Nell'oroscopo del giorno martedì 26 maggio, le stelle influenzano emozioni, relazioni e decisioni importanti: sapere cosa ci aspetta può aiutare ad affrontare la giornata con maggiore consapevolezza.

La Bilancia mostrerà maggiore maturità nei confronti del partner grazie alla Luna in congiunzione, invece il Capricorno potrebbe mostrarsi un po’ troppo irruento in amore. Il Leone riuscirà a essere produttivo al lavoro, mentre Scorpione avrà voglia di mettersi in gioco in amore.

Previsioni oroscopo martedì 26 maggio 2026 segno per segno

Ariete: questo martedì di maggio vedrà un cielo un po’ complesso nei vostri confronti.

Avrete bisogno di qualcuno che vi ascolti, ma con i dissapori tra voi e il partner non sarà così semplice. In quanto al lavoro dimostrerete audacia in quel che fate, e con un pizzico di creatività in più potreste riuscire ad arrivare lontano. Voto - 7️⃣

Toro: previsioni astrali positive durante questo martedì di maggio. Il rapporto con il partner si rivelerà affiatato ed equilibrato, soprattutto per voi nati nella seconda decade. In ambito lavorativo affronterete una giornata di studio e riflessione, ma che se ben sfruttata può aprire a nuove strade verso il successo. Voto - 8️⃣

Gemelli: sarà una giornata vivace e ricca di novità per voi nativi del segno. La comunicazione sarà il vostro punto di forza grazie alla Luna, e con Venere in buon aspetto, cresce il desiderio d'intesa.

In ambito professionale Mercurio vi rende brillanti e creativi. Un'attenta analisi sarà di grande aiuto per spostare verso il successo i vostri progetti. Voto - 9️⃣

Cancro: Venere in congiunzione non vi farà mancare niente in amore, ma la Luna in quadratura dal segno della Bilancia potrebbe aprire a possibili incomprensioni da risolvere per voi nativi del segno. Nel lavoro evitate reazioni impulsive e cercate di mantenere il controllo se un progetto non sta andando come da voi previsto. Voto - 7️⃣

Leone: Mercurio vi aiuterà a essere produttivi in campo professionale. I vostri progetti andranno lungo la giusta direzione. Sarete più fiduciosi sulla vostra posizione professionale. In ambito amoroso potrebbe essere un bel periodo per iniziare a fare progetti importanti per il vostro futuro con la vostra anima gemella.

Voto - 8️⃣

Vergine: stelle di questo martedì che vi vedranno protagonisti in ambito sentimentale. Con Venere in sestile dal segno del Cancro, riuscirete a essere passionali e coinvolgenti nel vostro rapporto. I cuori solitari saranno capaci di attirare facilmente nuove attenzioni. In ambito professionale potreste pensare ad alcuni cambiamenti per poter migliorare la vostra posizione, ciò nonostante riflettete bene prima di agire. Voto - 8️⃣

Bilancia: la Luna vi sorride in questa giornata di martedì, ma ricordatevi che Venere si trova in cattivo aspetto. Non ci sarà sempre una perfetta intesa, ma questa giornata potrebbe essere utile per dimostrare un po’ di maturità verso la persona che amate.

Nel lavoro state ottenendo ottimi risultati grazie a Mercurio, che porterà idee utili per i vostri progetti. Voto - 7️⃣

Scorpione: Venere in trigono dal segno amico del Cancro vi spingerà a mettervi in gioco secondo l'oroscopo. Insieme alla Luna in sestile, saprete sempre cosa fare per essere felici insieme alla vostra fiamma o catturare nuove attenzioni. In quanto al lavoro, questo periodo potrebbe rivelarsi faticoso, ma utile per poter ambire verso progetti più importanti. Voto - 8️⃣

Sagittario: le stelle di questo martedì saranno abbastanza discrete nei vostri confronti in amore. Attenzione soltanto a non essere troppo esigenti nei confronti del partner, soprattutto voi nati nella prima decade.

Sul fronte professionale sarà importante evitare distrazioni, considerato Mercurio in opposizione, che potrebbe portarvi fuori strada con i vostri progetti. Voto - 7️⃣

Capricorno: previsioni astrali complicate in questo periodo per voi nativi del segno. La Luna e Venere in cattivo aspetto metteranno in crisi il rapporto con il partner. Attenzione a non mentire o nascondere qualcosa che possa complicare la vostra relazione. In ambito professionale sarà meglio ridurre lo stress e non agire d'impulso nelle vostre mansioni. Voto - 6️⃣

Acquario: sfera sentimentale stabile durante questo martedì di maggio. Vi sentirete bene insieme alla persona che amate grazie alla Luna in trigono, che vi permetterà di dimostrare intesa e una discreta passione.

In ambito professionale Mercurio vi accompagnerà verso progetti ben studiati e di successo. Voto - 7️⃣

Pesci: giornata di martedì gradevole in amore secondo l'oroscopo. La stabilità nel vostro rapporto sarà importante, ma sentirete anche il bisogno di autenticità. In quanto al lavoro l'intraprendenza va bene, ma in certe situazioni meglio chiedere a chi ne sa più di voi, considerato Mercurio in quadratura. Voto - 7️⃣