L’ultimo weekend di maggio si apre con un cielo astrologico vivace e ricco di sfumature. L’oroscopo del weekend del 30 e 31 maggio parla di emozioni che tornano protagoniste, incontri destinati a lasciare il segno e decisioni che potrebbero cambiare l’umore delle prossime settimane.

La Luna in Sagittario accende la passione del segno di fuoco, portando amore e dinamicità, invece i Gemelli dovranno fare attenzione al loro modo di amare. I nativi Leone saranno più spontanei nei confronti del partner, mentre l'Ariete non sarà sempre a suo agio in amore.

Previsioni oroscopo weekend 30-31 maggio 2026 segno per segno

Ariete: nel weekend che chiude il mese di maggio, le stelle non saranno in una posizione perfetta per voi nativi del segno. La Luna a favore v'invita a chiarire con il partner o vivere situazioni nuove, ma con Venere in quadratura non vi sentirete sempre a vostro agio. In quanto al lavoro sarete in grado di ottenere buoni risultati dai vostri progetti, grazie all'audacia che questo cielo infonde in voi. Voto - 7️⃣

Toro: vita amorosa gradevole in questo periodo per voi nativi del segno. Dopo una settimana movimentata, godetevi il piacere di stare insieme alla persona che amate, sfruttando la posizione favorevole di Venere. In quanto al lavoro ci saranno alcune questioni da sistemare, ma il successo sarà ancora alla vostra portata.

Voto - 8️⃣

Gemelli: previsioni astrali altalenanti per quanto riguarda i sentimenti. La Luna in opposizione potrebbe creare qualche incomprensione tra voi e il partner. I single non avranno voglia di dedicare tempo a rapporti superficiali. Nel lavoro la vostra mente corre, ma attenzione a non prendere decisioni affrettate per i vostri progetti. Voto - 7️⃣

Cancro: il vostro fine settimana si rivelerà dolce e appagante dal punto di vista sentimentale. Con Venere in congiunzione al vostro cielo, vi sentirete amati e protetti, capaci di poter vivere un rapporto sereno e affiatato in ogni situazione. Nel lavoro Marte vi rende attivi, e con le giuste idee, potreste fare la differenza nei vostri progetti.

Voto - 8️⃣

Leone: la Luna in trigono dal segno amico del Sagittario vi permetterà di essere più spontanei nei confronti del partner e vivere un rapporto più intenso e affiatato. In quanto al lavoro Mercurio in sestile rende più veloce la vostra mente. Con le giuste intuizioni, riuscirete a raggiungere buoni risultati. Voto - 8️⃣

Vergine: Marte in trigono porterà energia e audacia in voi, ma con Mercurio in quadratura dal segno dei Gemelli, la creatività non sarà molta, e in alcuni casi, potreste trovarvi bloccati durante un progetto in corso. In amore avrete fascino a sufficienza grazie a Venere, ma dovrete anche essere convincenti nei confronti della persona che amate. Voto - 7️⃣

Bilancia: nelle relazioni, un qualcosa d'importante o di inatteso rischierà di rivelarsi non conforme alle vostre attese.

Attenzione dunque al vostro comportamento nei confronti della vostra fiamma. Sul fronte professionale Mercurio vi rende creativi. Alcuni progetti potrebbero fare importanti passi avanti. Voto - 6️⃣

Scorpione: Venere in trigono dal segno amico del Cancro vi rende magnetici nei confronti della persona che amate. Avrete fascino, energia, e una grande voglia di vivere situazioni stimolanti. In ambito professionale state andando bene, ma ci vorrà ancora un po’ di tempo prima che iniziate a vedere i risultati del vostro impegno. Voto - 8️⃣

Sagittario: la Luna in congiunzione accende la passione e l'intesa con il partner in questo weekend di maggio. Sarà un bel periodo per divertirsi e fare qualcosa di speciale insieme.

Per quanto riguarda il lavoro Mercurio potrebbe causare qualche imprevisto di troppo. Siate previdenti in quel che fate per evitare problemi. Voto - 7️⃣

Capricorno: previsioni astrali sottotono in questo periodo secondo l'oroscopo. Venere in opposizione non lascerà molto spazio per le emozioni. Single oppure no, attenzione a non pretendere troppo dalla vostra fiamma. Nel lavoro alcune situazioni richiederanno chiarezza per poter affrontate nel migliore dei modi. Voto - 6️⃣

Acquario: ultimo fine settimana del mese abbastanza soddisfacente per voi nativi del segno. Le stelle saranno clementi nei vostri confronti, aiutandovi a vivere un rapporto discreto e appagante. Se siete single imparate a conoscere la vostra nuova fiamma un po’ alla volta.

In ambito professionale la creatività di Mercurio in trigono potrebbe fare la differenza. Voto - 7️⃣

Pesci: Venere in trigono dal segno amico del Cancro renderà questo weekend abbastanza romantico, ma con la Luna in quadratura potrebbe esserci qualche questione da affrontare con il partner, soprattutto per voi nati nella seconda decade. In quanto al lavoro fate attenzione a Mercurio in quadratura. Non sempre la vostra creatività potrebbe portare a buoni risultati. Voto - 7️⃣