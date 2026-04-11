Il quadro astrale di oggi sarà ricco di sorprese. L'oroscopo del 12 aprile non deluderà le aspettative. Al contrario, farà chiarezza su numerosi aspetti della vita quotidiana dei segni zodiacali.

Il Leone e lo Scorpione vivranno dei momenti difficili dal punto di vista lavorativo, mentre l'Ariete e il Capricorno saranno molto positivi.

Oroscopo di domenica 12 aprile: dall'Ariete ai Pesci

Ariete: sarete pronti ad abbracciare con entusiasmo ogni possibile novità. Andrete incontro al cambiamento con il sorriso sulle labbra perché vorrete provare a cimentarvi in qualcosa di diverso.

Riceverete supporto dalle persone che vi staranno accanto.

Toro: farete fatica a trovare la persona giusta. Vi metterete alla ricerca di qualcuno che possa comprendervi alla perfezione e che abbia interessi affini ai vostri. Dovrete essere pazienti e pronti a prendere in considerazione qualcuno di inaspettato.

Gemelli: darete un peso non indifferente alla fiducia. Tenderete a concederla con una certa facilità, ma non sarete assolutamente disposti a dare una seconda opportunità. Eventuali scuse non vi faranno di certo cambiare idea. Sarete molto determinati nelle vostre decisioni.

Cancro: farete di tutto per provare a migliorare la vostra situazione economica. Non riuscirete più a tollerare eventuali delusioni.

Avrete bisogno di un quadro più stabile, che vi consenta di andare avanti a testa alta e di togliervi anche qualche sfizio.

Leone: non riuscirete a empatizzare con i vostri colleghi. La vita lavorativa sarà complessa e incapace di darvi la soddisfazione personale ed economica tanto desiderata. L'oroscopo del giorno vi consiglia di cominciare a prendere in considerazione altre strade.

Vergine: sarete poco tolleranti nei confronti degli errori del prossimo. Tenderete subito ad arrabbiarvi e ad alzare la voce. Preferirete non delegare perché saprete bene come andrà a finire la questione. Attenzione, però, a non fare di tutta l'erba un fascio. Qualcuno potrebbe sorprendervi.

Bilancia: odierete ripetere le cose due volte.

Sarete gentili con il prossimo, ma non sopporterete la mancanza di ascolto e di rispetto. Per questo motivo, cercherete di circondarvi solo di persone estremamente vivaci e aperte al dialogo. Nessuna novità in amore.

Scorpione: la situazione lavorativa subirà una battuta d'arresto. Non sarete affatto contenti degli ultimi sviluppi. Cercherete di trovare conforto negli hobby e nella presenza delle persone care ma, prima o poi, dovrete scendere a patti con le vostre decisioni.

Sagittario: cambierete idea molto facilmente. Tenderete a farvi trascinare un po' dagli altri, soprattutto nelle situazioni più critiche. Avrete l'impressione di assomigliare a una bussola impazzita. L'oroscopo del giorno vi consiglia di provare a riflettere un po' di più.

Capricorno: non riuscirete a prendere le distanze dalla persona amata. Avrete occhi solo per lei e cercherete di pianificare ogni singola attività insieme. Per voi, sarà fondamentale la comprensione reciproca e la condivisione. Solo così sarete convinti di poter creare un rapporto saldo.

Acquario: avrete delle questioni in sospeso da risolvere con la vostra famiglia. Non sarà facile, soprattutto perché vi porteranno a discutere in modo acceso. Il rancore e la frustrazione, tuttavia, non vi serviranno a nulla. Al contrario, non faranno altro che aggravare le cose.

Pesci: la concentrazione non sarà una tra le vostre armi migliori. Tenderete a distrarvi facilmente e a perdervi nei vostri sogni. Userete la fantasia per compensare e per difendervi dalle sfortune quotidiane. In amore, non riuscirete proprio a tenere i piedi per terra.