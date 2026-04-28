L'oroscopo di mercoledì 29 aprile 2026 racconta una giornata viva, in cui la primavera entra davvero nel suo pieno e si fa sentire in mille piccoli modi. Il Sagittario svetta in cima con un'energia contagiosa, seguito da Leone e Scorpione che ritrovano slancio e magnetismo. Gemelli e Acquario si muovono leggeri, mentre Vergine e Ariete devono gestire un po' di nervosismo di troppo. Sarà una metà settimana che vi chiederà attenzione ai dettagli ma vi regalerà anche piccole soddisfazioni inattese.

L'oroscopo di mercoledì 29 aprile: voglia di rinascita per i Pesci, qualche tensione di troppo per il Cancro

12° ♈ Ariete ⭐½: Vi svegliate con l'umore storto e vi portate dietro questa nuvola per buona parte della giornata. Qualcosa non quadra, forse una piccola delusione che vi pesa più del dovuto. In amore evitate di rispondere a freddo, rischiate di ferire chi vi vuole bene. Sul lavoro arrivano richieste poco chiare e voi non avete pazienza per decifrarle. Il fisico è stanco, dormite di più. Domani andrà meglio, fidatevi.

11° ♍ Vergine ⭐⭐: La giornata vi mette davanti dettagli che non tornano e voi non riuscite a chiudere un occhio. Il vostro lato critico prende il sopravvento e finite per essere troppo severi, soprattutto con voi stessi.

In coppia evitate di puntualizzare ogni cosa, il partner ha bisogno di leggerezza. Sul lavoro un collega vi delude, ma non fatene un dramma. Concedetevi una serata tranquilla e una tisana calda. Riprendete fiato.

10° ♑ Capricorno ⭐⭐½: Vi sentite un po' bloccati, come se steste spingendo contro un muro che non si muove. La fatica recente si fa sentire e voi non amate ammettere di essere stanchi. In amore siete distanti, magari senza volerlo davvero. Sul lavoro qualche pratica si arena ma non è colpa vostra. Concedetevi una pausa vera, anche solo mezza serata libera dagli impegni. Il corpo vi ringrazierà e la mente pure.

9° ♋ Cancro ⭐⭐½: Un piccolo malumore vi accompagna fin dal mattino e fate fatica a capirne il motivo.

Forse è un pensiero che ronza da qualche giorno. In amore cercate dolcezza ma rischiate di chiuderla fuori con qualche musonata di troppo. Sul lavoro meglio non strafare, oggi non è il giorno giusto per chiedere o forzare. Una telefonata a una persona cara può ridarvi il sorriso. Coccolatevi un po', ne avete bisogno.

8° ♉ Toro ⭐⭐⭐: Giornata nella media, senza grandi scosse ma con qualche piccolo grattacapo da risolvere. Voi tirate dritto come sempre, con la vostra calma di fondo. In amore va tutto liscio, niente di travolgente ma una bella sensazione di stabilità. Sul lavoro portate avanti quello che dovete senza distrarvi. Potreste accorgervi di un piccolo errore di un collega, segnalatelo con tatto.

La sera concedetevi qualcosa di buono a tavola.

7° ♎ Bilancia ⭐⭐⭐: Vi muovete con la solita grazia ma dentro siete un po' indecisi. C'è una scelta che vi gira in testa da qualche giorno e oggi proprio non riuscite a sciogliere il nodo. In amore tutto bene, magari una conversazione un po' più seria del solito con il partner. Sul lavoro arriva una proposta interessante, valutatela senza fretta. La giornata scorre, ma vi serve aria fresca e una pausa lontano dalle scrivanie.

6° ♓ Pesci ⭐⭐⭐½: Vi svegliate con una sensazione strana, una specie di voglia di rinascita che non sapete bene dove indirizzare. La primavera vi parla forte e voi la ascoltate volentieri. In amore siete dolci, quasi sognanti, e chi vi sta accanto se ne accorge.

Sul lavoro un'idea creativa fa centro, scrivetela prima di dimenticarla. Il fisico risponde bene, fate due passi all'aria aperta. È una bella giornata da vivere a piccoli sorsi.

5° ♒ Acquario ⭐⭐⭐⭐: Avete la mente in fermento e tante cose da dire. Una conversazione inattesa vi apre prospettive nuove e voi vi sentite finalmente capiti. In amore siete più presenti del solito, anche se a modo vostro. Sul lavoro proponete qualcosa di originale, non abbiate paura di osare. Un amico vi cerca per un consiglio, ascoltatelo davvero. La sera vi va voglia di uscire, magari di vedere persone che non sentivate da un po'. Fatelo.

4° ♊ Gemelli ⭐⭐⭐⭐: Giornata vivace, fatta di mille piccoli stimoli. Vi muovete bene tra impegni, telefonate e qualche chiacchierata che vi diverte.

In amore ritrovate la complicità giocosa che vi caratterizza, chi vi sta accanto ride con voi. Sul lavoro una notizia vi fa ben sperare, anche se è ancora presto per cantare vittoria. Il fisico va bene, magari un po' di stanchezza la sera. Ma è quella bella, quella che vi lascia soddisfatti.

3° ♏ Scorpione ⭐⭐⭐⭐½: Tornate a sentire quel magnetismo che vi appartiene. Lo sguardo è intenso, le parole misurate e chi vi incrocia se ne accorge. In amore siete passionali e profondi, una conversazione importante può sciogliere un piccolo malinteso. Sul lavoro una vostra intuizione si rivela giusta e qualcuno è costretto ad ammetterlo. Il fisico vi sostiene e l'energia mentale è al top. Concedetevi un piccolo piacere personale, ve lo siete meritato.

2° ♌ Leone ⭐⭐⭐⭐½: Brillate come una giornata di sole, e si vede da lontano. La vostra solita generosità trova oggi terreno fertile e tornano gratitudine e riconoscimenti. In amore siete affettuosi e teatrali nel modo che amano chi vi vuole bene. Sul lavoro arriva un piccolo successo che vale più di quello che sembra. Una persona vi cerca per coinvolgervi in qualcosa, ascoltate. La sera vi va voglia di festeggiare, anche solo con un bicchiere e una buona compagnia.

1° ♐ Sagittario ⭐⭐⭐⭐⭐: E il primo posto è vostro, meritatissimo. La giornata vi trova con una carica fuori dal comune, di quelle che vi spingono a fare progetti, prenotare viaggi, dire sì a una cena improvvisata. In amore siete travolgenti e contagiosi, chi vi sta accanto si fa coinvolgere senza pensarci. Sul lavoro una porta che sembrava chiusa si riapre proprio quando non ve lo aspettavate più. Il fisico è instancabile, la mente lucida. Osate di più: oggi le stelle vi tengono per mano.