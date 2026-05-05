L'oroscopo dal 4 al 10 maggio 2026 mette tra in segni più fortunati l'Ariete, il Toro, i Gemelli, il Cancro e l'Acquario nonostante Plutone retrogrado nel segno. Invece tra quelli meno fortunati Bilancia, Sagittario e i Pesci poiché saranno più sensibili e dovranno proteggersi da tensioni,

Segni più fortunati della settimana dal 4 al 10/05

Ariete: siete tra i più attivi e reattivi dello zodiaco.

Anche se ci sono tensioni, avete energia per affrontarle e trasformarle in risultati. La fortuna per voi è nella capacità di agire e non fermarvi davanti agli ostacoli.

Toro: siete più stabili degli altri in mezzo al caos. Mentre tutto si muove, voi riuscite a mantenere direzione e concretezza. Questa è la vostra forza… e la vostra fortuna.

Gemelli: avrete una settimana molto mentale e movimentata, perfetta per voi. Avrete idee, contatti e opportunità arrivano, anche se in modo un po’ caotico e inaspettato. Siate aperti agli altri.

Cancro: Giove nel segno continua a proteggervi. Anche nelle tensioni, riuscite a trovare una via emotiva più giusta. Le cose si sistemano più di quanto pensiate. Coltivare il vostro ottimismo che vua aiuta.

Acquario: Plutone nel segno (anche retrogrado) vi rende protagonisti di cambiamenti importanti. Non è una fortuna “leggera”, ma è potente: vi porta verso qualcosa di più autentico e anche di più solido.

Gli altri segni

Leone e Scorpione sentono di più la tensione in questa settimana. Potreste avere confronti, sfide, situazioni da gestire con maturità. Non è una settimana negativa, ma richiede molta attenzione e controllo. Abbiate pazienza.

Vergine e Capricorno cercano stabilità in un clima che cambia velocemente: devono essere capaci ad adattarsi un po’ di più del solito. Non tutto arriva sempre subito: perseverate.

Bilancia e Sagittario tra vivono alti e bassi: avranno momenti buoni alternati a confusione o indecisione. Non perdetevi d'animo e di entusiasmo.

Pesci sono tra i più sensibili: rischiano di assorbire troppo le tensioni esterne.

Meglio proteggere le proprie energie e non ascoltare chi vi vuole mettere i bastoni tra le ruote per tenervi in stallo. Seguite il vostro intuito e il vostro flusso.