Nell'oroscopo del giorno lunedì 4 maggio, le stelle parlano chiaro: è una giornata di transizione, in cui molti segni zodiacali saranno chiamati a fare scelte importanti, soprattutto in amore e lavoro.

Gli astri favoriscono i rapporti stabili per il segno dell'Ariete, forte della posizione della Luna e di Venere, mentre la produttività dei nativi Capricorno sarà in crescita. Il Leone dovrà evitare rischi inutili al lavoro, mentre la Bilancia dimostrerà maggiore generosità nei confronti del partner.

Previsioni oroscopo lunedì 4 maggio 2026 segno per segno

Ariete: la settimana inizierà all'insegna della stabilità secondo l'oroscopo. La Luna e Venere saranno favorevoli, portando attenzioni e momenti interessanti peri sentimenti. I cuori solitari troveranno piacere in nuove conoscenze. Per quanto riguarda il lavoro dimostrerete energia, ma attenzione a non essere troppo impulsivi, soprattutto ora che Mercurio ha lasciato il vostro segno. Voto - 8️⃣

Toro: previsioni astrali ottime in campo professionale per voi nativi del segno. Sarete concentrati su quei progetti che già conoscete bene, dimostrando di essere a vostro agio, e ottenendo discreti risultati. In ambito amoroso, se cercate l’occasione giusta per trasgredire e fuggire la monotonia della routine, non dovrete guardare lontano.

Voto - 8️⃣

Gemelli: giornata di lunedì altalenante dal punto di vista sentimentale secondo l'oroscopo. Anche se Venere sarà favorevole, avrete bisogno di sistemare alcuni piccole discussioni tra voi e la persona che amate. In ambito professionale ve la caverete bene, ma non sarà questo il momento di osare e prendere dei rischi. Voto - 7️⃣

Cancro: Giove in congiunzione vi mette a vostro agio, portando quel pizzico di fortuna che potrebbe fare la differenza nei vostri progetti. Insieme a Mercurio, creatività e produttività saranno in aumento. In quanto ai sentimenti ci sarà voglia di leggerezza, di vivere il vostro rapporto così come viene, senza troppe aspettative. Voto - 8️⃣

Leone: con Marte in trigono dal segno amico dell'Ariete, vi sentirete carichi di energie, pronti ad affrontare la nuova settimana con impegno e tenacia.

Purtroppo però, Mercurio potrebbe ostacolarvi, per cui sarà necessario evitare di prendere rischi. In ambito amoroso vivrete momenti intensi grazie alla Luna e Venere, costruendo un rapporto dolce e appagante. Voto - 7️⃣

Vergine: questa nuova settimana potrebbe non iniziare al meglio a causa della posizione scomoda della Luna e di Venere. Avrete bisogno di attenzioni, ma potreste non riceverle come vorreste. Nel lavoro sarete sostenuti da Mercurio in trigono, che porterà idee interessanti da utilizzare per i vostri progetti, soprattutto se siete nati nella prima decade. Voto - 6️⃣

Bilancia: cielo del momento che vi permetterà di dimostrare grande generosità nei confronti del partner. La Luna e Venere vi sorridono, e i rapporti più cari saranno caratterizzati da momenti dolcissimi.

In ambito professionale un metodo di lavoro collaudato vi permetterà di ottenere buoni risultati senza correre troppi rischi. Voto - 8️⃣

Scorpione: sfera sentimentale discreta in questo lunedì di maggio. Il rapporto con il partner sarà piacevole, ma attenzione alla gelosia. Se siete single non sarà facile fare conquiste, ma al cuore non si comanda. Sul posto di lavoro sarà una giornata impegnativa, ma dalla quale potreste riuscire a ottenere buoni risultati. Voto - 7️⃣

Sagittario: la Luna in congiunzione vi permetterà di iniziare la settimana con il piede giusto. Cercare di essere comprensivi nei confronti del partner può aiutarvi a ricostruire un rapporto migliore. In ambito professionale se siete alla ricerca di novità, questo lunedì di maggio potrebbe darvi ciò che state cercando.

Voto - 7️⃣

Capricorno: la posizione favorevole di Mercurio aumenterà la vostra produttività secondo l'oroscopo. Ci saranno ancora alcune questioni da sistemare nei vostri progetti, ma potreste aver imboccato la strada giusta verso il successo. In ambito sentimentale sarà una giornata stabile: chi vi ama sa rispettare perfettamente i vostri tempi. Voto - 8️⃣

Acquario: previsioni astrali ottime dal punto di vista sentimentale. Potrete contare sulla Luna e su Venere in buon aspetto per costruire un legame stabile e soddisfacente. In ambito professionale sarà una giornata movimentata: Marte vi rende attivi e pieni di risorse, ma con Mercurio in quadratura sarà necessario riflettere per bene prima di agire.

Voto - 8️⃣

Pesci: cielo del momento complicato in amore secondo l'oroscopo. Avete bisogno di lucidità, volontà e validi consigli per ritrovare la strada giusta nel vostro rapporto. Sul fronte professionale Mercurio porterà un intuito vincente, ma la strada verso il successo potrebbe non essere così semplice come credete. Voto - 6️⃣