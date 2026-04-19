L'oroscopo dell'amore di maggio 2026 con classifica premia con la medaglia d'oro il Cancro con Venere nel segno, con quella d'argento il Toro che avrà stabilità infine con quella di bronzo i Pesci. All'ultimo posto si piazza l'Acquario.

Classifica Amore – Maggio 2026

1. Cancro

Siete i più favoriti in assoluto.

Con Giove nel segno e Venere che arriva dal 19, l’amore diventa profondo, sincero e importante.

Possibili storie serie, dichiarazioni, legami che crescono.

È un mese che può lasciare il segno nel cuore.

2. Toro

Fascino, sensualità e stabilità: avete tutto.

Prima parte più leggera e piacevole, seconda parte più concreta e coinvolgente.

Potete costruire qualcosa di vero, non solo vivere emozioni.

3. Pesci

Romanticismo e sensibilità al massimo.

Venere in Cancro vi favorisce tantissimo: emozioni intense, incontri dolci, connessioni profonde.

Amore vissuto con il cuore.

4. Scorpione

Avrete passione e profondità.

Prima parte più istintiva, seconda più emotiva e coinvolgente.

Relazioni che si trasformano e si intensificano.

5. Vergine

Avrete un mese positivo e rassicurante.

Non è travolgente, ma è stabile e sincero. Ottimo per costruire o migliorare un rapporto.

6. Capricorno

Amore più concreto e meno complicato del solito.

Possibilità di legami seri o chiarimenti importanti.

Si costruisce piano, ma bene.

7. Gemelli

Sarete i protagonisti nella prima parte del mese.

Flirt, incontri, leggerezza e divertimento finoal 19.

Poi si chiede qualcosa di più profondo: non tutti saranno pronti.

8. Ariete

Passione alta che scoppia all'improvviso, ma non sempre stabile.

Prima parte intensa e conquistatrice, seconda più lenta.

Attenzione a non bruciare tutto troppo in fretta. Momenti belli alternati a pause.

9. Leone

Attrazione e desiderio non mancano, ma manca continuità.

Momenti belli alternati a pause.

Serve più costanza.

10. Bilancia

Relazioni sotto revisione.

Qualcosa va chiarito o riequilibrato.

Non è il mese più semplice per per i sentimenti.

11. Sagittario

Un inizio leggero ma poco stabile.

Dopo il 19 si sente il bisogno di più profondità, ma non è immediato.

Serve molta pazienza e comprensione.

12. Acquario

Avrete un mese un po’ complicato sul piano emotivo e sentimentale.

Difficoltà a lasciarsi andare o a trovare sintonia.

Meglio non forzare situazioni se non vi vi sentite a vostro agio e avete la testa altrove.