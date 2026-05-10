Secondo l'oroscopo del 12 maggio 2026 il Toro può iniziare delle intense amicizie, il Cancro è determinato e la Bilancia ha una sensibilità molto accentuata.

Di seguito, approfondiamo con attenzione i dettagli di tutti i segni della giornata.

I primi segni dello zodiaco

Ariete: è possibile essere rilassati e sereni insieme al partner. Gran parte della giornata può essere dedicata all'amicizia. Sul lavoro è presente un bel clima collaborativo.

Toro: in questo momento, la mente è finalmente libera dai pensieri negativi. Si possono iniziare delle amicizie particolarmente intense.

La poca voglia di fare può creare dei problemi sul campo lavorativo.

Gemelli: chi ha una relazione di vecchia data è molto contento. La sfera professionale può avere una ripartenza ricca di soddisfazioni. Dei sottili malesseri possono comparire nel corso dell'intera giornata.

Cancro: è probabile essere abbastanza distaccati dalla persona amata. I single sono sportivi e soprattutto determinati. L'atmosfera sul lavoro è abbastanza serena.

Leone: una questione può rovinare l'intera giornata. Chi è solo da tempo ha delle solide amicizie. Una leggera stanchezza può comparire nel primo pomeriggio.

Vergine: è possibile essere immersi nei propri pensieri, ed essere molto taciturni. Con gentilezza si può avvicinare la dolce metà.

Chi lavora in proprio deve avere tanta pazienza.

Il resto dei segni zodiacali

Bilancia: tanta tensione è presente sulla relazione amorosa. L'ambito lavorativo è accompagnato da alcune idee molto stimolanti. In questo momento, la sensibilità è particolarmente accentuata.

Scorpione: è possibile avere un problema con il partner. Una nuova persona può fare battere il cuore dei single. Può comparire una lieve sensazione di stanchezza.

Sagittario: durante la giornata sono probabili dei malumori con la persona amata. Si possono affrontare delle complicazioni insieme alla famiglia. Sul lavoro è possibile perdere la credibilità e questo può portare vari problemi.

Capricorno: dei grandi obbiettivi si possono raggiungere in amore.

In questo periodo, i cuori solitari sono davvero tremendi. Chi è continuamente in movimento è molto felice.

Acquario: è possibile trascorrere dei momenti magnifici con la dolce metà. Chi è solo da troppo tempo può essere molto fortunato. Per la sfera professionale è una giornata movimentata.

Pesci: questo è il momento ideale per lavorare su se stessi, ed essere molto più tranquilli. Chi cerca l'amore è molto più amichevole del solito. Chi lavora nel commercio può ricevere dei ringraziamenti.