Secondo l'oroscopo del weekend 9-10 maggio 2026 il Toro può avere delle idee originali sul lavoro, il Cancro è molto agitato e i Pesci possono condividere i piaceri con la dolce metà.

Di seguito, approfondiamo con attenzione i dettagli di tutti i segni.

I primi segni dello zodiaco

Ariete: i cuori solitari possono affrontare un fine settimana interessante. Questo è il momento giusto per rimettersi in gioco e ottenere molto successo. Sul piano fisico è importante procedere con prudenza.

Toro: in amore è possibile chiarire dei malintesi. I single possono incontrare delle persone speciali.

Sul lavoro iniziano ad arrivare delle idee originali.

Gemelli: sulla sfera sentimentale è un periodo molto fertile. Con la precisione è possibile risolvere un problema professionale. L'alimentazione richiede più attenzione del solito.

Cancro: con la famiglia è possibile avere un dialogo sincero. Nell'ambito lavorativo è presente tanta agitazione. Finalmente la salute è in buona ripresa.

Leone: chi fa parte di una coppia può avere delle brillanti idee insieme al partner. Chi cerca l'amore può finalmente vivere delle nuove emozioni. Nel weekend si possono superare alcuni ostacoli sul lavoro.

Vergine: l'atmosfera in amore è davvero molto dolce. Una veloce riconciliazione è probabile con dei vecchi amici.

Sul campo lavorativo è importante avanzare con tanta grinta.

Il resto dei segni zodiacali

Bilancia: in questo fine settimana è possibile essere autoritari. La sfera professionale richiede più concentrazione. La salute è veramente ottima e l'umore spensierato.

Scorpione: chi ha una relazione può rispondere in modo impulsivo alla persona amata. I cuori solitari hanno una buona stabilità economica. Questo è il momento più adatto per iniziare degli hobby che rilassano la mente.

Sagittario: la vera priorità in questo periodo è l'armonia. Una proposta inaspettata può innervosire i single. L'umore è veramente allegro e la forma fisica buona.

Capricorno: per quanto riguarda le amicizie ci sono troppi segreti.

Chi è solo da tempo è veramente iperattivo. Chi lavora nel turismo può affrontare il weekend con molta determinazione.

Acquario: dei punti interrogativi sono presenti sulla relazione amorosa. L'energia fisica risulta essere ottima. Le finanze possono vivere un momento altalenante.

Pesci: è possibile condividere i piaceri insieme al partner. I cuori solitari hanno un lieve nervosismo. Alcune trattative di lavoro sono abbastanza complesse.