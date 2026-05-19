Secondo l'oroscopo di mercoledì 20 maggio, i nati sotto il segno del Leone vivranno una giornata rilassante in cui potranno rafforzare i legami importanti, condividere i propri progetti e dedicarsi totalmente al partner. I nativi dell’Acquario, invece, dovranno tirare dritto per la propria strada ignorando le reazioni altrui. Infine, i Pesci otterranno ottimi risultati seguendo percorsi alternativi e godranno di una forte capacità di persuasione, supportati da un'eccellente dose di fortuna.

Previsioni dell'oroscopo di mercoledì 20 maggio: pagelle da Ariete a Cancro

Ariete – State dimostrando un'ottima efficienza, ma prima di lanciarvi in un nuovo progetto, dosate bene le vostre energie. Avete grandi sogni nel cassetto, ricordatevi però di ascoltare il corpo, che in questo momento chiede un po' di attenzione, specialmente per quanto riguarda muscoli e articolazioni. Oggi si respira un'aria di pura spensieratezza: è l'occasione perfetta per staccare la spina e godervi il presente. Organizzate una gita fuori porta o una bella cena a casa con le persone care per celebrare questa splendida atmosfera. Voto: 9

Toro – Fate bene a essere prudenti con il vostro intuito, ma sappiate che la realtà si rivelerà molto più generosa delle vostre attuali paure.

Non lasciatevi cullare dall'incertezza e ascoltate ciò di cui avete davvero bisogno. In questo momento alcune questioni pratiche irrisolte stanno frenando i vostri progetti personali, ma si tratta solo di un blocco passeggero. Dimostrate subito il vostro valore con i fatti: sarà il modo migliore per mettere a tacere chi dubita di voi. Voto: 7,5

Gemelli – I consigli di chi vi circonda si riveleranno preziosi per perfezionare i vostri piani futuri: mostratevi ricettivi, in particolare verso l'esperienza delle persone più sagge. Sul fronte del benessere, sia fisico che mentale, tutto gira per il verso giusto. L'unico accorgimento è non disperdere le vostre energie in troppi progetti simultaneamente.

La situazione generale è eccellente e vi offre nuove e interessanti opportunità; non dovete fare altro che assecondare il vostro intuito e ciò che desiderate davvero. La ritrovata sicurezza in voi stessi vi darà una grande spinta, preparandovi a una giornata ricca di gratificazioni. Voto: 9

Cancro – Non permettete alle vecchie esperienze di condizionare il vostro presente. Siate aperti e ricettivi verso le novità, senza però rinunciare alla coerenza e al rispetto per voi stessi. Concentrate le energie solo su ciò che conta, evitando di sprecarle in attività o frequentazioni inutili. Se i dubbi vi tormentano e la realtà sembra darvi torto accumulando ostacoli, non agitatevi: evitate di buttare via quanto di buono avete fatto finora.

Voto: 6,5

La giornata di mercoledì 20 maggio secondo le stelle: pagelle da Leone a Scorpione

Leone – Finalmente una giornata limpida e rilassante, ottima per fare chiarezza dentro e intorno a voi. Potete approfittarne per rinvigorire i legami importanti e ristabilire un'ottima sintonia con chi vi circonda. Non tenete i cassetti chiusi: condividete i vostri progetti con chi condivide la vostra stessa determinazione. La vostra energia positiva sarà la chiave per fare centro nelle relazioni. Per i cuori impegnati si preannuncia una fase di totale dedizione: sarete pronti a fare di tutto per la persona amata, persino a ridimensionare qualche vostra convinzione o a sacrificare un po' di tempo con gli amici.

Voto: 8,5

Vergine – Sorpresa in vista: troverete un accordo inaspettato con una persona verso cui avevate tratto conclusioni affrettate. Potete contare su un'ottima forma fisica, che vi aiuterà a dosare le forze in modo saggio. Siete nel pieno di una metamorfosi per quanto riguarda le relazioni interpersonali, un periodo di porte girevoli in cui nuovi legami nascono e altri si chiudono. Questa instabilità potrebbe disorientarvi, ma non perdete la grinta. Voto: 5

Bilancia – Sarete più socievoli del solito, il che vi permetterà di fare incontri e scoperte davvero stimolanti. Occhio solo a non distrarvi: la disattenzione rischia di farvi fare qualche piccolo scivolone, perciò muovetevi con calma e prestate attenzione a ciò che vi circonda.

Se siete in cerca di affetto, la giornata non vi deluderà. Svegliarsi con la giusta carica è un ottimo inizio, ma il massimo sarà l'atmosfera accogliente che vi farà sentire coccolati. Voto: 7,5

Scorpione – Avete un'ottima occasione per chiarire un malinteso con il partner o con le persone che vi stanno più a cuore. Non lasciatevi sfuggire questo momento e cercate di ristabilire l'armonia con la dovuta calma. La vostra straordinaria intuizione vi guiderà, aiutandovi a capire quale direzione prendere. È l'ora di voltare pagina: eliminate il superfluo, concentratevi su ciò che conta davvero e abbiate il coraggio di fare un passo avanti.

Voto: 8

Astrologia e pagelle del giorno 20 maggio: da Sagittario a Pesci

Sagittario – Questa giornata vi regala una carica vitale incredibile, ma l'oroscopo vi consiglia di non puntare subito a traguardi irraggiungibili. Questo sovraccarico di pensieri e idee rischia di farvi esagerare; cercate di dosare le forze in vista dei prossimi giorni. Per non sprecare preziose energie, organizzate i vostri impegni in ordine di importanza. Infine, mantenete un pizzico di scetticismo: non fidatevi delle prime impressioni o delle voci di corridoio, ma controllate i fatti prima di trarre conclusioni. Voto: 6,5

Capricorno – È il momento di chiudere quella pratica burocratica che vi portate dietro da troppo tempo: prendete il toro per le corna!

Prendetevi anche cura della vostra salute, analizzando con lucidità le vostre abitudini alimentari per adattarle alle vostre necessità reali. Sentirvi più ottimisti vi farà bene e le persone vicine se ne accorgeranno subito. Sfruttate questa occasione per rendervi utili: non esitate a rispondere alle aspettative dei vostri cari o a sorprendere chi amate con un gesto affettuoso. Il futuro promette bene, quindi date il massimo! Voto: 8

Acquario – Non lasciatevi destabilizzare dalle reazioni di chi vi circonda; andate dritti per la vostra strada senza mollare. Oggi potreste avvertire un lieve calo di energie: il consiglio è di evitare sforzi eccessivi e concedervi un po' di meritato riposo. In compenso, il vostro fascino farà miracoli.

Sarà l'occasione perfetta per fare un passo avanti verso la persona che vi piace, e non vi tirerete indietro. Con la vostra capacità di sedurre al massimo, la giornata si preannuncia splendida. Voto: 8

Pesci – Il vostro innato senso dell'umorismo attira magneticamente persone piacevoli. Attenzione però: mostrare troppa rigidità rischierebbe di rovinare la vostra immagine. Ricordate che nulla vi rigenera quanto sentirvi amati, quindi approfittatene per dedicarvi a un po' di sano relax e coccole. Oggi riuscirete a fare centro seguendo percorsi alternativi e fuori dagli schemi. Inoltre, la vostra capacità di convincere gli altri si fa più sottile e incredibilmente efficace. La fortuna vi assiste a pieno ritmo! Voto: 8