L'oroscopo del giorno giovedì 14 maggio si apre con un cielo astrologico intenso, ricco di sfumature emotive e di occasioni da cogliere al volo. La Luna stimola riflessioni profonde, mentre Venere e Mercurio favoriscono incontri, chiarimenti e nuove strategie professionali.

Il segno del Capricorno si dimostrerà più ambizioso e creativo grazie a Mercurio, mentre la voglia di amare nei nativi Gemelli si farà piuttosto intensa. L'Ariete avrà voglia di mettersi in gioco, soprattutto nel lavoro, mentre il Leone continuerà a dare il meglio di sé al lavoro, nonostante gli ostacoli da superare.

Previsioni oroscopo giovedì 14 maggio 2026 segno per segno

Ariete: Marte in congiunzione al vostro segno mette in voi una grande voglia di mettervi in gioco e dimostrare il vostro valore. Attenzione però a non essere precipitosi in quel che fate. In ambito amoroso la passione non mancherà tra voi e il partner, grazie alla Luna e Venere in buon aspetto, che aumenteranno il fascino in voi. Voto - 8️⃣

Toro: previsioni astrali che annunciano un cielo grandioso nei vostri confronti. Con Mercurio a favore, la creatività sarà un grande strumento per mettere insieme progetti di primo livello. In amore godrete di una discreta complicità con la persona che amate, ma attenzione a non prendervi troppe libertà.

Se siete single non abbiate paura di mostrare i vostri sentimenti. Voto - 8️⃣

Gemelli: la Luna e Venere in buon aspetto infonderanno in voi una grande voglia di amare secondo l'oroscopo. Le coppie che hanno vissuto tensioni recenti possono finalmente ritrovare complicità. In ambito professionale la vostra produttività sarà buona, ma attenzione a non avere fretta di raggiungere il successo. Voto - 8️⃣

Cancro: sarà una giornata altalenante dal punto di vista sentimentale. Sarà un periodo di riflessione per il vostro rapporto, che avrà qualche incomprensione da risolvere. Nel lavoro arriveranno conferme importanti. Con Mercurio a favore sarete pieni di idee, ma attenzione a Marte, che potrebbe togliervi energie preziose.

Voto - 6️⃣

Leone: l'impegno che ci metterete nei vostri progetti non passerà inosservato in questo periodo, ma con Mercurio in quadratura dal segno del Toro ci saranno diversi ostacoli da superare, prima di poter ambire davvero in alto. In amore la Luna e Venere vi metteranno a vostro agio. Single oppure no, sarà un bel periodo da dedicare alla vostra fiamma. Voto - 7️⃣

Vergine: le stelle favoriscono le nuove idee e gli investimenti ragionati in campo professionale. Attenzione soltanto a non caricarvi troppo di mansioni. In ambito amoroso ci sarà bisogno di leggerezza nel vostro rapporto, e di trovare il momento e le parole giuste per risolvere definitivamente certe discussioni tra voi e la vostra anima gemella.

Voto - 7️⃣

Bilancia: la giornata si rivelerà complessa in ambito amoroso. Venere v'invita ai buoni sentimenti con il partner, ma con la Luna in opposizione dal segno dell'Ariete, non potrete ignorare i problemi che affliggono il vostro legame. In quanto al lavoro cercate di gestire bene le energie a disposizione, considerato Marte in opposizione. Voto - 6️⃣

Scorpione: giornata di giovedì positiva per voi nativi del segno. Il rapporto con il partner sarà abbasta dolce e affiatato, soprattutto per voi nati nella prima decade. Se siete single date maggiore spazio alla vostra vita sociale. In quanto al lavoro alcune intuizioni potrebbero sembrare buone all'apparenza, ma riflettete bene prima di agire, considerato Mercurio contrario.

Voto - 7️⃣

Sagittario: questo giovedì di maggio vedrà la Luna e Venere in contrapposizione tra loro. In amore ci sarà bisogno di chiarezza affinché possiate stare bene insieme alla persona che amate. In ambito professionale avrete la situazione sotto controllo, e con Marte in trigono sarete inesauribili. Voto - 7️⃣

Capricorno: previsioni astrali che vedranno il pianeta Mercurio dalla vostra parte. In ambito lavorativo sarete piuttosto ambiziosi, nel tentativo di ottenere tanto dalle vostre mansioni. In amore attenzione alla Luna in quadratura dal segno dell'Ariete. Anche se i vostri sentimenti sono veri, a volte potreste non riuscire a esprimerli come volete. Voto - 7️⃣

Acquario: giornata di giovedì che vedrà ottime stelle sopra di voi.

Un rapporto dolce e affiatato sarà importante per voi, e con la Luna e Venere a favore, v'impegnerete tanto affinché sia così. In ambito lavorativo serviranno calma e concentrazione per riuscire a mettere insieme progetti ben fatti. Attenzione dunque alle distrazioni da parte di Mercurio. Voto - 8️⃣

Pesci: settore professionale in crescita per voi secondo l'oroscopo. Avrete voglia di dimostrare il vostro valore, e ogni vostra iniziativa avrà una certa importanza per voi. In amore vi manca un po’ di fascino a causa di Venere, ma potrete comunque provare a vivere un rapporto equilibrato se dimostrate la giusta maturità. Voto - 7️⃣