Le previsioni per l'oroscopo del giorno di lunedì 18 maggio, introducono una nuova settimana di speranze, gioie, fortuna e momenti romantici per i segni dello zodiaco.

I nativi Gemelli saranno sereni e pronti a tutto per prendere la loro felicità, mentre l'Ariete sarà talentuoso in quel che fa. L'entusiasmo dei nativi Bilancia sarà elevato, mentre buone intuizioni e creatività permetteranno ai nativi Acquario di fare un salto di qualità nei propri progetti lavorativi.

Previsioni oroscopo lunedì 18 maggio 2026 segno per segno

Ariete: la nuova settimana porterà un'energia frizzante per voi nativi del segno, da sfruttare in quegli ambiti dove vi sentite più a vostro agio.

In amore sentirete il bisogno di comunicare i vostri sentimenti in maniera chiara, anche voi cuori solitari. In ambito professionale sarete talentuosi grazie a Mercurio e Marte, con le idee chiare su come raggiungere il successo. Voto - 8️⃣

Toro: sfera sentimentale stabile all'inizio di questa nuova settimana. Single oppure no, le stelle vi suggeriscono di aprirvi senza timore, perché la sincerità sarà un'arma preziosa per costruire un rapporto appagante. In ambito lavorativo il talento non vi manca, ciò nonostante cercate di non essere frettolosi in quel che fate. Voto - 7️⃣

Gemelli: previsioni astrali eccellenti in questo periodo per voi nativi del segno. La Luna e Venere porteranno equilibrio e dolcezza nella vostra vita.

I cuori solitari potrebbero scoprire nuovi interessi grazie ai loro contatti sociali. Nel lavoro riuscirete a fare chiarezza nelle vostre priorità, e gestire i vostri progetti nella maniera più adatta. Voto - 9️⃣

Cancro: giornata di lunedì che annuncia un buon cielo sopra di voi. La vostra relazione non sarà perfetta, ma ci proverete a sistemare le lacune del vostro rapporto. Per i single sarà una bella giornata per incontri stimolanti. In quanto al lavoro le idee non mancano, ma attenzione a Marte in quadratura, che potrebbe togliervi un po’ di energie. Voto - 7️⃣

Leone: ottima giornata da vivere insieme alle persone che amate secondo l'oroscopo. Single oppure no, vi sentirete in sintonia con chi avete al vostro fianco, costruendo momenti intensi da ricordare.

In ambito lavorativo Mercurio vi darà buone idee, e con Marte in trigono dal segno amico dell'Ariete riuscire ad applicarle al meglio. Voto - 8️⃣

Vergine: quadro astrale complicato per voi in questo periodo. La Luna e Venere porteranno discussioni da risolvere con il partner. Cercate di parlarne tranquillamente senza troppo astio e tutto si risolverà. In ambito professionale il vostro istinto potrebbe non essere così efficace. Meglio chiedere un consiglio a un collega più esperto di voi. Voto - 6️⃣

Bilancia: questo lunedì di maggio annuncia ottime stelle sopra di voi. Con la Luna e Venere in buon aspetto, faticherete a nascondere il vostro entusiasmo, soprattutto nei confronti della persona che amate.

In quanto al lavoro, Mercurio sarà al vostro fianco, suggerendovi idee utili per portare avanti con successo i vostri progetti. Voto - 8️⃣

Scorpione: periodo stabile in amore per voi nativi del segno. Momenti di dolcezza e romanticismo saranno favoriti, ma dovrete saperveli guadagnare. I single saranno attratti da persone con interessi simili. Nel lavoro fidatevi del vostro istinto per poter affrontare scelte delicate, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Voto - 7️⃣

Sagittario: non sarà un bel periodo per poter vivere una relazione affiatata. L'opposizione di Venere non durerà ancora per molto, ciò nonostante avrete bisogno di mettere in chiaro un po’ di cose per poter ricostruire un buon rapporto insieme.

In ambito professionale, prima di fare passi avanti con i vostri progetti, riflettete bene prima di agire. Voto - 6️⃣

Capricorno: giornata di lunedì discreta per voi nativi del segno. Marte in quadratura potrebbe stancarvi facilmente, ciò nonostante cercherete comunque di fare del vostro meglio, soprattutto al lavoro. In amore sensibilità e cura del vostro rapporto renderanno la vostra relazione più profonda, soprattutto se siete nati nella terza decade. Voto - 7️⃣

Acquario: con Marte e Mercurio dalla vostra parte, riuscirete a fare un importante salto di qualità nei vostri progetti professionali. Precisione e metodo saranno le vostre armi vincenti, che potrebbero fare la differenza. In amore avrete importanti occasioni per dimostrare i vostri sentimenti alla persona che amate, grazie al sostegno della Luna e di Venere.

Voto - 8️⃣

Pesci: il rapporto con il partner potrebbe non essere così affiatato in questo periodo a causa della Luna e di Venere in quadratura. Anche se questa situazione non durerà molto, sarà necessario non alimentare discussioni con il partner. In ambito professionale cercate di essere sicuri in quel che fate prima di agire. Voto - 6️⃣