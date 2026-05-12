Secondo l'oroscopo del weekend 16-17 maggio 2026 l'Ariete può fare degli incontri interessanti, il Toro può affrontare dei momenti di nervosismo e i Pesci sono affettuosi.
Di seguito, approfondiamo con attenzione i dettagli di tutti i segni.
I primi segni dello zodiaco
Ariete: è possibile affrontare un fine settimana molto positivo. I cuori solitari possono vivere degli incontri veramente interessanti. Chi lavora in proprio ha davvero tanta energia.
Toro: finalmente i single sono consapevoli del proprio fascino. In amore si possono vivere dei lunghi momenti di nervosismo.
Nel weekend è fondamentale non esagerare con gli impegni di lavoro.
Gemelli: in amore, le emozioni sono più intense del solito. Chi è solo da troppo tempo è abbastanza dinamico. Sull'ambito lavorativo si può ottenere tanto successo.
Cancro: in questo periodo è presente una buona sicurezza interiore. L'intuito di chi cerca l'amore non sbaglia proprio mai. Una questione professionale può essere gestita con molta tranquillità.
Leone: la confusione può rovinare il fine settimana dei single. Delle provocazioni inutili possono fare innervosire la relazione amorosa. Per quanto riguarda il lavoro è il momento più adatto per fare delle valutazioni importanti.
Vergine: chi fa parte di una coppia può superare degli ostacoli.
Sul campo lavorativo è necessario impegnarsi molto seriamente. Il piano economico affronta un periodo soddisfacente.
Il resto dei segni zodiacali
Bilancia: è probabile essere un po' troppo razionali. In amore si devono evitare le decisioni troppo affrettate. Dei piccoli cambiamenti sono possibili sul lavoro.
Scorpione: nel weekend, prendere una decisione può essere difficile. Alcuni imprevisti possono portare tanta ansia. L'ambito professionale può affrontare un momento complicato.
Sagittario: una nuova persona può essere davvero interessante. Sul lavoro è possibile essere distratti e soprattutto molto lenti. La forma fisica può appare migliore del solito.
Capricorno: l'amore per il partner è molto forte.
In questo fine settimana può iniziare una tenera amicizia. Chi ha una trattativa di lavoro in corso è abbastanza nervoso.
Acquario: chi fa parte di una coppia è insicuro dei sentimenti della dolce metà. La complicità con gli amici è veramente soddisfacente. L'ambito lavorativo è pronto a regalare delle gratificazioni.
Pesci: è possibile essere affettuosi con molte persone. In questo periodo, la creatività è geniale. Improvvisamente può comparire una lieve pigrizia.