Secondo l'oroscopo di lunedì 4 maggio, i Pesci ritrovano la serenità in famiglia e vivono relazioni sincere grazie a una forte empatia, ma devono gestire con cautela le nuove energie per evitare inutili eccessi. I nativi dell’Ariete affrontano ogni ostacolo con grinta e determinazione, espandendo i propri orizzonti mentali; tuttavia, hanno bisogno di dare priorità al riposo per mantenere l'equilibrio. I Gemelli definiscono i propri confini personali e affrontano le tensioni relazionali con tenacia, privilegiando il dialogo costruttivo e la concretezza alla fuga dalle difficoltà.

Astrologia e pagelle di lunedì 4 maggio: da Ariete a Cancro

Ariete – In questa giornata riuscirete a gestire ogni ostacolo con estrema efficacia. La grinta che custodite dentro di voi vi permetterà di procedere a testa alta e con passo fermo. Non sottovalutate però il riposo: concedervi qualche ora di sonno in più sarà fondamentale per recuperare la tranquillità necessaria. Il vostro desiderio di esplorazione vi spinge verso nuovi saperi, un investimento prezioso che aprirà i vostri orizzonti e vi renderà più equilibrati nei giudizi. È proprio questa apertura mentale a rendervi così stimati dalle persone che vi circondano. Voto: 7

Toro – Inutile girarci intorno: non è il periodo adatto per sprechi di energia non necessari.

Prima di iniziare qualsiasi attività, assicuratevi di avere le risorse per portarla a termine. Fortunatamente, Mercurio vi invita a sognare un po' ad occhi aperti, aiutandovi a sciogliere lo stress e a ritrovare la calma. Sarete più predisposti al dialogo e alla compagnia, rendendo questo il momento ideale per riunire la famiglia o gli amici. Ricordate che non dovete fingere: chi vi sta accanto vede la vostra vera natura e la ama profondamente. Voto: 8

Gemelli – State finalmente definendo i vostri confini personali, e questo vi permette di capire meglio i comportamenti altrui. Anche se le relazioni sono un po' agitate, state dimostrando una tenacia incredibile e non state perdendo colpi. Provate a trasformare queste difficoltà in opportunità, smussando gli angoli e preferendo il dialogo allo scontro.

L’obiettivo deve essere l’accordo, non la vittoria sull'altro. Qualunque cosa accada, evitate di darvela a gambe: affrontare la realtà è sempre la scelta migliore. Voto: 7

Cancro – State investendo molte energie in obiettivi condivisi, ma alcune novità vi costringono a cambiare prospettiva. Confrontatevi apertamente con chi vi circonda: la vostra diplomazia vi permetterà di muovervi verso la meta giusta. Avete una grande sete di autonomia; sfruttate questo momento per superare barriere ormai superate e incertezze interiori. Non temete il confronto agonistico: misurarvi con gli altri vi porterà ottimi risultati. Voto: 8

Oroscopo di lunedì 4 maggio: pagelle da Leone a Scorpione

Leone – In questo periodo, il mondo sembra correre veloce e vi chiede di fare altrettanto, mettendovi a disposizione di chi ha bisogno.

Cercate però di bilanciare questo impegno con il riposo, così da ricaricare le pile ed eliminare il nervosismo accumulato. Un pizzico di attenzione in più vi aiuterà a non inciampare in piccoli errori di valutazione. Fortunatamente, le stelle sono promettenti: gran parte delle vostre iniziative sta per spiccare il volo. Emergerà il vostro lato più premuroso, quasi da mentori, avvolto da un’energia positiva che tutti noteranno. Voto: 7,5

Vergine – Questa giornata è l'occasione perfetta per tuffarvi nella vita sociale e stringere nuovi legami. Perché non spezzate la solita routine? Sperimentate un piccolo cambiamento nelle vostre abitudini: vi farà sentire subito più leggeri e indipendenti. Il vostro ottimismo è inarrestabile e vi permetterà di rispondere a ogni polemica con un semplice sorriso.

Avete tutta la grinta necessaria per abbattere gli ostacoli e procedere verso i vostri obiettivi. Agite con fiducia e seguite il vostro istinto! Voto: 8

Bilancia – Un eccesso di fiducia potrebbe paradossalmente bloccare la vostra crescita. Meglio lavorare in silenzio ai vostri obiettivi futuri. Sentite fluire una nuova positività che vi spinge a rimboccarvi le maniche per progetti ambiziosi, ma non dimenticate di dosare le forze con strategia. Il vostro desiderio di dare il massimo è evidente e, sebbene a tratti possa apparire poco fluido, nasce da intenzioni purissime. La lealtà alla fine vince sempre; anche se risolvere certe questioni legali richiede pazienza, la solidità che state creando oggi vi ripagherà domani.

Voto: 7,5

Scorpione – Non fermatevi alle apparenze o alle semplici promesse; analizzate i fatti concreti e ciò che muove gli altri. È inutile negarlo: siete esausti e una pausa rigenerante è d’obbligo. Fermandovi, riuscirete a ritrovare l'ottimismo e a potenziare il vostro spirito critico, individuando con facilità eventuali sviste passate. Emergerà in voi una sana voglia di comunicare ed esprimere i vostri progetti. Approfittate di questa giornata per guadagnare il centro della scena. Voto: 7,5

Previsioni astrali e pagelle del giorno 4 maggio: da Sagittario a Pesci

Sagittario – Cercate di staccare la spina dalla solita routine e di dedicare del tempo a pianificare il futuro. È fondamentale che troviate un punto d'incontro tra la salute della mente e quella del corpo, alternando con saggezza il movimento al meritato riposo, ascoltando ciò che il vostro organismo vi suggerisce.

Sul fronte privato e lavorativo, l'oroscopo vi consiglia di mantenere una certa riservatezza: la vostra attuale tendenza a non fidarvi ciecamente degli altri vi spinge a proteggere i vostri segreti, rendendovi piuttosto guardinghi verso chi vi sta intorno. Voto: 6,5

Capricorno – State cercando di gestire mille impegni nello stesso momento. Sebbene questa corsa contro il tempo possa sembrare estenuante, oggi godete di un supporto speciale dagli astri. Il cielo non solo aumenta il vostro carisma, ma vi aiuta a guadagnare la stima di chiunque incontriate. Grazie a un mix di precisione e costanza, riuscirete a raccogliere i frutti del vostro lavoro, ricevendo il plauso di chi vi circonda. L'armonia nei rapporti e il clima sereno che si respirerà vi regaleranno una giornata davvero positiva.

Voto: 9

Acquario – A volte potreste involontariamente mettere a disagio chi vi circonda; cercate quindi di accogliere con entusiasmo i suggerimenti altrui. Il confronto con una persona di maggiore esperienza si rivelerà prezioso per ampliare i vostri orizzonti. Sebbene la vostra capacità di analisi vi permetta di risolvere problemi complessi, cercate di comunicare le vostre intuizioni con tatto per evitare attriti. Infine, ricordate che la vostra leggerezza attrae molti, ma non sottovalutate l'intuizione di chi vi osserva: non tutti sono facili da ingannare. Voto: 6

Pesci – È nell'intimità delle vostre mura domestiche che scoverete finalmente la serenità tanto cercata. I dialoghi con chi vi sta vicino scorrono senza intoppi, all’insegna dell'equilibrio.

Tuttavia, cercate di non esagerare: la vostra vitalità è in netta ripresa ed è fondamentale non sprecarla con inutili eccessi. Il cielo sostiene il vostro desiderio di stringere legami autentici, spingendovi a puntare tutto sulla sincerità. I vecchi attriti sono ormai un ricordo e la vostra empatia verso il prossimo è ai massimi livelli. Voto: 9