L'oroscopo del 23 maggio 2026 con classifica premia con la medaglia d'oro la Vergine, mentre con quella d'argento il Cancro e infine con quella di bronzo il Toro che si godrà semplici piaceri.. L'ultima posizione è occupata dal Sagittario che potrebbe sentire il peso di responsabilità lavorative.

Classifica segni del 23/05

1° Posto: Vergine

I Registi della Giornata. Con il Primo Quarto che si compie nel vostro segno e il bellissimo supporto di Venere, oggi siete imbattibili. Avete la lucidità per risolvere qualsiasi problema pratico e la dolcezza necessaria per sanare un piccolo malinteso affettivo.

Siete il punto di riferimento di chi vi circonda.

2° Posto: Cancro

Dolce Concretezza. Venere nel vostro segno riceve un sestile di puro nutrimento dalla Luna. Oggi l'amore non è solo un sentimento astratto, ma si traduce in gesti reali, comfort domestico e intesa profonda. Anche sul lavoro, il vostro intuito trova una struttura logica perfetta per realizzarsi.

3° Posto: Toro

Stabilità Produttiva. La Luna in un segno di Terra vostro amico vi ridona quel ritmo calmo e ordinato che tanto amate. Siete iper-produttivi, centrati e capaci di godervi i piaceri semplici della vita senza l'ansia dei giorni scorsi. Ottimi riscontri nei progetti a lungo termine.

4° Capricorno: un sabato solido e rigenerante.

Il trigono di terra della Luna vi aiuta a mettere ordine nella vostra agenda e a sbrigare questioni burocratiche o domestiche con estrema facilità. Serata rilassante e affettuosa.

5° Scorpione: ottimi scambi comunicativi e sociali. Il sestile della Luna vi rende particolarmente empatici e capaci di dare ottimi consigli agli amici. In amore, la complicità di coppia cresce grazie a una ritrovata fiducia.

6° Bilancia: giornata di preparazione e riflessione dietro le quinte. La Luna in dodicesima casa vi invita a riposare, a fare un bilancio emotivo e a prendervi cura della vostra salute. Ottimo momento per staccare la spina dal caos.

7° Gemelli: il Primo Quarto vi mette un po' sotto pressione sul fronte familiare o domestico.

Il Sole nel vostro segno vuole muoversi e comunicare, mentre la Luna vi chiede di focalizzarvi su un impegno concreto a casa. Trovate il giusto compromesso.

8° Leone: dopo aver dominato la scena, la Luna si sposta nel vostro settore delle finanze e delle risorse pratiche. È il momento ideale per fare i conti, pianificare le spese del weekend e valorizzare concretamente il vostro lavoro.

9° Ariete: la Luna vi spinge a ottimizzare la vostra routine quotidiana e a dedicarvi al benessere fisico. Giornata ideale per iniziare una dieta, fare decluttering o riorganizzare il vostro spazio di lavoro. Evitate solo un briciolo di pignoleria di troppo.

10° Acquario: un sabato di transizione. Sentite il bisogno di andare a fondo in una questione finanziaria o legata a una collaborazione.

Non siate frettolosi: la precisione della giornata vi suggerisce di esaminare ogni singolo dettaglio prima di agire.

11° Pesci: la Luna in opposizione crea un po' di maretta o di freddezza nei rapporti interpersonali. Fortunatamente, Venere in Cancro vi protegge, ricordandovi che dietro una critica o un atteggiamento distaccato del partner c'è solo il bisogno di maggiore chiarezza.

12° Sagittario: il Primo Quarto in Vergine tocca il punto più alto del vostro cielo, creando una temporanea quadratura. Potreste sentire il peso di alcune responsabilità lavorative o di un progetto che richiede troppa precisione per i vostri gusti. Non spazientitevi e affrontate una cosa alla volta.