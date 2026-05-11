Nell'oroscopo del giorno martedì 12 maggio, le stelle si muoveranno tra intuizioni profonde e piccoli cambiamenti, con influenze astrali capaci di incidere su amore, lavoro e benessere.

Il segno del Toro dimostrerà simpatia nei confronti del partner e dei propri amici grazie alla Luna, invece il Sagittario potrebbe dimostrarsi un po’ troppo impulsivo e deve fare attenzione alle parole. Il Leone troverà una buona intesa con il partner, mentre la Bilancia potrebbe sentirsi un po’ sotto pressione al lavoro.

Previsioni oroscopo martedì 12 maggio 2026 segno per segno

Ariete: questa giornata di martedì si rivelerà più che soddisfacente per voi nativi del segno. La posizione favorevole di Marte sarà una risorsa preziosa per gestire al meglio le vostre mansioni. In amore la stabilità di coppia sarà importante, e Venere in sestile dal segno dei Gemelli vi permetterà di stare bene insieme alla vostra anima gemella. Voto - 8️⃣

Toro: la Luna in Pesci vi permetterà di vedere le cose più chiare nel vostro rapporto con il partner. Dimostrerete maggiore simpatia verso gli altri, e il vostro rapporto potrebbe beneficiare di questo vostro ottimismo. In quanto al lavoro sarete sulla strada giusta per costruire progetti di successo grazie a Mercurio in congiunzione.

Voto - 9️⃣

Gemelli: giornata di martedì che vedrà un cielo discreto sopra di voi. Con il partner dovrete avere pazienza: anche se Venere sarà favorevole, la Luna in quadratura potrebbe sollevare qualche dubbio sul vostro legame. In ambito professionale qualcosa non procede come vorreste, ma non sarà il caso di forzare i tempi. Voto - 6️⃣

Cancro: Mercurio in sestile dal segno del Toro vi rende ottimisti e pieni di idee, ma con Marte in quadratura dal segno del Cancro, non sempre vi sentirete così attivi e pieni di risorse. In ambito amoroso la Luna vi sorride, e vi aiuterà a vedere il lato migliore della vostra relazione di coppia, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Voto - 7️⃣

Leone: configurazione astrale che vi permetterà di trovare una buona intesa con la persona che amate.

La generosità e la disponibilità nei confronti di tutti vi metteranno in buona luce. Anche nel lavoro dimostrerete buona volontà, ma la mancanza di competenze a volte potrebbe causare qualche piccolo dissapore con i colleghi. Voto - 7️⃣

Vergine: periodo stabile sul fronte professionale secondo l'oroscopo. Le buone idee non mancheranno grazie a Mercurio, e con un po’ di fortuna, riuscirete a metterle in pratica e trasformarle in successi. In amore non sarà la giornata giusta per parlare di sentimenti. Con la Luna e Venere in cattivo aspetto, avrete bisogno di tempo per ricostruire il vostro legame. Voto - 7️⃣

Bilancia: sarà una giornata movimentata e complicata dal punto di vista professionale.

Con Marte in opposizione dal segno dell'Ariete, potreste sentirvi un po’ sotto pressione nei vostri progetti. Non sempre le vostre idee potrebbero funzionare. In amore Venere vi metterà a vostro agio con il partner, e un buon dialogo potrebbe aiutarvi a crescere. Voto - 7️⃣

Scorpione: sfera sentimentale discreta in questa giornata di martedì. Tra voi e il partner ci sarà una buona intesa grazie alla Luna in trigono. Se siete single il fascino è in aumento, e potrebbe aiutarvi a conquistare la persona giusta. Nel lavoro attenzione a non disperdere energie in progetti che non possono darvi grandi garanzie. Voto - 7️⃣

Sagittario: prestate molta attenzione alle parole che userete nei confronti del partner in questo periodo.

Con la Luna e Venere in cattivo aspetto, potrebbe esserci qualche discussione di troppo da gestire. In ambito professionale potrete contrare su Marte in buon aspetto per portarvi avanti con i vostri progetti, soprattutto voi nati nella seconda decade. Voto - 6️⃣

Capricorno: questo martedì di maggio vedrà un buon cielo sopra di voi secondo l'oroscopo. In amore la Luna vi metterà a vostro agio, aiutandovi ad avvicinarvi alla vostra fiamma e costruire un legame intenso. In ambito lavorativo Mercurio sarà favorevole, ma attenzione a Marte in quadratura. Non sempre infatti avrete energie a sufficienza per gestire grandi quantità di lavoro. Voto - 8️⃣

Acquario: previsioni astrali ottime in questa giornata di martedì.

Sarete capaci di ascoltare il partner e costruire un legame dolce e maturo grazie anche a Venere in trigono. Per quanto riguarda il lavoro sarete pronti a prendere decisioni più importanti per i vostri progetti, dimostrando che state crescendo, con la possibilità di poter ambire più in alto. Voto - 8️⃣

Pesci: la Luna sarà favorevole in questa giornata di martedì per voi nativi del segno. In amore dimostrerete maggiore maturità, nel tentativo di risolvere eventuali incomprensioni in corso. Per quanto riguarda il lavoro potrete contare su Mercurio in sestile in questo periodo. La creatività non vi mancherà, ma attenzione a non svolgere troppe mansioni contemporaneamente. Voto - 7️⃣