarda la sfera degli studi o dell'aggiornamento personale con il superamento brillante di un esame. L'impegno costante e la dedizione profonda vengono premiati con una valutazione eccellente che apre nuove strade conoscitive. Questo traguardo accademico o formativo rappresenta una vittoria importante contro la pigrizia e le distrazioni esterne.

Le stelle sostengono l'intelletto e favoriscono una memorizzazione rapida e precisa delle nozioni necessarie. La soddisfazione di aver acquisito nuove competenze aumenta il valore professionale e la stima verso se stessi. Ricevere complimenti da insegnanti o mentori ricarica le pile per proseguire il cammino. Attorno a martedì la notizia del successo porta allegria in tutta la famiglia e invita a festeggiare il risultato ottenuto. Tutto appare come il frutto meritato di un lavoro serio. Voto 8.

Acquario. La buona notizia riguarda la vincita di un piccolo premio o un colpo di fortuna inaspettato in un gioco. Questa entrata extra di denaro o di beni materiali arriva come un regalo dal cielo e permette qualche piccolo lusso.

La sorte decide di baciare la fronte in modo bizzarro e originale, regalando un momento di pura sorpresa. Questo evento fortuito non cambia la vita in modo radicale ma porta un sorriso e una leggerezza necessari. Le stelle consigliano di godere di questa piccola gioia senza farsi troppe domande sulla logica del caso. Il clima di festa contagia gli amici e spinge a celebrare la buona sorte con una serata diversa. Tra giovedì e venerdì la fiducia nel destino aumenta e si inizia a credere che eventi piacevoli possano accadere. Tutto splende di una luce dorata e allegra. Voto 7.

Pesci. Una notizia bellissima riguarda la sfera delle amicizie con la riconciliazione tra due persone care che erano in rotta. Fare da tramite o semplicemente assistere alla pace ritrovata tra amici porta una profonda serenità interiore. L'armonia del gruppo si ricompone e permette di tornare a fare progetti insieme senza tensioni o silenzi imbarazzanti. Questo ritorno al dialogo è la migliore medicina per lo spirito sensibile che soffre per i conflitti altrui. Le stelle favoriscono la diplomazia e la dolcezza nei modi, rendendo ogni parola un ponte verso l'altro. La gioia di vedere il sorriso sui volti delle persone amate è impagabile. Verso mercoledì la situazione si risolve per il meglio sotto buoni auspici in quanto la forza dell'affetto sincero prevale su ogni ostacolo. La settimana si chiude con una sensazione piacevole. Voto 8.