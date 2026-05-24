Il nuovo lunedì porta con sé energie contrastanti, occasioni da cogliere e qualche riflessione necessaria. L’oroscopo di lunedì 25 maggio si apre con una configurazione astrale intensa: la Luna influenza le emozioni, mentre Venere favorisce i rapporti sentimentali e Mercurio stimola comunicazione e scelte professionali.

Per i nati sotto il segno del Capricorno, la Luna spinge alla riflessione, soprattutto in amore, mentre Marte metterà addosso ai nativi Toro una forte carica energetica, utile nel lavoro. Il segno del Sagittario dovrà essere prudente e previdente al lavoro, mentre il Leone dovrà avere pazienza nelle proprie mansioni professionali.

Previsioni oroscopo lunedì 25 maggio 2026 segno per segno

Ariete: sarà una giornata all'insegna della concretezza dal punto di vista professionale. La vostra pazienza sarà premiata, grazie anche alla posizione favorevole di Mercurio, che vi aiuterà a coltivare buone idee. In amore, Venere in quadratura sarà una spina nel fianco per il vostro rapporto. Sarà necessario chiarire molte cose prima di lasciarvi andare alle emozioni. Voto - 7️⃣

Toro: sfera sentimentale gradevole in questa giornata di lunedì. La settimana inizierà con il piede giusto, con Venere che protegge i sentimenti e rende più dolci i rapporti di coppia. I single potrebbero sentirsi attratti da persone molto diverse dal solito. In ambito lavorativo potrebbe volervi un pò di tempo in più nei vostri progetti, ma riuscirete comunque a trovare una soluzione valida.

Voto - 8️⃣

Gemelli: la Luna in Vergine vi renderà un pò irrequieti in amore secondo l'oroscopo. Attenzione al vostro modo di fare con la persona che amate, a volte causa di incomprensioni. In ambito professionale Mercurio porterà creatività e buone idee, che se ben gestite, possono fare la differenza. Voto - 7️⃣

Cancro: ottima giornata da dedicare ai sentimenti secondo l'oroscopo. La Luna e Venere vi sorrideranno, portando maturità e buoni sentimenti tra voi e la vostra anima gemella. Per quanto riguarda il lavoro vi sentirete abbastanza ottimisti nelle vostre mansioni, capaci di poter competere con colleghi più esperti se ci mettete tutta la vostra buona volontà. Voto - 9️⃣

Leone: sfera sentimentale discreta in questa prima giornata della settimana.

Ascoltate di più le vostre emozioni, ma soprattutto quelle del partner per comprendere al meglio cosa fare per la vostra relazione di coppia. Nel lavoro dovrete pazienza nei vostri progetti. Non potete costruire grandi opere in poco tempo e senza l'adeguata esperienza. Voto - 7️⃣

Vergine: previsioni astrali che annunciano una bella Luna sopra di voi all'inizio di questa nuova settimana. Il vostro magnetismo conquisterà facilmente, soprattutto se siete single in cerca della persona giusta. Nel lavoro dovrete essere più determinati in quel che fate, e dimostrare di avere le idee chiare per gestire al meglio i vostri progetti. Voto - 7️⃣

Bilancia: l'ultima settimana di maggio non inizierà sotto i migliori auspici per voi nativi del segno.

In amore avrete bisogno di stabilità e sincerità per rafforzare il vostro legame. I cuori solitari cercheranno qualcosa di autentico e meno superficiale. In quanto al lavoro Mercurio vi aiuterà a fare ordine e gestire i vostri progetti con maggior efficienza e responsabilità. Voto - 6️⃣

Scorpione: la Luna e Venere in buon aspetto vi permetteranno di iniziare al meglio questa giornata di lunedì. Armonia e incontri favorevoli saranno al centro della vostra vita sentimentale, sia per i cuori solitari che per chi è già impegnato. Nel lavoro sarete abbastanza collaborativi, anche se a volte la creatività non sarà al massimo. Voto - 8️⃣

Sagittario: previsioni astrali sottotono in ambito professionale.

Con Mercurio in opposizione, sarà necessario essere prudenti e previdenti in quel che fate, per evitare spiacevoli errori. In amore le stelle invitano alla sincerità, soprattutto la Luna in quadratura, al fine di vivere un rapporto migliore. Voto - 6️⃣

Capricorno: giornata di lunedì che annuncia una bella Luna favorevole secondo l'oroscopo, che vi spingerà a riflettere sulla vostra vita sentimentale. Anche se Venere sarà contraria, provate a fare qualcosa per essere felici con la vostra anima gemella. Nel lavoro Marte porterà determinazione, ma attenzione a non essere precipitosi in quel che fate. Voto - 7️⃣

Acquario: l'entusiasmo non mancherà in questa giornata di lunedì, soprattutto in campo professionale, grazie alla posizione favorevole di Mercurio in trigono.

Arriveranno idee innovative e possibilità di crescita se dimostrate il vostro valore. In amore non ci sarà una sintonia perfetta nel vostro rapporto, ma ci terrete comunque tanto affinchè il partner sia felice. Voto - 7️⃣

Pesci: il pianeta Venere sarà favorevole in questa giornata di lunedì, ma con la Luna in opposizione dal segno della Vergine, non ci sarà sempre una perfetta intesa. In ambito lavorativo meglio non correre troppi rischi per il momento, considerato Mercurio in quadratura. Voto - 7️⃣