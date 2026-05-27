L'oroscopo di giovedì 28 maggio si prospetta una giornata piena di energia positiva e opportunità inaspettate. Le stelle ci incoraggiano a osare in amore, a consolidare la carriera e a fare attenzione alla salute senza rinunciare al divertimento.

La Luna in Scorpione manderà in estasi il segno d'acqua in amore, mentre la creatività sarà al top per il segno dei Gemelli. L'Acquario non dovrà mostrare gelosia nei confronti del partner, mentre il Leone dovrà essere più concentrato e un po’ più umile nel lavoro, soprattutto quando sbaglia.

Previsioni oroscopo giovedì 28 maggio 2026 segno per segno

Ariete: le idee non mancheranno in ambito professionale durante questo periodo grazie a Mercurio. Con il giusto impegno, saprete mettere insieme progetti di primo livello, soprattutto voi nati nella seconda decade. In amore queste stelle non saranno in perfetto aspetto, ciò nonostante potreste cercare di fare qualcosa per risollevare il vostro legame. Voto - 7️⃣

Toro: previsioni astrali sottotono dal punto di vista sentimentale. Anche se Venere sarà favorevole, con la Luna in opposizione dal segno dello Scorpione, non ci sarà sempre una grande vivacità nel vostro legame. In ambito professionale vi sentirete abbastanza preparati in quel che fate, ma attenzione a non peccare di presunzione.

Voto - 6️⃣

Gemelli: la giornata favorisce stabilità e romanticismo secondo l'oroscopo. Potreste consolidare l'intesa con il partner, mentre i single potrebbero ricevere chiari segnali da una persona speciale. In ambito professionale farete buoni passi avanti nei vostri progetti grazie a Mercurio. Attenzione soltanto a non essere troppo testardi nelle vostre decisioni. Voto - 8️⃣

Cancro: ottima giornata da dedicare ai sentimenti secondo l'oroscopo. La comunicazione sarà la vostra arma vincente, che potrebbe portare anche a momenti di forte intesa e passione, soprattutto per voi nati nella prima decade. Nel lavoro le migliori idee arriveranno lavorando con i colleghi più fidati. Voto - 8️⃣

Leone: non sarà una giornata ottimale per quanto riguarda i sentimenti.

Essere passionali va bene, ma essere anche testardi potrebbe soltanto causare spiacevoli discussioni. Per quanto riguarda il lavoro vi piacerebbe poter ambire in alto, ma non dovrete essere troppo testardi nel vostro modo di fare. Se sbagliate, cercate di essere più umili. Voto - 6️⃣

Vergine: sfera sentimentale equilibrata e piacevole per voi nativi del segno. Energia e passione non mancheranno, ma anche momenti utili per costruire il vostro futuro insieme alla persona che amate. Nel lavoro siate prudenti nelle vostre mansioni. Con Mercurio in quadratura non tutte le vostre idee potrebbero andare a buon fine. Voto - 7️⃣

Bilancia: questa giornata di giovedì si rivelerà discreta per quanto riguarda il lavoro.

Mercurio vi aiuterà a fare attenzione ai dettagli e alla precisione, ma attenzione a Marte, che potrebbe stancarvi. In amore Venere frena il vostro romanticismo nei confronti del partner. Un dialogo sincero può aiutare, ma non sarà così facile riuscire a stabilirlo. Voto - 6️⃣

Scorpione: con la Luna e Venere in buon aspetto sarete in estasi dal punto di vista sentimentale. Energia e passione saranno al massimo, ma anche la voglia di fare qualcosa di grande per la vostra relazione di coppia. Nel lavoro sarà una giornata proficua, ma attenzione a non voler ambire troppo in alto fin da subito. Voto - 8️⃣

Sagittario: previsioni astrali positive per quanto riguarda i sentimenti. Dialoghi sinceri rafforzano legami e chiariscono eventuali malintesi.

Se siete single guardatevi intorno: potreste riuscire a trovare la persona giusta. In quanto al lavoro la prudenza sarà necessaria in quel che fate, considerato Mercurio in opposizione. Voto - 7️⃣

Capricorno: giornata di giovedì difficile in amore a causa di Venere. La Luna in sestile vi permetterà di essere più comprensivi nei confronti del partner, ma ci saranno ancora molte cose da sistemare prima di poter stare bene insieme. In ambito professionale la diplomazia sarà la chiave per risolvere conflitti e ottenere riconoscimenti. Voto - 6️⃣

Acquario: previsioni astrali non ottimali per quanto riguarda i sentimenti. Con la Luna in quadratura dal segno dello Scorpione, sarà necessario non mostrare eccessiva gelosia nei confronti del partner, soprattutto se siete nati nella prima decade.

In quanto al lavoro sarete produttivi, e anche un po’ fortunati nei vostri progetti. Voto - 6️⃣

Pesci: ottima giornata da dedicare ai sentimenti secondo l'oroscopo. Con la Luna e Venere in buon aspetto, vivrete emozioni intense e magnetiche. I single possono riuscire ad attrarre persone interessanti grazie al loro fascino naturale. Nel lavoro dovrete migliorare le vostre capacità di concentrazione. Alcuni progetti infatti richiederanno impegno e determinazione. Voto - 7️⃣