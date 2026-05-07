Le anticipazioni del Paradiso delle Signore delle puntate che andranno in onda da lunedì 18 a venerdì 22 maggio 2026 rivelano che Rosa riuscirà a tornare in patria grazie all'aiuto di Adelaide. Le condizioni di salute della giovane, però, si aggraveranno, sta di fatto che si troverà a dover prendere un'importante decisione. Mirella confesserà a Mimmo i suoi dubbi su Luigi, così l'uomo inizierà a fare delle indagini su quest'ultimo cercando di capire le sue reali intenzioni. Johnny e Irene aiuteranno Cesare a svincolarsi da una situazione molto incresciosa.

Anticipazioni Paradiso delle Signore al 22 maggio: Rosa dinanzi una difficile scelta

Nelle prossime e ultime puntate di stagione del Paradiso delle Signore i colpi di scena non mancheranno. Rosa tornerà a casa rendendo tutti molto felici. Molto preso, però, le condizioni della sua gamba si aggraveranno, ragion per cui il dottore la metterà dinanzi una scelta molto importante. La ragazza accetterà di sottoporsi ad un'operazione molto delicata che, per fortuna, andrà a buon fine. Marcello andrà da Adelaide per ringraziarla personalmente di ciò che ha fatto affinché Rosa potesse rientrare in patria. Dopo un grande spavento, dunque, Rosa e Marcello si giureranno amore eterno. Anche tra Matteo e Adelaide ci sarà un riavvicinamento.

Cesare incastra chi lo ricatta grazie all'aiuto di Irene e Johnny

Irene sarà molto preoccupata per Cesare e ne parlerà con Delia. Dopo un po' di indagini, la giovane e Johnny scopriranno la verità sul suo conto, ovvero, apprenderanno che Cesare è sotto ricatto di Renato Mancino e, se non salderà i suoi debiti di gioco, sarà costretto a cedere delle proprietà. I due, così, avranno un'idea, ovvero, chiederanno a Cesare di sedersi nuovamente al tavolo di gioco con Mancino per poterlo incastrare definitivamente. Il giovane sarà molto titubante, ma alla fine deciderà di accettare la proposta dei due. Per fortuna le cose andranno a buon fine, così Cesare e Rebecca ringrazieranno chi li ha aiutati ad uscire dai guai.

Mimmo fa delle indagini su Luigi

Mirella, dal canto suo, sarà sempre molto titubante nei riguardi di Luigi. A tal riguardo, ne parlerà con Mimmo, il quale subito si adopererà per aiutare la donna facendo delle indagini su Luigi. Il suo scopo sarà quello di scoprire quali siano le vere intenzioni dell'uomo.

Per Odile arriverà un momento molto fortunato. La donna riceverà un responso positivo dopo il debutto della collezione Flower Power. Delia si offrirà come modella per la nuova divisa delle Veneri, la quale è ispirata al Giro D'Italia, che verrà vinto da Felice Gimondi. Il clima al Paradiso delle Signore alla fine sarà sereno.