Nell'oroscopo del giorno mercoledì 13 maggio, le stelle indicheranno la strada ai segni zodiacali in amore, nel lavoro e in fortuna e salute in tanti modi diversi per vivere una giornata completa.

La Luna ripartirà dal segno dell'Ariete, che dimostrerà forti sentimenti nei confronti del partner, mentre i Gemelli saranno più affascinanti e intriganti del solito. Periodo energico e dinamico per il segno del Leone, ma con qualche ostacolo da superare per via di Mercurio, invece il segno della Bilancia avrà bisogno di riflettere meglio sulle proprie mansioni.

Previsioni oroscopo mercoledì 13 maggio 2026 segno per segno

Ariete: configurazione astrale che vedrà la Luna ripartire dal vostro segno zodiacale secondo l'oroscopo. In amore ci sarà bisogno di stabilità, e l'astro argenteo potrebbe darvi ciò di cui avrete bisogno. In quanto al lavoro, la determinazione che Marte infonde in voi vi porterà a ottenere risultati concreti, ma attenzione a non sovraccaricarvi. Voto - 8️⃣

Toro: periodo gradevole in amore secondo l'oroscopo. Sarete in grado di rafforzare il vostro legame con il partner anche attraverso piccoli gesti, che male non faranno. In ambito professionale Mercurio promette novità nel vostro settore, ma affinché le vostre idee possano realizzarsi servirà anche pazienza.

Voto - 8️⃣

Gemelli: la posizione favorevole della Luna e di Venere vi rende affascinanti e intriganti dal punto di vista sentimentale. Comunicazione e momenti di passione saranno due pilastri fondamentali del vostro rapporto. In ambito lavorativo alcune idee brillanti potrebbero mettervi in luce, ma dovrete essere in grado di saperle concretizzare. Voto - 9️⃣

Cancro: giornata di mercoledì sottotono in ambito amoroso. Avrete bisogno di rassicurazioni nel vostro rapporto, per cui non chiudetevi in voi stessi. Se siete single nuovi rapporti richiederanno tempo per poter essere vissuti appieno. In ambito professionale sarà il momento di mettere ordine e pianificare, sfruttando la bontà di stelle come Mercurio in sestile.

Voto - 7️⃣

Leone: Marte in trigono dal segno amico dell'Ariete apre un periodo energico e dinamico, ma con Mercurio in quadratura, ci sarà qualche ostacolo da superare. Il potenziale non vi manca, dovrete soltanto riuscire a metterlo in pratica. In ambito amoroso vi sentirete in perfetta sintonia con la persona che amate, grazie al sostegno di stelle come la Luna e Venere. Voto - 8️⃣

Vergine: Mercurio in trigono dal segno del Toro vi metterà a vostro con i vostri progetti. Alcune idee potrebbero fare la differenza, e permettervi di fare buoni passi avanti. In ambito amoroso Venere continua a mettervi i bastoni tra le ruote. Non sarà facile per voi cercare di trovare gli aspetti positivi del vostro rapporto, soprattutto se siete nati nella terza decade.

Voto - 6️⃣

Bilancia: sarà una giornata altalenante per quanto riguarda i sentimenti. Venere sarà favorevole, aumentando il vostro fascino, ma con la Luna in opposizione dal segno dell'Ariete faticherete un po’ a esprimerlo nel modo corretto. In ambito lavorativo avrete bisogno di riflettere più a lungo sui vostri progetti in corso. Voto - 6️⃣

Scorpione: periodo discreto in ambito amoroso, anche se non particolarmente intenso. State cercando il vostro equilibrio nella vostra relazione di coppia, e lo farete con la massima discrezione. Sul fronte professionale meglio non prendere troppi rischi, considerato la posizione di Mercurio. Voto - 6️⃣

Sagittario: giornata di mercoledì movimentata in campo professionale.

Marte in buon aspetto vi rende attivi e pieni di idee, ma dovrete trovare il momento e il modo adatto per poterle applicare al meglio. In amore la Luna sarà dalla vostra parte, e vi aiuterà a comprendere meglio il rapporto con il partner, e magari risolvere qualche piccola discussione. Voto - 7️⃣

Capricorno: la Luna in quadratura potrebbe sollevare qualche dubbio sulla vostra relazione di coppia secondo l'oroscopo. Servirà maggiore comprensione per poter vivere un rapporto più equilibrato. In ambito professionale collaborazione e buone idee saranno fondamentali per costruire progetti di successo. Voto - 7️⃣

Acquario: ottima giornata da dedicare ai sentimenti secondo l'oroscopo. La Luna e Venere vi sorrideranno, aprendo a una relazione di coppia particolarmente dolce e appagante.

In quanto al lavoro Marte vi rende attivi, ma attenzione a Mercurio in quadratura che potrebbe causare qualche imprevisto. Voto - 8️⃣

Pesci: periodo proficuo per quanto riguarda il lavoro. Sarà una giornata intensa e produttiva per voi nativi del segno, grazie al sostegno di Mercurio, che apre a nuove idee per i vostri progetti. In amore attenzione a Venere in quadratura. Non sempre i vostri sentimenti nei confronti del partner potrebbero essere così chiari. Voto - 7️⃣