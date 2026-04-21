L'oroscopo della settimana che va dal 27 aprile al 3 maggio favorisce il segno del Pesci, che si accinge a vivere un periodo di gran ripresa. E se i nati di questo segno d'Acqua si aggiudicano il massimo punteggio in classifica, lo stesso non si può dire per il Capricorno. Approfondiamo le previsioni astrologiche e relativa classifica da 2 a 6 stelle.

Previsioni astrologiche settimana dal 27 aprile al 3 maggio 2026

⭐⭐Capricorno. Vi sentite sospesi, come se foste rimasti in una terra di mezzo dove nulla prende davvero forma. Questa sensazione di stallo non va ignorata, perché è un segnale preciso: avete bisogno di fermarvi e capire cosa non funziona più nella vostra quotidianità.

Continuare a forzare le situazioni rischia solo di aumentare la frustrazione. Sul lavoro e sul piano economico si intravedono movimenti, ma servirà lucidità per interpretarli nel modo giusto. Prendetevi del tempo per osservare, riflettere e poi agire con maggiore consapevolezza. Il cambiamento che si avvicina richiede una versione di voi più centrata e meno impulsiva.

⭐⭐⭐Bilancia. Una certa stanchezza vi accompagna e non è solo fisica. Qualcosa nella vostra vita, soprattutto nei rapporti più stretti, non vi soddisfa più come prima. Continuare a fare finta di niente non è la soluzione. Questa settimana vi mette davanti alla necessità di evolvere, di lasciar andare schemi ormai superati. Può sembrare destabilizzante, ma è anche un’occasione preziosa per ricominciare in modo più autentico.

Una comunicazione o una risposta attesa potrebbe arrivare e cambiare le carte in tavola. Tenetevi pronti a cogliere ciò che si muove.

⭐⭐⭐Sagittario. Arrivate da un periodo pesante che vi ha messo alla prova più del previsto. Ora sentite la stanchezza accumulata e il desiderio di smettere di lottare. Ma proprio qui sta il punto: il cambiamento che cercate non arriverà da solo. Serve una scelta concreta, anche piccola, ma decisa. Affrontare ciò che vi fa male, invece di evitarlo, sarà il primo passo per liberarvi. Sfogarvi, parlare, mettere fuori ciò che avete dentro vi aiuterà a ritrovare energia. Non siete fermi, siete in fase di ricostruzione.

⭐⭐⭐Ariete. Dentro di voi si è insinuato un dubbio, una sfiducia che fatica ad andare via.

Forse qualcuno ha deluso le vostre aspettative, oppure siete stati voi stessi a rivedere alcuni obiettivi. In ogni caso, questa settimana vi chiede di riorganizzare la vostra vita con pragmatismo. Non potete continuare a costruire su basi che non vi convincono più. Ripartire da una nuova pianificazione sarà fondamentale. Anche prendersi cura del proprio corpo e delle proprie abitudini quotidiane diventa un gesto importante per ritrovare stabilità.

⭐⭐⭐⭐Toro. Siete davanti a scelte che non possono più essere rimandate. Restare fermi per paura di sbagliare rischia di bloccarvi ancora di più. Anche se non tutto è chiaro, è meglio iniziare a muoversi piuttosto che restare immobili. La settimana porta movimento, spostamenti e qualche decisione pratica da affrontare.

Attenzione a non sovraccaricarvi fisicamente e a gestire con equilibrio gli impegni. In amore la situazione è stabile, ma potrebbe mancare un po’ di entusiasmo: sta a voi riaccendere la scintilla con piccoli gesti.

⭐⭐⭐⭐Vergine. Gli impegni aumentano e con essi anche la pressione. Vi sentite chiamati a dare il massimo, ma questo può trasformarsi in stress se non gestito bene. Alcune scadenze o responsabilità vi tengono in tensione, soprattutto sul lavoro. È fondamentale non trascurare voi stessi: il rischio è quello di arrivare stanchi proprio quando le opportunità iniziano a presentarsi. Non tutto sarà semplice nei rapporti professionali, ma con calma e precisione riuscirete a gestire anche le situazioni più delicate.

Ricordatevi che non dovete dimostrare tutto subito.

⭐⭐⭐⭐Leone. Una certa confusione accompagna questi giorni, soprattutto all’inizio della settimana. Avete diverse questioni da sistemare e questo può farvi sentire appesantiti. Dentro di voi c’è qualcosa che non avete ancora elaborato del tutto, e finché resta lì, farà da sottofondo alle vostre decisioni. Verso il fine settimana la situazione migliora e ritrovate più spazio per respirare. Alcuni progetti possono ripartire, soprattutto se avevano subito uno stop. Andate avanti con prudenza, senza forzare i tempi.

⭐⭐⭐⭐Acquario. Le aspettative che avete coltivato vi hanno portato a qualche delusione. Non tutto è andato come speravate e questo ha lasciato una sensazione di scoraggiamento.

Eppure, proprio nei prossimi giorni potrebbe arrivare un segnale positivo, qualcosa o qualcuno capace di riaccendere la fiducia. Le relazioni tornano a essere centrali, soprattutto per chi ha vissuto una delusione sentimentale. Serve pazienza, perché il tempo sta già lavorando a vostro favore. Le prossime settimane porteranno più movimento e nuove possibilità.

⭐⭐⭐⭐⭐Gemelli. Finalmente qualcosa si sblocca. Dopo un periodo complicato, iniziate a vedere i primi segnali di ripresa. Alcune situazioni che sembravano ferme trovano una soluzione, anche se non immediata. Restano ancora delle ferite legate a incomprensioni passate, ma avete l’energia giusta per andare oltre. Per chi è single, è il momento di rimettersi in gioco senza troppi timori.

Le relazioni sociali diventano un canale importante per ritrovare leggerezza e nuove opportunità.

⭐⭐⭐⭐⭐ Scorpione. Le novità non mancano e alcune di esse potrebbero sorprendervi. Ciò che avete costruito inizia a dare i suoi frutti, anche se non senza qualche fatica. Il lavoro richiede attenzione e potrebbe risultare più impegnativo del solito, ma avete le capacità per gestire tutto. Anche le questioni pratiche, come spese o imprevisti, chiedono organizzazione. Nonostante questo, riuscirete a superare ogni ostacolo con determinazione. Ciò che state costruendo ora ha basi solide.

⭐⭐⭐⭐⭐ Cancro. Qualcosa inizia a muoversi nella direzione giusta. Alcuni desideri che avete custodito a lungo potrebbero finalmente trovare spazio nella realtà.

La vostra energia cresce, anche se dovete fare attenzione a non esagerare e a dosare le forze. Sul piano economico ci sono uscite da gestire, ma anche possibilità di movimento sul lavoro. In amore e nelle relazioni si aprono spiragli interessanti, soprattutto per chi ha voglia di rimettersi in gioco. Non chiudetevi: le occasioni passano solo se restate fermi.

⭐⭐⭐⭐⭐⭐Pesci. Siete tra i segni più favoriti della settimana. VI riprendete dopo le tenebre che avete vissuto sin da inizio anno. Sentite crescere dentro di voi una nuova energia, come se qualcosa stesse prendendo forma lentamente ma con decisione. Le idee sono tante e l’ispirazione vi accompagna, soprattutto nei progetti personali. Anche sul piano pratico iniziate a costruire qualcosa di concreto, magari pensando a un acquisto importante o a un cambiamento significativo.

In amore e in famiglia si respira un clima più vivace. Nonostante qualche sacrificio economico, riuscite a regalarvi piccole soddisfazioni che fanno bene al cuore. Questa è una fase da sfruttare fino in fondo.