Secondo l'oroscopo di giovedì 7 maggio, i nati sotto il segno del Toro godranno di un grande carisma e risolveranno ogni intoppo con ottimismo. I nativi del Leone vivranno un momento di perdono e saggezza, preparandosi a una svolta decisiva. I Pesci, infine, mostreranno flessibilità e determinazione, liberandosi dei pesi inutili per concentrarsi sui propri obiettivi.

Astrologia e pagelle di giovedì 7 maggio: da Ariete a Cancro

Ariete – Sentite il bisogno di guardare avanti? È il momento giusto per definire i vostri obiettivi e informarvi su come raggiungerli.

Se vi sentite bene con voi stessi e in sintonia con i vostri principi, seguite l'istinto senza esitare. I risultati vi daranno ragione, poiché il vostro coraggio aprirà varchi inaspettati. Approfittate di questa carica per portare avanti le vostre idee o concludere accordi vantaggiosi. Non vi manca davvero nulla per arrivare dove volete. Voto: 9

Toro – Preparatevi a vivere una giornata tutta da gustare. Avrete un carisma naturale capace di affascinare chiunque incontriate: il vostro magnetismo sarà la chiave per aprire ogni porta! Se saprete gestire la fretta con un po’ di pazienza, i risultati non tarderanno ad arrivare, sostenuti da un ottimismo contagioso che vi regalerà una carica incredibile.

Affidatevi al vostro intuito per risolvere eventuali piccoli intoppi quotidiani; la determinazione non vi manca di certo. Persino chi vi sta accanto resterà a bocca aperta di fronte a tanta vitalità. Voto: 9

Gemelli – State finalmente guardando le cose da un nuovo punto di vista, e questo è tutto a vostro vantaggio: continuate così! In questo momento, la risorsa più preziosa siete voi stessi; cercate di non dipendere troppo dagli altri per evitare di perdere l'equilibrio. Anche se la tentazione di esagerare è forte, cercate di resistere. Provate a mettere da parte l'ostinazione: invece di alzare la voce per difendere a ogni costo le vostre idee, potreste concedervi il lusso di ammettere un piccolo errore.

Provate ad ascoltare i consigli altrui, anche solo per curiosità; potreste rimanere sorpresi. Voto: 6,5

Cancro – Anche se ultimamente vi siete visti negare qualche favore o vi sentite bloccati in un vicolo cieco, non scoraggiatevi: una svolta positiva è all’orizzonte. Sfruttate questa spinta e date tempo agli eventi di maturare; vedrete che le cose si sistemeranno nel migliore dei modi. La vostra energia è fondamentale per progredire, ma ricordate che non potete agire sempre in totale autonomia. Cooperando con chi vi circonda e misurando con cura parole e azioni, riuscirete a tagliare i traguardi più ambiziosi. Voto: 7

La giornata di giovedì 7 maggio secondo gli astri: pagelle da Leone a Scorpione

Leone – Riuscirete finalmente a ricucire uno strappo con una persona importante.

Ricordate che scegliere il perdono darà sollievo soprattutto a voi stessi, regalandovi una leggerezza inaspettata. Se ultimamente vi sentite spazientiti dai piccoli errori altrui, prendetelo come un segnale: siete esausti e avete bisogno di riposo. Siete pronti per quella svolta professionale o personale che sognate da tempo? Il momento di agire è adesso. Mostrerete un lato riflessivo e profondo che lascerà parenti e amici a bocca aperta per la vostra ritrovata saggezza. Voto: 8

Vergine – In questo periodo, difficilmente riuscirete a sopportare la mancanza di tatto altrui; è il momento perfetto per smascherare chi non è stato sincero con voi. Grazie a una carica planetaria straordinaria, vi sentirete pronti a rinnovare i vostri spazi di casa con grande determinazione.

Avete finalmente messo a fuoco i vostri traguardi e nulla potrà fermare la vostra avanzata. Lasciate fluire le insicurezze: i riflettori sono puntati su di voi e, a quanto pare, questo nuovo protagonismo vi calza a pennello. Voto: 8,5

Bilancia – Finalmente le giornate vi sembreranno meno pesanti e riuscirete a gestire tutto con più facilità. È il momento di dire addio alla pigrizia: il vostro corpo ha bisogno di sport per ritrovare l'energia perduta. Grazie a un rinnovato ottimismo, affronterete ogni sfida con coraggio e determinazione. L'oroscopo vi consiglia di non strafare: controllate bene ogni aspetto del vostro lavoro, anche il più piccolo. Voto: 8

Scorpione – In questo periodo potrete contare su una rete di affetti solida, capace di riportarvi alla concretezza e all'obiettività di cui avete bisogno.

La sintonia con chi vi circonda è ai massimi storici: non abbiate timore di aprirvi e condividere i vostri pensieri. L’energia del momento è perfetta per godersi la compagnia degli altri, farsi ascoltare e vedere finalmente riconosciuti i propri meriti. Sentitevi liberi di osare, perché il mondo è pronto ad accogliere le vostre idee con entusiasmo! Voto: 8,5

Previsioni dell'oroscopo per il giorno 7 maggio: pagelle da Sagittario a Pesci

Sagittario – Se riuscirete a staccarvi dalle solite abitudini e a rinnovare la vostra routine, scoprirete una vitalità inaspettata. Grazie al vostro approccio pragmatico, sarete un punto di riferimento per chi vi circonda, aiutando gli altri a prendere in mano le redini della propria vita.

Ricordate però di non trascurare le vostre esigenze personali. Il desiderio di affermazione può essere una spinta potente per eccellere, ma solo se saprete gestire l'ambizione con discrezione. Evitate le ostentazioni: agire con umiltà vi porterà risultati molto più soddisfacenti di quanto immaginiate. Voto: 7,5

Capricorno – Potreste trovarvi di fronte a un bivio importante: che si tratti di una separazione definitiva, di un divorzio o di una drastica rivoluzione nelle vostre abitudini, il cambiamento è palpabile. Sentite il bisogno di allontanarvi da certi legami abituali, ma non temete: è il primo passo verso un’esistenza che rispecchia davvero chi siete. Finalmente oggi avvertite una piacevole sensazione di rilassamento.

Approfittatene per dedicarvi alle persone che amate davvero; riuscirete a trovare il giusto equilibrio tra la vostra voglia di relax e il piacere di stare in compagnia. Voto: 7,5

Acquario – Anche se il vostro modo di porvi potrebbe sembrare un po' sfrontato, sarete in grado di superare sfide stimolanti. La vostra audacia sarà la chiave del successo, ma attenzione agli eccessi: oggi la prudenza è d'obbligo per evitare piccoli incidenti o distrazioni fisiche. Nonostante la fatica non vi spaventi, cercate di non strafare. Se vi sentite bloccati, ascoltare un parere esterno potrebbe offrirvi la soluzione che cercate; restate quindi aperti ai consigli altrui. Qualche attrito con i superiori o un intoppo burocratico potrebbe infastidirvi, ma non riuscirà a frenare i vostri progressi.

Voto: 7

Pesci – Sarete capaci di mostrare grande flessibilità e una determinazione che vi renderà orgogliosi di voi stessi. Per mantenere questo stato di benessere, però, dovreste imparare a dosare le forze, evitando sprechi inutili di vitalità. Vi state liberando di pesi superflui che complicavano le vostre giornate: approfittatene per riorganizzare i vostri obiettivi principali. Potete ritenervi soddisfatti dei passi avanti fatti di recente; i risultati positivi che state ottenendo confermano che la strada dei compromessi era quella giusta. Voto: 8