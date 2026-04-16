Lasciate stare scaramanzie e gatti neri, questo venerdì 17 aprile 2026 sorprende in positivo. I Gemelli si prendono la vetta con una leggerezza contagiosa, la Vergine mette ordine dopo giorni confusi, il Leone si gode un venerdì sociale e caldo. Sul fronte opposto, il Cancro chiede spazio per sé e lo Scorpione deve fare i conti con qualche pensiero di troppo. Capricorno e Bilancia si muovono a metà classifica con buon equilibrio. È una giornata che spinge a chiudere bene la settimana senza strafare, con voglia di weekend ma anche lucidità per sistemare l'ultimo dettaglio.

Le stelline parlano chiaro: il 17 non fa paura.

L'oroscopo di venerdì 17 aprile: la Vergine ritrova chiarezza, il Leone accende la serata

12° ♓ Pesci ⭐½: Venerdì pesante sul fronte emotivo. Vi sentite spugna di tutto quello che vi arriva intorno e fate fatica a distinguere cosa è vostro e cosa no. In amore meglio rimandare discorsi importanti, rischiate di leggere male anche le parole più innocue. Sul lavoro concedetevi il minimo sindacale, non è la giornata delle grandi prove. Il corpo chiede sonno vero, non davanti allo schermo. Una serata silenziosa vale più di mille inviti.

11° ♋ Cancro ⭐⭐: La settimana vi ha lasciato addosso più di quanto pensavate. Oggi avete voglia di chiudervi in casa e non rispondere a nessuno, e forse è proprio quello che dovreste fare.

In coppia evitate di cercare rassicurazioni continue, il partner potrebbe sentirsi sotto esame. Sul lavoro portate a termine solo l'essenziale. Una telefonata con una persona cara vi farà più bene di qualsiasi aperitivo. Riposatevi presto.

10° ♏ Scorpione ⭐⭐: Qualcosa vi ronza in testa e non riuscite a mandarlo via. Forse un discorso lasciato a metà, forse un silenzio che non vi è piaciuto. In amore siete più sospettosi del solito, provate a non trasformare ogni dettaglio in un caso. Al lavoro meglio concentrarsi su cose concrete e pratiche, evitate confronti delicati. Il fisico regge ma la testa è altrove. Concedetevi qualcosa che vi riporti al presente, magari una cena semplice.

9° ♈ Ariete ⭐⭐½: Venerdì un po' sottotono, contro ogni vostra abitudine.

L'energia c'è ma non trova lo sbocco giusto e vi ritrovate a rimuginare. In amore potreste essere più bruschi del dovuto, pesate le parole prima di sparare a raffica. Sul lavoro arrivano piccoli intoppi che vi fanno perdere la pazienza, respirate. Serata migliore se la passate in movimento invece che sul divano. Uno sport o una camminata scaricano tutto.

8° ♐ Sagittario ⭐⭐½: Giornata altalenante per voi che amate le certezze leggere. Al mattino vi svegliate pieni di voglia di fare, nel pomeriggio qualcosa vi raffredda l'entusiasmo. In amore cercate qualcuno che vi ascolti senza giudicare, e lo troverete dove meno ve lo aspettate. Sul lavoro non è il momento di lanciarvi in progetti nuovi. Meglio chiudere quelli aperti.

La sera vi riserva una piccola sorpresa piacevole.

7° ♑ Capricorno ⭐⭐⭐: Arrivate al venerdì stanchi ma con qualcosa di buono in mano. Il lavoro vi ha chiesto tanto e cominciate a vedere i primi riscontri concreti. In amore serve un gesto semplice, non servono frasi grandi. Chi è single potrebbe notare qualcuno che fino a ieri non aveva considerato. Il corpo chiede una pausa vera, non solo il weekend di routine. Concedetevi qualcosa di sfizioso, se lo sono guadagnato in tanti ma voi più di altri.

6° ♉ Toro ⭐⭐⭐: Venerdì solido, senza scossoni. Procedete con il vostro passo e va benissimo così. In amore c'è una bella complicità, chi è in coppia ritrova intesa anche nelle piccole cose. Sul lavoro vi viene riconosciuto qualcosa, magari non a parole ma nei fatti.

Attenzione solo alle spese del weekend, la voglia di concedervi qualcosa è forte e potreste esagerare. Una cena con pochi amici chiude la giornata nel modo giusto.

5° ♒ Acquario ⭐⭐⭐½: Oggi la mente va che è una meraviglia. Idee nuove, connessioni inaspettate, voglia di provare qualcosa di diverso. In amore siete affascinanti proprio perché non vi mettete in posa, la vostra spontaneità attrae. Al lavoro una conversazione vi apre una possibilità che va coltivata con calma. Non cercate di chiudere tutto subito. Nella seconda parte della giornata prendetevi del tempo per staccare la spina davvero. Ne avete bisogno.

4° ♎ Bilancia ⭐⭐⭐½: Giornata che vi restituisce armonia dopo qualche tensione accumulata.

In amore ritrovate dolcezza, chi è in coppia recupera un piccolo dialogo interrotto. Sul lavoro riuscite a mettere insieme persone che sembravano incompatibili, ed è una vostra dote naturale. Un invito arriva quando non ve lo aspettate, valutatelo senza troppi calcoli. La serata si presta a qualcosa di elegante e piacevole, anche se informale. Il fisico regge bene.

3° ♌ Leone ⭐⭐⭐⭐: Venerdì che vi piace, perché vi mette al centro senza sforzo. In amore siete magnetici e sinceri allo stesso tempo, una combinazione che funziona sempre. Chi è single potrebbe fare un incontro leggero ma interessante. Sul lavoro ricevete un apprezzamento che vale più di un aumento simbolico. La serata chiede una cornice all'altezza, non accontentatevi del posto solito.

Energia fisica buona, voglia di muovervi anche. Godetevi il ritorno sulla scena.

2° ♍ Vergine ⭐⭐⭐⭐½: Finalmente una giornata che vi restituisce chiarezza. Dopo settimane di dubbi capite cosa vale la pena tenere e cosa lasciare andare. In amore trovate le parole giuste senza doverle ripassare mille volte, ed è una rivoluzione per voi. Sul lavoro un'intuizione pratica risolve una questione che sembrava infinita. Il corpo risponde bene, anche se continuate a pretendere troppo. Lasciatevi andare a qualcosa di spontaneo la sera, non programmate ogni minuto.

1° ♊ Gemelli ⭐⭐⭐⭐⭐: E il venerdì 17 è tutto vostro, a sfatare ogni superstizione. Vi alzate con la testa leggera e la parola pronta, una combinazione che oggi apre davvero qualunque porta.

In amore siete irresistibili, chi vi sta accanto fatica a distogliere lo sguardo. Chi è single vive una giornata piena di scambi, messaggi, sorrisi che sanno di qualcosa di più. Sul lavoro un'idea vostra viene raccolta al volo da chi conta, e finalmente vi sentite ascoltati. Il corpo vi segue, la voglia di uscire anche. Stasera non sprecate questa spinta sul divano.