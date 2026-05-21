L'oroscopo dal 25 al 31 maggio 2026 premia con la medaglia d'oro il Sagittario che avrà magnetismo, con quella d'argento il Cancro e infine con quella di bronzo il Leone che avrà un risveglio della passione. All'ultimo posto si piazza la Vergine.

Classifica dal 25 al 31 maggio 2026

1° Sagittario: la Luna Piena di domenica nel segno vi regala il massimo della visione e della libertà. Splendide risposte sul lavoro grazie a Giove, mentre in amore il vostro magnetismo naturale attira connessioni autentiche.

2° Cancro: settimana di grande abbondanza affettiva e visibilità con Venere e Giove nel segno.

Ottimo intuito strategico a metà settimana, ideale per raccogliere i primi frutti professionali nel weekend.

3° Leone: grande crescita fino al culmine di domenica, quando la Luna Piena accende un trigono di fuoco che risveglia passione, leadership e visibilità creativa. Osate nei progetti.

4° Acquario: ottime intuizioni grazie ai pianeti in Gemelli. Il plenilunio di domenica illumina i vostri progetti innovativi, ma vi chiede riposo in serata.

5° Bilancia: lunedì e martedì siete diplomatici e visibili sul lavoro. Domenica il cielo vi regala un clima ottimista e risposte relazionali positive.

6° Ariete: primi giorni dedicati alla verifica onesta delle relazioni. Domenica, la Luna Piena vi restituisce una grandissima energia e vitalità fisica.

7° Pesci: sostenuti da Venere, vivete una metà settimana molto intensa ed emotiva. Il plenilunio di domenica vi sfida a cercare una vera libertà nei vostri sogni.

8° Scorpione: la Luna nel segno a metà settimana è perfetta per le scelte strategiche. Domenica si apre una fase di maggiore espansione e chiarezza.

9° Gemelli: protagonisti assoluti della comunicazione con tre pianeti nel segno. Domenica la Luna Piena opposta vi mostra la strada per espandere le vostre idee.

10° Capricorno: Marte vi dona una determinazione instancabile. Superate qualche confronto di coppia a inizio settimana e preparatevi a risposte solide nel weekend.

11° Toro: con Marte nel segno l'energia non manca. Domenica il cielo vi chiede di verificare se i progetti nati a metà mese stanno crescendo come desiderate.

12° Vergine: settimana di riflessione e pianificazione metodica. Sfruttate i giorni centrali per riflettere ed evitate di strapazzarvi sotto la Luna Piena di domenica.