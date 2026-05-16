Siamo a domenica 17 maggio 2026, una giornata stellare dove Venere in transito favorevole accende passioni e opportunità. L'oroscopo del giorno parla di rinnovamento: la Luna in Gemelli porta allegria, chiacchiere stimolanti e colpi di scena positivi.

I nativi Gemelli saranno più ottimisti e creativi grazie al passaggio della Luna e di Mercurio, mentre l'Acquario sarà più amichevole. Il Leone si sentirà più motivato al lavoro, grazie anche a un po’ d'esperienza in più, mentre Vergine dovrà fare attenzione al proprio modo di lavorare.

Previsioni oroscopo domenica 17 maggio 2026 segno per segno

Ariete: questa domenica di metà mese vedrà un buon cielo sopra di voi. In amore abbassate le difese e lasciatevi andare alle coccole e alle emozioni che il vostro rapporto avrà da offrire. In quanto al lavoro la creatività sarà in aumento nel prossimo periodo. Potrebbero inoltre arrivare progetti più interessanti da sviluppare. Voto - 8️⃣

Toro: sfera sentimentale stabile durante questa domenica di maggio. Godetevi la giornata all'insegna della tranquillità e dei momenti che potete creare e vivere insieme alla vostra anima gemella. In ambito professionale perderete il sostegno di Mercurio, ciò nonostante avrete ancora buone capacità di sviluppo per i vostri progetti.

Voto - 8️⃣

Gemelli: previsioni astrali che annunciano un bellissimo cielo sopra di voi. La Luna, Mercurio e Venere vi proteggono, e assicurano un periodo grandioso. In amore il vostro modo di amare vi permetterà di costruire un rapporto sano e affiatato. Nel lavoro i vostri progetti andranno avanti spediti, con risultati sopra le aspettative. Voto - 9️⃣

Cancro: Marte in quadratura porterà stanchezza in voi, e questa domenica di maggio potrebbe essere l'occasione giusta per recuperare le forze. In amore dedicate la giusta attenzione al partner, magari facendo qualcosa di piacevole insieme. Nel lavoro limitatevi a fare lo stretto indispensabile per il momento, in attesa di progetti migliori. Voto - 7️⃣

Leone: cielo di questa domenica che migliorerà nettamente per voi nativi del segno.

La vostra storia d'amore sarà in perfetto equilibrio e sintonia. Se siete single i vostri pensieri saranno rivolti verso una persona in particolare. In ambito professionale vi sentirete più motivati grazie all'esperienza accumulata, pronti a dimostrare il vostro valore. Voto - 8️⃣

Vergine: attenzione a come gestirete il vostro modo di lavorare in questo periodo. Con la Mercurio in quadratura dal segno dei Gemelli, potrebbero emergere alcuni imprevisti da superare. Sul fronte amoroso queste stelle non vi daranno molte occasioni romantiche, ma se capite cosa non funziona nel vostro rapporto, forse qualcosa potrebbe cambiare. Voto - 6️⃣

Bilancia: sfera sentimentale ottima in questo periodo secondo l'oroscopo.

La Luna e Venere vi sorrideranno, aprendo a una relazione piena di sentimenti ed emozioni. Se siete single non abbiate paura di guardarvi intorno e stringere nuovi legami. In ambito professionale Mercurio in trigono vi aiuterà ad avere una visione differente dei vostri progetti. Voto - 8️⃣

Scorpione: giornata di domenica stabile per voi nativi del segno. Le stelle saranno meno influenti nei vostri confronti. Sarà possibile avere una visione più chiara della vostra vita, sia sentimentale che professionale, nel tentativo di capire cosa non funziona e cercare di migliorare. Voto - 7️⃣

Sagittario: configurazione astrale che si complica in questo periodo secondo l'oroscopo. Con la Luna e Venere negativi nei vostri confronti, il rapporto con il partner potrebbe non essere così dolce o semplice da vivere.

Nel lavoro Mercurio sarà contro di voi, mentre Marte continua a darvi una mano. Cercate di reagire agli ostacoli, e gestire al meglio le vostre idee. Voto - 6️⃣

Capricorno: periodo discreto per voi nativi del segno. Il cielo v'invita a ricaricare le energie, e godere di quanto di bello siete riusciti a costruire insieme alla vostra anima gemella. Se siete single non abbiate fretta di trovare l'amore: godetevi il momento, senza caricarvi di aspettative. Nel lavoro i vostri progetti andranno avanti, ma non siate precipitosi. Voto - 7️⃣

Acquario: la giornata si rivelerà grandiosa per voi nativi del segno, piena di occasioni da vivere. In amore godrete dell'influenza positiva della Luna e di Venere, che aumenteranno fascino e intesa tra voi e il partner.

I single saranno piuttosto amichevoli, desiderosi di stringere nuovi legami. Nel lavoro vi farete strada tra i vostri impegni, raggiungendo risultati ottimali. Voto - 9️⃣

Pesci: questa domenica di maggio potrebbe rivelarsi complicata per voi secondo l'oroscopo. Stelle come Venere e Mercurio saranno contrarie: in amore non sarà facile stabilire una buona intesa con la persona che amate. Sul fronte professionale meglio non correre troppi rischi per il momento. Voto - 6️⃣