Nell'oroscopo del giorno giovedì 7 maggio, le influenze planetarie portano cambiamenti interessanti, nuove opportunità e qualche sfida da affrontare con lucidità.

La configurazione astrale vedrà una forte Luna in Capricorno, che spingerà il segno di terra a mostrarsi sincero e gentile nei confronti del partner, mentre il dialogo sarà fondamentale per la Bilancia per un rapporto sano. L'Ariete dovrà essere più sicuro dei propri sentimenti, mentre Vergine saprà mettere in pratica ciò che imparerà al lavoro.

Previsioni oroscopo giovedì 7 maggio 2026 segno per segno

Ariete: questo giovedì di maggio si rivelerà un pò complesso per quanto riguarda i sentimenti. Venere vi sorriderà dal segno dei Gemelli, ma con la Luna in quadratura le vostre emozioni non saranno sempre così chiare. In ambito professionale i vostri progetti andranno avanti, con risultati in linea con le vostre aspettative. Voto - 7️⃣

Toro: cielo del momento che vedrà la Luna agire a vostro favore secondo l'oroscopo. Le stelle favoriscono i rapporti duraturi e le decisioni importanti, come un passo avanti nella relazione o un investimento. Nel lavoro Mercurio porterà creatività e intraprendenza. Un pizzico di determinazione in più sarà inoltre premiata, soprattutto se siete nati nella seconda decade.

Voto - 9️⃣

Gemelli: la passione sarà il vostro punto di forza nella vostra vita sentimentale. Venere vi rende dolcissimi, pronti a sfoderare tutto il vostro charme quando serve. Per quanto riguarda il lavoro Marte vi rende attivi, e potreste riuscire a risolvere situazioni complicate con il vostro impegno, soprattutto voi nati nella prima decade. Voto - 8️⃣

Cancro: previsioni astrali complicate in questo periodo a causa della Luna in opposizione. Se queste stelle causano un blocco temporaneo in una situazione familiare o in un rapporto che vi sta a cuore, chiaritevi con calma le idee. In ambito professionale avrete buone idee grazie a Mercurio, ma non dovrete essere precipitosi nel realizzarle.

Voto - 6️⃣

Leone: sfera sentimentale piacevole da vivere in questo giovedì di maggio. Sensibilità e intesa saranno presenti nel vostro rapporto, grazie a Venere in sestile. Se siete single potreste riscoprire il piacere di stare con una vecchia conoscenza. Nel lavoro pensate bene prima di agire: Mercurio in quadratura potrebbe indurvi in errore. Voto - 7️⃣

Vergine: anche se la Luna sarà favorevole, con Venere in quadratura dal segno dei Gemelli, non ci sarà tanto spazio per le emozioni. Attenzione soprattutto alle parole: potreste dire qualcosa di troppo senza rendervene conto. Bene il settore professionale, grazie a Mercurio in trigono, che traccerà per voi la strada verso il successo. Voto - 7️⃣

Bilancia: il dialogo con il partner sarà fondamentale in questa giornata di Luna contraria.

Comprendere meglio chi vi sta accanto e cercare di risolvere i problemi insieme sarà fondamentale per un rapporto sano. In ambito professionale attenzione a Marte in opposizione. Anche se la voglia di fare non mancherà, potreste essere a corto di energie. Voto - 7️⃣

Scorpione: giornata di giovedì interessante per quanto riguarda i sentimenti. Il carisma per conquistare il partner non vi manca: approfittatene per rafforzare il vostro legame, o per avvicinarvi alla vostra fiamma se siete single. In quanto al lavoro riflettete bene prima di agire: Mercurio in opposizione non lascerà spazio a possibili errori. Voto - 7️⃣

Sagittario: vita amorosa sotto pressione a causa di Venere in opposizione dal segno dei Gemelli.

Single oppure no, cercate di non essere troppo critici con voi stessi, e cercate di migliorare alcuni lati del vostro carattere. Nel lavoro i buoni risultati arriveranno grazie a Marte in trigono, ma vi piacerebbe poter ambire più in alto. Voto - 6️⃣

Capricorno: l'equilibrio tornerà protagonista nella vostra vita sentimentale. Con la Luna in congiunzione al vostro segno, dimostrerete sincerità e gentilezza nei confronti del partner, soprattutto voi nati nella prima decade. Nel lavoro le giuste collaborazioni potrebbero rivelarsi vincenti. Voto - 8️⃣

Acquario: Venere in trigono porterà momenti di grande passione, anche per voi cuori solitari. A volte vi basterà essere semplicemente voi stessi per essere felici con le persone che amate.

In ambito lavorativo dovrete riuscire a dimostrare il vostro valore, anche a costo di fare qualche piccolo sacrificio. Voto - 8️⃣

Pesci: sarà una giornata proficua per quanto riguarda il lavoro. Mercurio in sestile metterà in campo buone idee, che potrebbero fare la differenza nei vostri progetti. In amore attenzione alla posizione scomoda di Venere, che potrebbe causare qualche piccola incomprensione da risolvere tra voi e il partner. Se siete single, essere impulsivi non vi aiuterà a fare conquiste. Voto - 7️⃣