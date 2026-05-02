L'oroscopo del giorno domenica 3 maggio, si apre sotto un cielo astrologico ricco di sfumature, capace di regalare emozioni profonde, intuizioni brillanti e piccoli segnali da cogliere con attenzione.

La Luna in Sagittario porterà morbidezza nel segno di fuoco, mentre il passaggio di Mercurio in Toro porterà creatività e buone idee al lavoro. Il segno del Leone dovrà riflettere bene prima di agire al lavoro, mentre i nativi Capricorno si sentiranno più a loro agio nei propri progetti.

Previsioni oroscopo domenica 3 maggio 2026 segno per segno

Ariete: nonostante perderete il sostegno di Mercurio, questa prima domenica del mese si rivelerà comunque piacevole da vivere per voi.

In ambito lavorativo potrete ancora dire tanto, soprattutto se dimostrerete una mente attiva e creativa. In ambito amoroso la Luna vi sorriderà dal segno del Sagittario, e insieme a Venere in sestile, vi attendono momenti di dolcissima intesa. Voto - 8️⃣

Toro: ultima giornata della settimana che vedrà il pianeta Mercurio entrare nel vostro cielo. La vostra creatività sarà in aumento, e potrebbe presto fare la differenza nei vostri progetti. In amore sarà una domenica abbastanza tranquilla, dove poter godere dell'affetto del partner senza avere grandi pretese. Voto - 8️⃣

Gemelli: sfera sentimentale sottotono in questa giornata di domenica. La Luna in opposizione potrebbe giocarvi brutti scherzi in amore.

Attenzione al vostro modo di approcciarvi al partner. In quanto al lavoro la mente resta attiva, ma non ci sarà bisogno di strafare in questo momento. Voto - 7️⃣

Cancro: il vostro segno vivrà un periodo di rinnovamento, soprattutto in campo professionale. La posizione favorevole di Mercurio aprirà a nuove strade, che potrebbero fare la differenza nel vostro percorso professionale. In amore sarà una giornata abbastanza tranquilla per la vostra relazione di coppia, soprattutto per voi nati nella terza decade. Voto - 7️⃣

Leone: il passaggio di Mercurio nel segno del Toro potrebbe complicare le cose dal punto di vista professionale. Potreste avere a che fare con progetti più complessi, e non avere i mezzi necessari per portarli a termine.

In amore la Luna e Venere vi sorridono, e il sostegno del partner si rivelerà fondamentale in questo periodo. Voto - 7️⃣

Vergine: giornata di domenica che vedrà il pianeta Mercurio dalla vostra parte secondo l'oroscopo. Con il giusto approccio tante cose potrebbero cambiare. In amore un atteggiamento più responsabile potrebbe cambiare il vostro rapporto, mentre nel lavoro sarete più attenti al modo in cui gestirete le vostre mansioni, evitando errori che possono solo allungare i tempi. Voto - 7️⃣

Bilancia: settore professionale in crescita per voi nativi del segno. Ora che Mercurio non vi darà più fastidio, avrete modo di costruire qualcosa di più importante e proficuo. Anche se alcuni risultati potrebbero tardare, la strada sarà quella giusta.

In amore potrete contare sulla Luna e Venere per costruire un legame forte con la persona che amate. Voto - 8️⃣

Scorpione: cielo del momento che vedrà il pianeta Mercurio in opposizione nel prossimo periodo. Attenzione a non chiudervi troppo nelle vostre idee, perché potrebbero non funzionare adeguatamente. In amore il vostro rapporto sarà stabile, ciò nonostante, non aspettatevi forti emozioni in questo periodo. Voto - 6️⃣

Sagittario: il passaggio della Luna nel vostro cielo vi renderà più morbidi nei confronti del partner. Provate a godere delle cose semplici, evitando discussioni che non faranno bene a nessuno. In quanto al lavoro perderete il sostegno di Mercurio, ciò nonostante avrete ancora l'occasione di poter ottenere tanto dai vostri progetti grazie al sostegno di Marte in trigono.

Voto - 7️⃣

Capricorno: sfera sentimentale discreta durante questa giornata di domenica. Vi sentirete bene insieme alla persona che amate, ma dovrete impegnarvi un po’ per stimolare il legame con la persona che amate. In quanto al lavoro Mercurio sarà favorevole nel prossimo periodo, portando idee e progetti che possono aiutarvi a crescere. Voto - 7️⃣

Acquario: previsioni astrali ottime per quanto riguarda i sentimenti. Con la Luna e Venere a favore, sentirete il richiamo delle emozioni, e dedicarvi appieno agli affetti più cari. Se siete single lasciatevi andare senza paura. In ambito professionale meglio rimandare decisioni importanti per il momento, considerato Mercurio in quadratura. Voto - 7️⃣

Pesci: la giornata si preannuncia proficua per quanto riguarda il lavoro.

Con Mercurio in sestile dal segno del Toro, il vostro lavoro porterà risultati migliori secondo l'oroscopo. In amore la Luna e Venere vi metteranno in difficoltà in amore. Fermatevi un momento per ascoltare e comprendere meglio le richieste del partner. Voto - 7️⃣