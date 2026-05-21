L'oroscopo del weekend del 23 e 24 maggio si inserisce pienamente nella stagione dei Gemelli, con il Sole appena entrato in questo segno che porta leggerezza, voglia di uscire e comunicare.

Il segno della Vergine potrà esprimere al meglio le proprie emozioni, grazie all'astro argenteo e Venere in buon aspetto, mentre Marte renderà più decisi e permalosi i nativi Leone. Il Capricorno dovrà saper reagire agli ostacoli del periodo, mentre Scorpione mostrerà maggiore sensibilità nei confronti del partner.

Previsioni oroscopo weekend 23-24 maggio 2026 segno per segno

Ariete: sarà difficile mostrare buone emozioni nei confronti della vostra anima gemella, considerato Venere in quadratura. Una gelosia un po’ troppo accentuata potrebbe soltanto portare a spiacevoli discussioni da gestire. Sul fronte professionale riuscirete a gestire bene le vostre mansioni, anche se non vi sentirete pienamente soddisfatti. Voto - 6️⃣

Toro: configurazione astrale equilibrata in questo periodo per voi nativi del segno. Con la giusta spontaneità, in amore potreste fare grandi cose per vivere un rapporto dolcissimo. In ambito professionale Marte porterà buone energie, e con le giuste idee, sarete in grado di mettere insieme ottimi progetti.

Voto - 8️⃣

Gemelli: sarà un weekend proficuo per quanto riguarda il lavoro Mercurio porterà idee e occasioni da non perdere per poter raggiungere obiettivi ambiziosi. Sul fronte amoroso attenzione alla Luna in quadratura. Single oppure no, a volte potreste mostrare un atteggiamento troppo impulsivo verso la vostra fiamma. Voto - 7️⃣

Cancro: il fascino non vi mancherà in questo periodo grazie a Venere. La Luna in sestile invece vi darà quel pizzico di maturità ed emotività che serve per costruire un legame forte e affiatato. In ambito lavorativo le idee non mancheranno, ciò nonostante riflettete bene prima di agire, soprattutto voi nati nella prima decade. Voto - 8️⃣

Leone: in questo weekend di maggio le stelle assumeranno una posizione interessante nei vostri confronti.

In amore la stabilità di coppia sarà importante, ma potreste anche avere bisogno di conferme. Sul fronte professionale Mercurio vi spingerà a essere creativi, ma attenzione a Marte in quadratura, che potrebbe rendervi un po’ troppo impulsivi. Voto - 7️⃣

Vergine: settore professionale che vedrà il pianeta Mercurio in quadratura. Nonostante la vostra voglia di fare, non sempre le vostre idee potrebbero funzionare. In ambito amoroso la Luna e Venere vi sorrideranno, portando passione e voglia di mettersi in gioco. Single oppure no, mettete in mostra il vostro lato migliore per riuscire a conquistare il cuore della vostra fiamma. Voto - 7️⃣

Bilancia: potrebbe esserci qualche tensione da sciogliere in amore secondo l'oroscopo.

Serviranno comprensione e un pizzico di leggerezza in più per ristabilire un legame solido tra voi e la vostra anima gemella. In ambito lavorativo Mercurio in trigono aumenterà la vostra produttività, portando a risultati concreti. Voto - 6️⃣

Scorpione: la Luna e Venere in buon aspetto porteranno maggiore sensibilità in voi secondo l'oroscopo. Sarà un weekend intenso di emozioni, con momenti e occasioni per dimostrare il vostro modo di amare al partner. Sul fronte professionale attenzione a non riflettere troppo sui vostri progetti, perché potreste soltanto commettere più errori. Voto - 7️⃣

Sagittario: cielo del momento sicuramente migliore rispetto le giornate precedenti, ma con la Luna in quadratura dal segno della Vergine, ci saranno ancora delle questioni da sistemare tra voi e il partner.

In ambito professionale attenzione agli imprevisti. Non ci saranno sempre i mezzi o le idee per gestire i vostri progetti a modo vostro. Voto - 6️⃣

Capricorno: previsioni astrali sottotono in questo periodo. Anche se la Luna sarà favorevole, con Venere in opposizione avrete bisogno di certezze nel vostro rapporto. Per quanto riguarda il lavoro, la giusta riflessione potrebbe portarvi lungo la giusta strada. Voto - 7️⃣

Acquario: sarà un fine settimana sorprendente e vivace per quanto riguarda i sentimenti. Single oppure no, potrebbero esserci dei colpi di scena positivi tra voi e la vostra fiamma, soprattutto per voi nati nella seconda decade. Nel lavoro una piccola pausa di riflessione si rivelerà quasi necessaria per poter gestire efficacemente le vostre mansioni.

Voto - 7️⃣

Pesci: sarete particolarmente amorevoli nei confronti del partner grazie a Venere in trigono dal segno amico del Cancro. Di contro, con la Luna in opposizione dal segno della Vergine, a volte potrebbe esserci qualche spiacevole incomprensione da gestire. Per quanto riguarda il lavoro, Marte vi darà buone energie, ma con Mercurio in quadratura dal segno dei Gemelli, potrebbe esserci qualche imprevisto da superare. Voto - 7️⃣