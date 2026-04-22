Secondo l'oroscopo della settimana dal 27 aprile al 3 maggio 2026 il Toro desidera vivere senza regole, il Leone è ottimista e la Vergine può essere indifferente.

Di seguito, approfondiamo attentamente i dettagli di tutti i segni.

I primi segni dello zodiaco

Ariete: i single sono più pigri del previsto. Durante la settimana, in amore è possibile essere molto possessivi. Un filo di stanchezza può comparire sulla sfera professionale.

Toro: i cuori solitari vogliono vivere senza regole e non fare più programmi. Per la sfera sentimentale è un periodo pesante.

Chi lavora in proprio può fare dei piccoli sforzi e ottenere più soddisfazioni.

Gemelli: chi ha una relazione è pronto a scherzare con la persona amata. Per l'ambito professionale è un momento disastroso. La forma fisica è perfetta, però è presente un po' di stanchezza.

Cancro: in amore è possibile avere le idee chiare riguardo un nuovo progetto. I cuori solitari possono accettare degli inviti molto interessanti. Sul campo professionale è importante essere gentili.

Leone: i vari cambiamenti vanno accolti con molto ottimismo. Chi cerca l'amore è più originale del previsto. Chi deve iniziare un nuovo lavoro può avere paura.

Vergine: chi fa parte di una coppia si sente apprezzato dal partner. I single possono mostrarsi abbastanza indifferenti.

Per gli studenti è un periodo molto favorevole.

Il resto dei segni zodiacali

Bilancia: questo è il momento più adatto per cercare di conquistare delle nuove persone. L'entusiasmo può contagiare anche la persona amata. Sul lavoro è probabile essere troppo imprevedibili.

Scorpione: chi ha una relazione può insegnare delle cose nuove al partner, ed essere molto soddisfatto. Il rapporto con la famiglia è più complicato del previsto. Sul campo professionale è necessario fidarsi del proprio intuito.

Sagittario: l'intesa con la dolce metà è davvero profonda. Una nuova persona è affascinante agli occhi dei single. Chi ha delle questioni economiche da risolvere è nervoso.

Capricorno: finalmente è possibile ridere insieme agli amici.

Un problema con il partner può essere risolto. Un progetto artistico può ottenere più successo del previsto.

Acquario: in amore è importante essere molto prudenti. Si possono iniziare delle nuove avventure con la famiglia. Durante la settimana può ritornare la grinta del passato.

Pesci: è possibile trascorrere dei momenti spensierati insieme a una persona conosciuta di recente. Chi ha una relazione è più allegro del solito. Per il lavoro è una settimana estremamente positiva.