L'oroscopo dell'8 aprile 2026 con classifica assegna la medaglia d'oro al Toro, quella d'argento alla Vergine, mentre quella di bronzo al Capricorno. All'ultimo posto si piazza l'Ariete che potrebbe accumulare un po' di frustrazione a causa della quadratura tra Luna e Nettuno.

Classifica dell'8 aprile 2026

1. Toro

Siete i più favoriti: il sestile Marte-Urano nel vostro segno porta opportunità concrete, intuizioni giuste e anche piccoli colpi di fortuna. Anche se la Luna crea qualche dubbio, voi restate centrati. Giornata ideale per fare scelte pratiche e ottenere risultati.

2. Vergine

Sapete gestire perfettamente questa energia mista: intuizione + concretezza. Riuscite a mettere ordine dove gli altri vedono confusione. Ottimo per lavoro e decisioni intelligenti.

3. Capricorno

Con la Luna nel segno tornate protagonisti, soprattutto nella seconda parte della giornata. Più lucidità e controllo, anche se Nettuno crea qualche incertezza emotiva. Se restate concreti, fate passi avanti importanti.

4. Pesci

Marte nel segno vi dà intuizione e sensibilità: riuscite a cogliere segnali che altri non vedono. Attenzione però alla quadratura della Luna: rischio di illudersi o confondersi.

5. Cancro

Giornata un po’ altalenante: emotività e razionalità si scontrano. Potete avere buone intuizioni, ma serve calma per non reagire male.

6. Sagittario

Inizio giornata forte, poi più impegnativo. La Luna che passa in Capricorno vi riporta con i piedi per terra. Meglio adattarsi e non forzare.

7. Acquario

Siete osservatori: capite che qualcosa non torna, ma non avete ancora tutte le risposte. Giornata utile per riflettere più che agire.

8. Gemelli

Un po’ di confusione mentale: troppe informazioni, poca chiarezza. Meglio rimandare decisioni importanti.

9. Bilancia

Le emozioni sono instabili: potreste sentirvi indecisi o poco centrati. Serve equilibrio e meno dipendenza dagli altri.

10. Leone

Energia non lineare: momenti buoni alternati a cali. Meglio non imporsi troppo e evitare scontri.

11. Scorpione

Giornata intensa ma poco fluida: qualcosa non vi convince.

Attenzione a sospetti o tensioni inutili.

12. Ariete

La quadratura Luna-Nettuno vi tocca direttamente: confusione, poca chiarezza e un po’ di frustrazione. Non è il momento di agire: meglio aspettare.