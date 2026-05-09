Nell'oroscopo del giorno domenica 10 maggio le energie planetarie invitano alla riflessione, alla connessione con gli altri e alla ricerca di equilibrio tra desideri personali e responsabilità quotidiane.

La giornata vedrà un Capricorno particolarmente determinato e creativo grazie a Mercurio in trigono, mentre i Gemelli saranno capaci di vedere oltre le apparenze in amore. Vergine sognerà l'amore ideale, ma dovrà anche mettere in pratica i propri sentimenti, invece i nativi Pesci avranno bisogno di risolvere alcune questioni di coppia.

Previsioni oroscopo domenica 10 maggio 2026 segno per segno

Ariete: l'ultima giornata della settimana si rivelerà dolcissima di emozioni per voi nativi del segno. Se ci sono stati piccoli malintesi, sarà possibile chiarirli, cercando di vivere un rapporto più concreto. In ambito professionale Marte porterà grandi energie da investire nei vostri progetti, in particolare per voi nati nella seconda decade. Voto - 8️⃣

Toro: sfera sentimentale con qualche instabilità secondo l'oroscopo. Una buona comunicazione può sicuramente fare bene al vostro rapporto. Se necessario, prendetevi del tempo solo per il vostro rapporto. Nel lavoro la creatività non vi mancherà grazie a Mercurio, mentre Giove in sestile vi darà quel pizzico di fortuna di cui avrete bisogno.

Voto - 7️⃣

Gemelli: sarà una giornata piena di emozioni dal punto di vista sentimentale. Single oppure no, queste stelle vi permetteranno di vedere oltre le apparenze, e costruire un legame puro con la vostra fiamma. In quanto al lavoro mettere ordine prima di agire può aiutarvi a massimizzare il risultato. Voto - 8️⃣

Cancro: previsioni astrali stabili in questa domenica di maggio. Nel lavoro sarete spesso orientati al futuro, potendo contare su Giove e Mercurio che arricchiscono le vostre capacità organizzative. In amore questo cielo sarà abbastanza sereno nei vostri confronti, da poter vivere questa giornata di riposo circondati dai vostri affetti più cari. Voto - 8️⃣

Leone: la Luna in opposizione dal segno dell'Acquario vi metterà in difficoltà dal punto di vista sentimentale.

Non ci sarà sempre un ottimo feeling con il partner, nonostante Venere sia favorevole. Cercate di essere più presenti e meno distratti. In quanto al lavoro serviranno idee migliori per poter gestire efficacemente le vostre mansioni. Voto - 6️⃣

Vergine: la posizione favorevole della Luna vi permetterà di sognare l'amore ideale, ma con Venere in quadratura dovrete guardare in faccia la realtà e fare qualcosa di più concreto affinché i vostri sogni si realizzino. In quanto al lavoro sarete spesso creativi grazie a Mercurio, con le idee giuste per poter fare la differenza nei vostri progetti. Voto - 7️⃣

Bilancia: giornata di domenica emotivamente intensa secondo l'oroscopo. Le energie astrali amplificano la vostra sensibilità ed empatia nei confronti di amate, ma potrebbero rendervi anche più vulnerabile.

In ambito lavorativo dovrete dedicare più tempo verso quei progetti che possono garantirvi maggiori soddisfazioni. Voto - 8️⃣

Scorpione: periodo sottotono per voi nativi del segno. In amore sentirete il bisogno di maggiore sicurezza, ma con la Luna in quadratura dal segno dell'Acquario, potreste commettere qualche errore nei confronti del partner. In ambito lavorativo sarà necessario rivedere alcuni aspetti dei vostri progetti professionali. Voto - 6️⃣

Sagittario: il vostro modo di amare non sarà così efficace a causa di Venere in cattivo aspetto. La Luna vi aiuterà a essere più comprensivi, ma potrebbe non essere sufficiente. Per quanto riguarda il lavoro dimostrerete impegno in quel che fate, ma non dovrete essere precipitosi nelle vostre decisioni, soprattutto voi nati nella terza decade.

Voto - 6️⃣

Capricorno: sfera sentimentale discreta in questo periodo per voi nativi del segno. Concedetevi il piacere di stare accanto alla persona che amate, senza avere grandi aspettative. In ambito professionale vi sentirete abbastanza determinati e creativi grazie a Mercurio, dimostrando di avere le giuste capacità di poter raggiungere il successo. Voto - 8️⃣

Acquario: previsioni astrali eccellenti dal punto di vista sentimentale. La Luna e Venere saranno dalla vostra parte, aiutandovi a costruire un legame dolce e sincero, soprattutto se siete nati nella terza decade. In quanto al lavoro approfittate dell'energia di Marte per dare il massimo nei vostri progetti. Attenzione però a Mercurio in quadratura.

Voto - 8️⃣

Pesci: sentirete la necessità di dover risolvere alcune importanti questioni di coppia. Venere non sarà dei vostri, e dovrete ammettere le vostre responsabilità quando serve. In quanto al lavoro sarete abbastanza precisi e organizzati in quel che fate grazie a Mercurio, ottenendo risultati spesso in linea con le vostre aspettative. Voto - 7️⃣