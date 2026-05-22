Secondo l'oroscopo di sabato 23 maggio, i Gemelli vedranno i fatti dar loro ragione e, grazie all’ottimismo, all’audacia e al dialogo costruttivo, apriranno molte porte lasciando il segno. I nativi dell’Ariete godranno di un'atmosfera serena e armonica da condividere con partner e famiglia, mentre quelli del Leone troveranno energia e autostima per esprimersi senza filtri e compiere grandi imprese.

Previsioni delle stelle per la giornata di sabato 23 maggio: pagelle da Ariete a Cancro

Ariete – Vi aspetta un'atmosfera serena e ricca di armonia, ideale per farvi sentire a vostro agio e desiderosi di condividere bei momenti con gli altri.

L’ottimismo vi regala una splendida forma mentale, ma non dimenticate di concedere al corpo il giusto riposo. Grazie alla vostra carica di energia e al morale alto, avete tutte le carte in regola per godervi giornate splendide insieme al partner e alla famiglia. Vi dedicherete a loro con tutto il cuore e l'affetto che riceverete in cambio supererà ogni vostra aspettativa. Voto: 9

Toro – È il momento di concentrarvi sulle vostre radici: analizzate la stabilità della vostra vita domestica, la storia familiare e i valori che avete ricevuto o che state trasmettendo ai figli. Ogni questione va risolta partendo dalle basi. L'influenza lunare potrebbe rendervi un po' troppo rigidi o inclini al controllo; perciò, evitate scontri su temi politici o filosofici che rischierebbero solo di accendere gli animi.

Cercate inoltre di moderare i vostri desideri, che si tratti di piaceri della tavola, finanze o vita sociale. Ricordate che pretendere la perfezione assoluta può esporvi a forti delusioni. Voto: 5

Gemelli – I fatti vi stanno dando ragione. Il vostro ottimismo e un pizzico di audacia vi stanno aprendo molte porte in questo periodo. Dialogare e confrontarsi in modo costruttivo sono i mezzi migliori che avete a disposizione per raggiungere i vostri traguardi. Lascerete senz'altro il segno! Oggi avete tutte le carte in regola per vivere una giornata splendida e ricca di soddisfazioni. La vostra positività sembra inesauribile: non vi resta che usarla con intelligenza e trasmetterla a chi vi circonda.

Voto: 10

Cancro – In arrivo ottimi suggerimenti per migliorare la convivenza con le persone care. Il segreto è restare coerenti con i vostri valori, senza lasciar spazio a inutili rigidità. Anche se state affrontando ritmi di lavoro serrati, la vostra resistenza vi sosterrà alla grande; ricordatevi, però, di ritagliare un momento per l'attività fisica. Fidatevi delle vostre sensazioni: vi aiuteranno a capire chi merita davvero la vostra fiducia. Le nuove conoscenze si riveleranno molto interessanti. Siete pronti a guidare una svolta positiva, quindi accogliete il futuro a braccia aperte: si stanno delineando ottime prospettive.

Voto: 8

La giornata di sabato 23 maggio secondo gli astri: pagelle da Leone a Scorpione

Leone – Affidatevi ai consigli di chi vi circonda: non vogliono ingannarvi, tutt'altro. La vostra grande energia troverà lo sfogo ideale nello sport, un'ottima mossa anche per equilibrare l'appetito. La vitalità e l'autostima che vi contraddistinguono in questa giornata saranno la molla perfetta per darvi la carica. Avrete il coraggio di esprimervi senza filtri e la forza di compiere imprese straordinarie. Vi attende una giornata davvero rigenerante. Voto: 9

Vergine – Avete una grande voglia di voltare pagina e abbattere i vecchi muri. Evitate però di correre troppo e puntate sul tatto. Nell'ultimo periodo lo stress vi sta circondando, diventando il vostro vero freno: lasciatelo andare per fare spazio alla serenità.

Sul piano pratico vi state affermando alla grande. Questo è il momento giusto per esprimere ciò che pensate sui temi caldi; imparate in fretta e i risultati non tarderanno ad arrivare. Voto: 6

Bilancia – Nonostante qualche piccola preoccupazione, oggi vi attende una giornata decisamente tranquilla. Niente vi vieta di staccare la spina e dedicarvi interamente al vostro benessere. Per ritrovare l'energia, il segreto sarà concedere un po' di riposo alla mente, magari lasciandovi ispirare dalla bellezza e dall'arte. Sentite il bisogno di evadere dalla routine e provare qualcosa di insolito? Sfruttate questa carica positiva per esplorare nuove strade, fare incontri stimolanti e stupire chi vi circonda con un gesto affettuoso.

Voto: 8

Scorpione – In una giornata segnata da un clima generale di dubbio, potreste inaspettatamente trarre un vantaggio e ottimizzare i vostri tempi. Non ignorate i messaggi limpidi che vi arrivano dal fisico; concedetevi il giusto riposo e trattatevi con un occhio di riguardo. Le stelle sono agitate e creano qualche piccolo ostacolo sul vostro cammino. La determinazione non vi manca, ma la rigidità del cielo vi chiede di essere più elastici. L'oroscopo vi consiglia di pesare bene le parole, controllare l'istinto e aprirvi ai compromessi. Sarete pronti a mettere in campo questa abilità? Voto: 5

Oroscopo e pagelle del giorno 23 maggio: da Sagittario a Pesci

Sagittario – Questa giornata lascerà sicuramente il segno grazie a sensazioni splendide e profonde.

Sarete tentati di concedervi qualche vizio di troppo, ma un pizzico di moderazione vi aiuterà a salvaguardare il benessere psicofisico. Avete un'incredibile voglia di trasmettere ottimismo e il vostro modo di fare è molto apprezzato da tutti. Approfittatene per condividere un po' di spensieratezza, fare due risate e stare vicini a chi amate. Voto: 9

Capricorno – Il vostro ottimismo vi aiuta a cogliere sempre il lato positivo delle cose, e all'orizzonte ci sono splendidi momenti di serenità. Cercate però di non pretendere troppo da voi stessi: state consumando preziose energie. Nei rapporti con gli amici, in famiglia e in amore regna l'armonia, e la voglia di dare il massimo non vi manca. Avrete tantissime occasioni per far sbocciare i legami affettivi e fare splendide nuove conoscenze.

Voto: 7,5

Acquario – Siete pronti a brillare? Nelle prossime ore vi sentirete più sicuri di voi, disinvolti tra la gente e liberi da vecchi condizionamenti. Se avvertite della stanchezza, il modo migliore per rigenerarvi sarà far riposare la mente, magari lasciandovi ispirare dalla bellezza e dalla creatività. Non chiudetevi in casa: partecipate a un evento, andate a una mostra o godetevi una festa. È il momento ideale per accogliere nella vostra vita amicizie inedite e proficue. Grandi manovre anche sul fronte professionale, dove si intravede un salto di qualità o una svolta importante. Abbiate fede nel vostro intuito, non vi deluderà. Voto: 9

Pesci – Niente castelli in aria oggi: la vostra razionalità vi proteggerà da distrazioni o illusioni poco concrete.

Siete in una forma splendida e l'entusiasmo non vi manca, il che vi permetterà di partire subito con il piede giusto. È il tempismo perfetto per rimboccarsi le maniche e sistemare quei noiosi adempimenti amministrativi. Questo clima di positività vi regala una lucidità mentale assoluta sui vostri piani futuri; ora serve soltanto passare all'azione e fare il primo passo per trasformarli in realtà. Voto: 8