Secondo l'oroscopo del giorno 17 maggio, i nati sotto il segno dello Scorpione stanno per risolvere una situazione complessa grazie a un risvolto imprevisto e a una forte dose di fortuna che risanerà le loro finanze. I nativi del Capricorno dovrebbero sfruttare al massimo il proprio fiuto commerciale per raccogliere i fondi necessari ai loro progetti, trovando facilmente appoggio. I Pesci, infine, riceveranno un aiuto inaspettato e vedranno un netto miglioramento economico, ma dovranno attivarsi per cogliere una vicina svolta professionale.

La giornata di domenica 17 maggio secondo gli astri: pagelle da Ariete a Cancro

Ariete – Niente vi dà gioia quanto fare una sorpresa inattesa a chi vi sta a cuore. Sfruttate questo momento perfetto: le vostre finanze sono solide, permettendovi di muovervi in totale tranquillità. Mettete da parte i calcoli rigidi e i tetti di budget. Pensate solo a ciò che vi fa stare bene e a regalare un sorriso agli altri. Voto: 9

Toro – Le persone intorno a voi si mostrano molto disponibili nei vostri confronti. Approfittatane per proporre le vostre idee e raccogliere i consensi necessari. Anche sul fronte economico le cose girano a vostro favore: ascoltate l'istinto per fare investimenti mirati e aumentare i guadagni.

Voto: 8,5

Gemelli – Questa giornata vi vede particolarmente sognatori, ma con i piedi ben piantati a terra grazie a un intuito eccezionale. Avete inaugurato una fase di grande oggettività, utile a isolare i desideri impossibili e a concentrarvi sui progetti realizzabili. È il momento perfetto per sfruttare questa lucidità e rinnovare le vostre abitudini. Voto: 8

Cancro – Se di solito esitate davanti alle decisioni importanti, preparatevi a una svolta. Sorprenderete tutti mostrando una ritrovata sicurezza in ogni vostra scelta. Inoltre, grazie a un'ottima gestione dei risparmi, conquisterete traguardi finanziari importanti, con la bella abitudine di condividere la vostra fortuna insieme alle persone care.

Voto: 8,5

Oroscopo e pagelle del giorno 17 maggio: da Leone a Scorpione

Leone – Preparatevi a una giornata un po' movimentata per il vostro portafoglio: il pericolo attuale è quello di fare mosse troppo azzardate. Questo è invece il periodo perfetto per riorganizzare le vostre finanze. Solo dopo aver sistemato i conti e capito cosa rallenta la vostra corsa, vedrete spuntare all'orizzonte occasioni inedite e molto interessanti. Voto: 6,5

Vergine – Qualsiasi cosa deciderete di intraprendere oggi si rivelerà un successo. È il momento perfetto per mettervi in gioco! Frequentare nuovi ambienti o collaborare a progetti di gruppo potrebbe regalarvi entrate del tutto inaspettate. Evitate di isolarvi: il dialogo e lo scambio di idee con gli altri saranno la vostra arma vincente.

Voto: 9

Bilancia – Ultimamente il vostro portafoglio sta dondolando un po' troppo. Questo non è il momento adatto per fare acquisti impulsivi o firmare contratti alla leggera. Attenzione anche ai rapporti sul lavoro: potrebbe esserci qualche scintilla con un capo o un responsabile. Mantenendo la calma e usando il vostro brio diplomatico, supererete l'ostacolo senza un graffio. Voto: 6,5

Scorpione – Finalmente intravedete la luce in fondo al tunnel per quanto riguarda le vostre finanze o la realizzazione di un progetto. State camminando a testa alta, e fate bene: la certezza del vostro valore è sacrosanta. Un risvolto imprevisto arriverà a semplificarvi la vita, sbloccando una situazione ingarbugliata.

Oggi la fortuna ha deciso di bussare alla vostra porta: cogliete al volo l'occasione per riportare il conto in banca in attivo! Voto: 10

Previsioni degli astri su soldi e fortuna, pagelle di domenica 17 maggio: da Sagittario a Pesci

Sagittario – In questo mese di maggio, i pianeti accendono i riflettori sul vostro portafoglio. Che arrivi un aumento sullo stipendio o un'entrata del tutto inaspettata, le vostre finanze sono destinate a fare un bel salto di qualità. State dimostrando un fiuto straordinario nell'intercettare l'occasione giusta al momento giusto: non fermatevi, perché l'audacia bacia la vostra rapidità d'azione. Voto: 8,5

Capricorno – Questo è il momento perfetto per valorizzare il vostro fiuto commerciale.

Siete in grado di individuare al volo occasioni vantaggiose e semplici da gestire. L'oroscopo vi consiglia di non esitare: muovetevi per ottenere i fondi necessari per lanciare il progetto. Molto probabilmente troverete subito porte aperte e un forte sostegno ai vostri piani. Voto: 9

Acquario – All'orizzonte si profila un progetto ambizioso che merita tutta la vostra attenzione, presentato da una persona molto importante. Anche se sarà necessario un piccolo investimento iniziale, le stelle indicano che i guadagni futuri supereranno di gran lunga le aspettative. Muovetevi con determinazione: i traguardi che raggiungerete cancelleranno ogni incertezza iniziale. Voto: 8,5

Pesci – Sarete stupiti da quello che vi attende oggi: qualcuno vi offrirà un supporto prezioso senza chiedere nulla in cambio.

Sul fronte finanziario le cose si mettono davvero bene, con entrate extra in arrivo. Non restate a guardare e dedicatevi a coltivare contatti utili per la vostra carriera. La svolta professionale è vicinissima, vi basta semplicemente fare il primo passo. Voto: 9