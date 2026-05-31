L’oroscopo di lunedì 1° giugno apre ufficialmente le porte a un’atmosfera estiva fatta di nuove energie, desiderio di cambiamento e voglia di leggerezza.

Il periodo estivo ormai alle porte porta con sé una spinta positiva, in particolare per il segno del Cancro, forte della presenza benefica di Venere, e ora anche di Mercurio, mentre Scorpione riuscirà a essere più creativo al lavoro. Il Leone dovrà dimostrare di saper lavorare in autonomia, almeno in quei lavori dove è abbastanza preparato, mentre il Toro sarà in vena di nuove emozioni ed esperienze.

Previsioni oroscopo lunedì 1° giugno 2026 segno per segno

Ariete: il sesto mese dell'anno non inizierà nel migliore dei modi per voi nativi del segno. Queste stelle annunciano qualche momento di crisi o incertezza. In amore dovrete avere più cura della vostra relazione di coppia. In quanto al lavoro, l'arrivo di Mercurio in quadratura potrebbe aprire una serie di ostacoli non così semplici da superare. Voto - 6️⃣

Toro: configurazione astrale che accenderà il vostro entusiasmo secondo l'oroscopo. In amore sarete in vena di nuove emozioni ed esperienze, che possano rendere la vostra vita sentimentale ricca di momenti da ricordare insieme a una persona speciale. Nel lavoro Mercurio aumenta la vostra produttività e stimolerà nuove idee.

Voto - 9️⃣

Gemelli: queste stelle saranno tutto sommato discrete per voi nativi del segno. Le emozioni saranno tutto sommato sincere tra voi e il partner, ma attenzione a non superare certi limiti. In quanto al lavoro organizzate bene i vostri impegni e obiettivi, ottimizzando al meglio tempo e risorse. Voto - 7️⃣

Cancro: il mese di giugno inizierà nel migliore dei modi per voi nativi del segno. Con Venere e Mercurio in buon aspetto, sentirete una forte spinta positiva. In amore sarete in perfetta sintonia con la persona che amate. In quanto al lavoro sarete abili nel gestire e sviluppare i vostri progetti, ottenendo risultati sopra le aspettative. Voto - 9️⃣

Leone: sfera sentimentale stabile in questa prima giornata del mese.

Forse non ci saranno grandi momenti di passione, ma le emozioni che mostrerete al partner saranno autentiche. Nel lavoro state facendo buoni passi avanti, ma adesso dovrete dimostrare di saper lavorare in autonomia, almeno in quelle mansioni dove siete abbastanza ferrati. Voto - 7️⃣

Vergine: giornata di lunedì positiva per voi secondo l'oroscopo. Con Mercurio in sestile dal segno del Cancro, avrete le idee più chiare su come gestire i vostri progetti e ottenere risultati migliori. In amore Venere sostiene il vostro rapporto, ma con la Luna in quadratura dal segno del Sagittario, attenzione al vostro modo di amare. Voto - 7️⃣

Bilancia: previsioni astrali che vedranno un cielo più complicato nei vostri confronti.

Il passaggio di Mercurio nel segno del Cancro potrebbe aprire qualche imprevisto di troppo nei vostri progetti, che potrebbe richiedere più tempo o risorse. In amore la Luna sarà favorevole, aiutandovi nel dialogo, ma con Venere in quadratura, non aspettatevi grandi emozioni. Voto - 6️⃣

Scorpione: con Mercurio in trigono dal segno amico del Cancro, vivrete una fase creativa in campo professionale. Alcune vostre idee potrebbero fare la differenza nei vostri progetti, e portarvi lontano. In amore potrete contare sulla posizione favorevole di Venere per costruire un legame sincero e affiatato, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Voto - 9️⃣

Sagittario: giornata di lunedì abbastanza tranquilla per quanto riguarda i sentimenti.

La Luna in congiunzione porterà benessere, e vi metterà a vostro agio con la persona che amate, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Nel lavoro la situazione migliorerà ora che Mercurio non sarà più opposto. Con il tempo e le giuste idee, riuscirete a risalire la china. Voto - 7️⃣

Capricorno: configurazione astrale complessa all'inizio di questo sesto mese dell'anno. Con Venere e Mercurio in cattivo aspetto, non sarà facile trovare la retta via. In amore avrete bisogno di rassicurazioni, così come nel lavoro sentirete la necessità di qualcuno che indichi la giusta direzione. Voto - 6️⃣

Acquario: questa nuova settimana inizierà con un atteggiamento diverso per quanto riguarda il lavoro.

Qualche rallentamento potrebbe innervosirvi, ciò nonostante sarete in grado di prendere le giuste decisioni. In amore vi sentirete bene insieme al partner, ma potreste avere la sensazione che vi manchi qualcosa che possa permettervi di vivere un rapporto perfetto. Voto - 7️⃣

Pesci: sfera sentimentale discreta in questo primo lunedì di giugno. Venere sarà favorevole, ma con la Luna in quadratura, faticherete a esprimere al meglio le vostre emozioni. In quanto al lavoro la situazione tenderà a migliorare ora che Mercurio si trova in trigono. Arriveranno nuove idee che potrebbero fare la differenza e portarvi verso il successo. Voto - 8️⃣