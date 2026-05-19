L'oroscopo del giorno mercoledì 20 maggio annuncia stelle che portano energie intense e cambiamenti interessanti per molti segni zodiacali. La Luna influenza emozioni e relazioni, mentre i pianeti favoriscono nuove opportunità nel lavoro, incontri inattesi e momenti di riflessione personale.

L'astro argenteo potrebbe fare uno sgambetto al Capricorno, che non sarà sempre a suo agio in amore, mentre i nativi Scorpione dimostreranno spesso sincerità e buon umore. Il Leone non deve avere troppa fretta di ambire in alto al lavoro, mentre Marte renderà combattivi i nativi Sagittario.

Previsioni oroscopo mercoledì 20 maggio 2026 segno per segno

Ariete: vita sentimentale che in questa giornata di mercoledì non sarà così appagante. La Luna e Venere saranno in cattivo aspetto, e non vi daranno molte occasioni romantiche. Un po’ meglio nel lavoro grazie a Marte e Mercurio, che vi metteranno nella posizione di poter raggiungere discreti successi. Voto - 7️⃣

Toro: giornata di mercoledì stabile per voi secondo l'oroscopo. I single potrebbero vivere incontri emozionanti, mentre chi è già innamorato, potrà contare su una forte carica romantica. In ambito professionale il successo sarà possibile grazie a Marte, ma dovrete impegnarvi un po’ più del solito. Voto - 8️⃣

Gemelli: sarà un periodo tutto sommato discreto per voi nativi del segno.

Queste stelle saranno meno influenti nei confronti, il che significa che dovrete essere più creativi e romantici nel vostro modo di amare. Per quanto riguarda il lavoro Mercurio renderà le idee chiare su come dovrete gestire le vostre mansioni. Voto - 7️⃣

Cancro: le stelle di questo mercoledì di maggio saranno favorevoli nei vostri confronti. Con la Luna e Venere in buon aspetto, sarà possibile fare progetti importanti per il futuro insieme alla vostra anima gemella. Nel lavoro arriveranno segnali incoraggianti, utili per mettere insieme idee di qualità superiore. Voto - 8️⃣

Leone: dedicherete tanta attenzione sotto il profilo professionale, ma Marte in quadratura potrebbe stancarvi un bel po’.

Avete fatto buoni passi avanti, ma ancora avrete molto da imparare. Cercate comunque di dimostrare il vostro solito entusiasmo. In amore dedicate maggiore attenzione al benessere personale, senza però trascurare troppo il legame con il partner. Voto - 7️⃣

Vergine: le stelle di questa giornata saranno dalla vostra parte secondo l'oroscopo. Per i single potrebbe essere un mercoledì pieno di contatti interessanti, con la voglia di leggerezza e complicità. Nel lavoro sarà necessaria una buona organizzazione affinché possiate ottenere buoni risultati dai vostri progetti. Voto - 7️⃣

Bilancia: sfera sentimentale altalenante in questo periodo per voi nativi del segno. Con la Luna e Venere in cattivo aspetto, il vostro modo di amare non sarà così efficace, soprattutto se siete nati nella prima decade.

Per quanto riguarda il lavoro, Mercurio vi rende abili e ben organizzati, ma attenzione a Marte opposto, che potrebbe rallentarvi. Voto - 6️⃣

Scorpione: vita amorosa che si rivelerà luminosa e appagante nel prossimo periodo grazie alla Luna e Venere. Sincerità e intesa vi permetteranno di vivere un legame autentico e ricco di passione, soprattutto voi nati nella prima decade. Nel lavoro ci saranno molte cose da fare, ma se avete buone capacità di adattamento, potrete farcela. Voto - 8️⃣

Sagittario: Marte in trigono dal segno amico dell'Ariete vi rende combattivi al lavoro. Cercherete di far valere le vostre idee, ma attenzione a Mercurio, che potrebbe portarvi fuori strada. In amore la stabilità del vostro rapporto sarà molto importante.

Avrete bisogno di costruire un legame forte prima che romantico. Voto - 7️⃣

Capricorno: con la Luna e Venere in cattivo aspetto non sarà facile trovare la vostra stabilità dal punto di vista sentimentale. Fare chiarezza nel vostro rapporto, ma soprattutto dentro di voi, sarà fondamentale per ritrovare la strada. Nel lavoro è arrivato il momento di valutare nuove prospettive, affinché possiate ambire più in alto. Voto - 6️⃣

Acquario: sarete fisicamente al top in questa giornata di mercoledì, pronti a dare il meglio di voi soprattutto nel lavoro. Alcuni cambiamenti potrebbero inoltre rivelarsi audaci per i vostri progetti. In amore avrete bisogno di vivere il vostro rapporto con più calma e lentezza, godendovi ogni momento insieme alla persona che amate.

Voto - 8️⃣

Pesci: sfera sentimentale grandiosa in questo periodo. Con Venere in trigono il fascino non vi manca, mentre con la Luna a favore dimostrerete maturità e intesa nei confronti del partner. Sul fronte professionale Mercurio potrebbe mettervi in difficoltà. Non tutte le vostre idee potrebbero funzionare, e sarà importante avere un piano di riserva, qualora i vostri progetti non vadano a buon fine. Voto - 7️⃣