Secondo l'oroscopo di domenica 3 maggio, i nativi dello Scorpione riceveranno ottime notizie e mostreranno una grande determinazione nel risolvere problemi e raggiungere i propri obiettivi, maturando nuove prospettive interiori. I Gemelli vivranno una fase di profonda armonia relazionale e positività, cercando svago e condividendo il proprio entusiasmo con gli altri. I nati sotto il segno del Cancro, infine, abbatteranno le proprie difese per godersi gli affetti e, grazie a una nuova forma fisica e mentale, si apriranno con successo a nuovi incontri e legami.

La giornata di domenica 3 maggio secondo gli astri: pagelle da Ariete a Cancro

Ariete – Siete pronti a risolvere quelle piccole noie che trascinate da tempo: è il momento ideale per sistemare tutto. Affrontate ogni cosa con calma, un passo dopo l'altro. Il vostro spirito sta ritrovando la grinta abituale e sarete investiti da una ventata di ottimismo e creatività. Tuttavia, ricordate di non trascurare il benessere fisico; il corpo richiede ancora un po' di attenzione. Sotto questo cielo favorevole, saprete scegliere il meglio per voi, migliorando i legami con gli altri e agendo per pura passione invece che per ambizione. Proseguite con coraggio! Voto: 8

Toro – Avete le idee molto chiare, specialmente per quanto riguarda i progetti che portate avanti insieme ad altri.

La dea bendata vi accompagnerà in ogni iniziativa, garantendovi ottimi risultati. Vi state dedicando con costanza al benessere fisico e i progressi non tarderanno a farsi vedere: proseguite su questa strada! La giornata si prospetta ricca di tentazioni a cui cederete volentieri. Grazie a un pizzico di ironia, saprete anticipare gli eventi e sfruttarli a vostro favore. L’adrenalina non vi manca e potreste restare spiazzati dal fascino inedito di una persona che fa già parte della vostra cerchia. Voto: 8,5

Gemelli – Siete in una fase di grande armonia relazionale e saprete allontanare istintivamente chiunque mini la vostra serenità. State raggiungendo un equilibrio invidiabile. L'oroscopo vi consiglia di dare voce ai vostri pensieri!

Grazie al vostro spirito positivo, farete di tutto per regalare un sorriso a chi vi sta vicino. Avete voglia di staccare la spina e regalarvi dei momenti di svago, magari con una serata improvvisata. Con un entusiasmo simile, conquisterete chiunque incontrerete sul vostro cammino. Voto: 8

Cancro – Le barriere stanno finalmente cadendo. In questo periodo, la gioia più grande arriverà dal tempo trascorso con le persone che amate. Vi sentite più in forma e decisi: è il momento perfetto per impegnarvi in un’attività fisica costante, che vi aiuterà a mantenere questo benessere. State uscendo dal guscio e avete ingranato la marcia giusta per fare nuove conoscenze e consolidare i legami storici. Grazie a un atteggiamento più aperto e sereno, state riscoprendo il piacere di stare in compagnia e di godervi ogni istante.

Continuate così, circondati solo da energie positive! Voto: 8

Previsioni astrali e pagelle del giorno 3 maggio: da Leone a Scorpione

Leone – Vi capiterà sicuramente l’occasione di tendere la mano a una persona cara: non tiratevi indietro. Evitate la pigrizia; il vostro corpo reclama movimento e dinamismo, quindi lasciate perdere il divano. Muovetevi con coraggio ma senza agire d'impulso: solo così potrete presentare le vostre idee originali e vederle finalmente realizzate. Questo periodo di insolita calma e creatività è il momento perfetto per recuperare le energie perdute. Voto: 7

Vergine – Mettete ordine tra i vostri obiettivi per non sentirvi sopraffatti, ricordando sempre di fare spazio al divertimento.

Se sentite che il fisico è sotto stress a causa di esercizi troppo intensi, imparate a fermarvi. In questo periodo la vostra energia positiva è contagiosa: sfruttatela per fare nuove amicizie e condividere sorrisi. Inseguite ciò che vi rende felici e investite tempo nelle vostre passioni; l'ambiente circostante è perfetto per regalarvi momenti di puro benessere. Voto: 8

Bilancia – Qualche questione irrisolta del passato richiede nuovamente la vostra attenzione; affrontatela con sincerità insieme alla famiglia. Per rigenerare la mente, concedetevi momenti di puro relax e coltivate i vostri interessi. Anche se siete persone organizzate, oggi la malinconia bussa alla porta: non temete, usate questa giornata di transizione per guardare le cose da un’altra angolazione.

Vi aspetta un periodo molto frenetico, quindi ricaricate le pile curando i vostri affetti in totale tranquillità. Voto: 6

Scorpione – Preparatevi a ricevere bellissime notizie! Alcune situazioni impreviste potrebbero svelarvi prospettive inedite, portandovi a rivedere le vostre priorità o a raggiungere una nuova maturità interiore. Il dialogo con i più piccoli e con i giovani è ai massimi livelli. In questa giornata, saprete muovervi dietro le quinte con precisione chirurgica per risolvere ogni grattacapo. La vostra determinazione è alle stelle: siete pronti a darvi da fare per centrare ogni obiettivo. Nulla potrà ostacolare la vostra corsa.

Voto: 10

Oroscopo di domenica 3 maggio: pagelle da Sagittario a Pesci

Sagittario – I vostri stati d'animo vi spingono a riflettere con serietà sul presente, ma ricordate di non trascurare il vostro benessere personale. È fondamentale trovare dei momenti per staccare la spina: dedicatevi a passioni creative come la musica o il teatro per sciogliere lo stress accumulato. Siete maestri nel valorizzare le risorse che avete e nel far fruttare i vostri talenti naturali. Grazie a una rete di contatti solida e affidabile, avete tutto il supporto necessario per lanciarvi finalmente in nuove e stimolanti sfide. Voto: 8,5

Capricorno – È il momento giusto per tendere la mano e ricucire un rapporto importante.

Anche se il caos intorno a voi sembra travolgente, non lasciatevi logorare dallo stress; ritrovate il vostro equilibrio interiore e ascoltate ciò di cui avete bisogno. La vostra determinazione è ai massimi livelli, ideale per inaugurare attività inedite con spirito propositivo. Grazie a questa energia contagiosa e alle vostre innate capacità, il successo è a un passo. Credeteci e date il massimo! Voto: 9

Acquario – Vi accorgerete che la realtà non rispecchia esattamente le vostre aspettative, ma non permettete alla malinconia di prendere il sopravvento. Si tratta di una fase di transizione che supererete presto, specialmente ascoltando il consiglio di un amico caro. Questo non è il momento ideale per firmare contratti, gestire scartoffie o definire la chiusura di un rapporto: intorno a voi si muovono dinamiche poco limpide che richiedono cautela.

Anche se l'aria è pesante a causa di vecchi risentimenti altrui, la giornata promette scintille sul piano dei sentimenti. Voto: 6

Pesci – La pace regnerà sovrana nella vostra giornata. È il momento giusto per coccolarvi e sistemare le piccole cose che avete trascurato. Tuttavia, restate con i piedi per terra: evitate passi affrettati negli affari importanti e ascoltate i segnali del vostro corpo, senza sovraccaricarvi. Sarete dei comunicatori eccellenti e la vostra capacità di mediare vi aiuterà a sciogliere ogni tensione. Puntando sulla riservatezza e sull'empatia, saprete gestire i legami affettivi con grande equilibrio. Voto: 9