Nell'oroscopo del giorno lunedì 11 maggio, le influenze planetarie porteranno cambiamenti interessanti in amore, lavoro e fortuna.

I nativi Pesci ospiteranno una bella Luna in congiunzione, utile per ridare slancio alla propria vita sentimentale, mentre il Leone potrebbe agire spesso d'istinto, ma non sempre potrebbe avere ragione. Il segno del Toro sarà preciso e affidabile nel lavoro, mentre Scorpione si mostrerà più espansivo nei confronti del partner.

Previsioni oroscopo lunedì 11 maggio 2026 segno per segno

Ariete: questa nuova settimana inizierà abbastanza bene per voi nativi del segno.

Le stelle indicheranno emozioni e decisioni, soprattutto Venere in sestile, che vi metterà a vostro agio con la persona che amate. In ambito lavorativo Marte infonde in voi vitalità e voglia di fare. Potrebbe essere un buon momento per iniziare nuovi progetti. Voto - 8️⃣

Toro: con la Luna che si trasferisce nel segno dei Pesci, questo lunedì di maggio si rivelerà più tranquillo per la vostra vita sentimentale. Fidatevi dei vostri sentimenti, e cercate di essere sinceri e affiatati con la vostra anima gemella. In ambito professionale sarete precisi e affidabili grazie a Mercurio, dimostrando di avere tante idee che possono fare la differenza. Voto - 9️⃣

Gemelli: partirà a rilento questa giornata di lunedì per voi secondo l'oroscopo.

Anche se Venere sarà favorevole, con la Luna in quadratura dal segno dei Pesci, a volte potrebbe esserci qualche incomprensione da gestire. Per quanto riguarda il lavoro, prendetevi del tempo per riflettere adeguatamente su alcune mansioni molto importanti. Voto - 7️⃣

Cancro: giornata di lunedì che vedrà una bella Luna agire a vostro favore. Il dialogo sarà fondamentale per mantenere una relazione sana e affiatata, soprattutto per voi nati nella prima decade. Sul posto di lavoro Mercurio vi suggerisce buone idee, ma dovrete impegnarvi a fondo affinché possano funzionare, considerato anche Marte in cattivo aspetto. Voto - 7️⃣

Leone: potreste agire spesso d'istinto in ambito professionale in questo periodo.

Con Mercurio in quadratura dal segno del Toro, non sarete sempre così lucidi: riflettete bene prima di agire. In amore Venere vi metterà a vostro agio, favorendo la comunicazione, nuovi contatti e buone emozioni da vivere. Voto - 7️⃣

Vergine: previsioni astrali complicate in ambito amoroso in questo periodo. Le stelle evidenziano un momento di introspezione, con qualche incomprensione di troppo tra voi e la persona che amate. Un po’ meglio nel lavoro grazie a Mercurio, anche se non vi sentirete pienamente a vostro agio in questo periodo, soprattutto voi nati nella seconda decade. Voto - 6️⃣

Bilancia: sfera sentimentale dolce e piacevole in questa giornata di lunedì. La sensibilità nei confronti del partner non mancherà, e vi permetterà di costruire un rapporto sincero e trasparente.

In ambito professionale non vi sentirete così attivi, e non sempre le vostre idee potrebbero funzionare. Analizzate bene la situazione prima di agire. Voto - 8️⃣

Scorpione: con la Luna in trigono dal segno amico dei Pesci, vi sentirete piuttosto espansivi nei confronti del partner. Sarà possibile risolvere eventuali problemi nella vostra relazione di coppia, e costruire un rapporto migliore. In quanto al lavoro attenzione a non essere troppo autoritario, perché con Mercurio contrario non sempre avrete le risposte a tutto. Voto - 7️⃣

Sagittario: questa giornata di lunedì potrebbe rivelarsi complicata da vivere per voi nativi del segno. Sentirete il bisogno di maggiore chiarezza nella vostra relazione di coppia, ma con queste stelle, il vostro atteggiamento sarà spesso scontroso.

Un po’ meglio nel lavoro grazie a Marte, ma ottenere buoni risultati dai vostri progetti non sarà così semplice. Voto - 6️⃣

Capricorno: sfera sentimentale emozionante in questo lunedì di maggio. La Luna vi sorride dal segno dei Pesci, portando benessere e comprensione nel vostro rapporto. In ambito professionale Mercurio porterà buone idee, ma con Marte in quadratura a volte potreste sentirvi un po’ pigri o spossati. Voto - 7️⃣

Acquario: previsioni astrali ottime dal punto di vista sentimentale secondo l'oroscopo. Le stelle favoriscono le relazioni e le collaborazioni. L'intesa con il partner non mancherà grazie a Venere, soprattutto per voi nati nella seconda decade. In ambito lavorativo potrebbero emergere delle sfide da superare a causa di Mercurio.

Con Marte in sestile però, cercherete di reagire e dare il meglio. Voto - 8️⃣

Pesci: la Luna vi sorride in questa giornata di lunedì, nel tentativo di ridare slancio alla vostra vita sentimentale. Venere in quadratura non vi aiuterà con le emozioni, ma potreste provare a scavare nel vostro rapporto e capire cosa potete fare per stare bene insieme. Nel lavoro Mercurio sarà dalla vostra parte, aiutandovi ad affrontare le sfide con impegno e creatività. Voto - 7️⃣