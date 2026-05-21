Secondo l'oroscopo del 23 maggio 2026 il Toro può avere delle reazioni impulsive nei confronti del partner, i Gemelli possono vivere delle emozioni intense e i Pesci apprezzano le novità.

Di seguito, approfondiamo attentamente i dettagli di tutti i segni.

I primi segni dello zodiaco

Ariete: in amore è possibile essere più sereni del solito. I cuori solitari possono vivere una giornata caratterizzata dal nervosismo. Il campo lavorativo va affrontato con una maggiore sicurezza.

Toro: i cuori solitari possono avere delle reazioni troppo impulsive. In coppia è opportuno procedere con molta tranquillità.

Questo è il momento adatto per prendere delle decisioni importanti sulla sfera professionale.

Gemelli: le emozioni in questo periodo sono più intense. Sulla sfera amorosa serve molto più equilibrio. Gli impegni di lavoro possono essere gestiti meglio del previsto.

Cancro: dopo gli inutili conflitti si può recuperare il rapporto con il partner. I piccoli problemi vanno affrontati con tanta calma. Dall'ambito professionale sono in arrivo delle conferme davvero importanti.

Leone: durante la giornata si devono evitare gli atteggiamenti impulsivi. Chi ha una relazione deve cercare di essere più dolce nei confronti della persona amata. Sul lavoro è opportuno avere un maggiore ascolto.

Vergine: in questo momento possono emergere alcune tensioni.

Dei momenti ricchi di complicità sono possibili con il partner. Sulla sfera professionale è necessario rimanere calmi.

Il resto dei segni zodiacali

Bilancia: finalmente si possono condividere delle sincere emozioni con la persona amata. Chi è solo da tempo può vivere una giornata estremamente tranquilla. Il campo lavorativo risulta essere più leggero del solito.

Scorpione: in amore è una giornata molto favorevole. La creatività è la vera protagonista della sfera professionale. In questo periodo è presente una buona tranquillità mentale.

Sagittario: è importante dedicare più tempo alla dolce metà. I single possono ritrovare la fiducia nei confronti della famiglia. Sul lavoro si possono portare avanti alcuni progetti molto impegnativi.

Capricorno: insieme agli amici si può affrontare una giornata molto intensa. Nei confronti del partner è possibile essere imprevedibili. Sulla sfera professionale manca la grinta del passato.

Acquario: la giornata di chi cerca l'amore è particolarmente frizzante. Chi lavora in proprio può essere iperattivo. Discreta risulta essere la salute e invece l'umore molto contento.

Pesci: le novità possono essere apprezzate. Per la relazione sentimentale è un periodo movimentato. La vita professionale risulta essere tranquilla.