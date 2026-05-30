Nell'oroscopo del giorno domenica 31 maggio, cresce il desiderio di leggerezza e molti iniziano già a pensare all’estate, alle vacanze e a nuovi obiettivi personali. Le stelle si muovono tra emozioni intense voglia di cambiamento e piccoli colpi di scena che potrebbero rendere questa domenica più interessante del previsto.

Il segno del Sagittario si dimostrerà più dinamico e affiatato nei confronti del partner grazie alla Luna, mentre i Gemelli non dovranno prendersi troppe libertà in amore. I nativi Leone saranno in sintonia con il partner, mentre i Pesci potrebbero aver bisogno di tranquillità.

Previsioni oroscopo domenica 31 maggio 2026 segno per segno

Ariete: ultima domenica e giornata del mese che vedrà un cielo solamente discreto nei vostri confronti. Ritrovare armonia con il partner sarà possibile, ma non così semplice. I single non dovranno sottovalutare certi incontri. In quanto al lavoro state riflettendo su scelte importanti, che non andranno prese alla leggera. Voto - 7️⃣

Toro: con Venere in sestile dal segno amico del Cancro, sentirete il bisogno di stare vicino alle persone che amate secondo l'oroscopo. Avrete bisogno di armonia, e questa domenica potrebbe essere ideale. In ambito lavorativo inizierete a vedere più chiaramente certe occasioni che prima sembravano impossibili da raggiungere.

Voto - 8️⃣

Gemelli: previsioni astrali sottotono in questa giornata di domenica. Un'eccessiva sensibilità potrebbe soltanto causare qualche momento d'incertezza nel vostro rapporto. Se siete single potreste essere un po’ troppo selettivi. Nel lavoro rifletterete su alcuni cambiamenti nei vostri progetti, che possono fare la differenza. Voto - 7️⃣

Cancro: con l'arrivo imminente dell'estate, la voglia di movimento aumenta per voi nativi del segno. Questa domenica porterà entusiasmo e voglia di amare grazie a Venere, ma soprattutto, di fare qualcosa di diverso dal solito insieme alla persona che amate. In quanto al lavoro avrete le idee chiare sui vostri progetti grazie a Mercurio, soprattutto voi nati nella seconda decade.

Voto - 9️⃣

Leone: sfera sentimentale che vi vedrà abbastanza comunicativi nei confronti del partner. Un buon dialogo aiuta l'intesa di coppia. Se siete single è arrivato il momento di guardarvi intorno seriamente. In quanto al lavoro state andando bene, ma sarà necessario consolidare la vostra posizione affinché possiate ottenere maggiore stabilità. Voto - 8️⃣

Vergine: giornata di domenica sottotono in ambito amoroso secondo l'oroscopo. Anche se Venere sarà favorevole, con la Luna in quadratura dal segno dei Pesci non ci sarà sempre una perfetta comunicazione e intesa con il partner. In ambito professionale meglio non correre troppi rischi considerato Mercurio in quadratura. Voto - 6️⃣

Bilancia: sarà una domenica altalenante per quanto riguarda i sentimenti.

Avrete voglia di sentirvi al centro dell'attenzione, ma con Venere in quadratura dal segno del Cancro, ciò potrebbe non fare bene al vostro legame. Nel lavoro Mercurio porterà chiarezza nei vostri progetti. Grazie anche alla vostra esperienza, saprete cosa fare. Voto - 7️⃣

Scorpione: in questa domenica di maggio le stelle saranno favorevoli nei vostri confronti, almeno dal punto di vista sentimentale. Il clima con il partner sarà vivace, e vi permetterà di riscoprire passione e complicità. In quanto al lavoro qualche certezza in più potrebbe permettervi di sognare più in grande. Voto - 8️⃣

Sagittario: sfera sentimentale più dinamica e affiatata per voi nativi del segno. Il rapporto con il partner sarà più armonioso grazie alla Luna, che vi apre al dialogo, e vi permetterà di costruire un rapporto più sincero e trasparente.

In quanto al lavoro pianificate con calma i prossimi passi, soprattutto voi nati nella terza decade. Voto - 7️⃣

Capricorno: sarà una giornata complicata per la vostra relazione di coppia. Avrete bisogno di superare le tensioni recenti, e vivere un rapporto migliore. I single saranno innamorati, ma non sapranno bene come gestire i loro sentimenti. In quanto al lavoro avrete tante idee, ma non disperdete troppe energie in troppi progetti. Voto - 6️⃣

Acquario: previsioni astrali discrete durante questa giornata di domenica. In amore ci sarà disponibilità al dialogo grazie alla Luna. Il vostro modo di amare potrebbe far piacere al partner. In quanto al lavoro le idee non mancheranno, ma attenzione a Marte in quadratura, che potrebbe togliervi un po’ di energie.

Voto - 7️⃣

Pesci: avrete bisogno le tranquillità durante questa giornata di domenica. Venere sarà favorevole, ma con la Luna in quadratura dal segno del Sagittario potrebbe esserci qualche piccola incomprensione da risolvere. In ambito professionale la determinazione non vi manca, ma serviranno anche idee valide per riuscire a raggiugere i vostri obiettivi. Voto - 7️⃣