Le previsioni oroscopo di mercoledì 6 maggio sono pronte per essere annunciate: scopriamo come le stelle influenzeranno la giornata dei segni zodiacali su amore, lavoro, fortuna e salute.

Il segno del Capricorno sarà più vivace in amore, complice la Luna in congiunzione, mentre il Cancro avrà una discreta fortuna da sfruttare grazie a Giove. Il segno dell'Ariete potrebbe essere un po’ impulsivo in amore e vivere emozioni altalenanti, mentre i Pesci sanno mossi dal buon senso.

Previsioni oroscopo mercoledì 6 maggio 2026 segno per segno

Ariete: questo mercoledì di maggio vedrà la Luna mettersi di traverso nei vostri confronti.

Con il partner non ci saranno sempre buone emozioni da vivere, nonostante il pianeta Venere sia favorevole. In quanto al lavoro sarà un bel periodo per fare nuovi progetti, ma dovrete riflettere bene prima di agire. L'energia di Marte potrebbe non essere sufficiente. Voto - 7️⃣

Toro: previsioni astrali favorevoli in questa giornata di mercoledì. Le emozioni non mancheranno grazie alla Luna in trigono, che porterà benessere e maturità nella vostra relazione di coppia. In ambito professionale Mercurio porterà buone idee, che potrebbero funzionare nei vostri progetti. Voto - 8️⃣

Gemelli: la Luna smetterà di essere contraria nei vostri confronti, permettendovi di ritrovare la bussola nella vostra vita sentimentale.

Se ci sono state discussioni, è il momento di risolverle definitivamente. In ambito professionale servirà un po’ di pazienza: la strada che avete scelto è giusta, ma i risultati arriveranno lentamente. Voto - 8️⃣

Cancro: potreste essere un po’ permalosi nei confronti del partner a causa della Luna in opposizione. Attenzione a non prendervela anche per questioni futili. In ambito professionale sarete aiutati da Giove e Mercurio, che vi daranno quel pizzico di fortuna di cui avrete bisogno per poter raggiungere risultati migliori. Voto - 6️⃣

Leone: la passione non mancherà tra voi e il partner grazie a Venere, ma un pizzico di emotività e sensibilità in più non farebbe male, soprattutto per voi nati nella seconda decade.

Sul fronte professionale avrete bisogno di crescere, e per farlo, dovrete riuscire a dimostrare le vostre abilità, senza strafare nei confronti di colleghi che ne sanno più di voi. Voto - 8️⃣

Vergine: cielo del momento che vedrà la Luna venire in vostro soccorso secondo l'oroscopo. Servirà più leggerezza nel vostro rapporto, ma soprattutto, dovrete essere meno analitici. In quanto al lavoro la precisione non vi mancherà grazie a Mercurio, e vi permetterà di costruire una giornata piuttosto produttiva, soprattutto se siete nati nella prima decade. Voto - 7️⃣

Bilancia: l'armonia tra voi e il partner sarà messa in discussione dalla Luna in quadratura in questa giornata di mercoledì. Se ci saranno delle questioni, affrontatele con maturità, e arrivate a fine giornata facendo la pace.

Nel lavoro vi sentirete abbastanza decisi nei vostri progetti, anche se un controllo in più prima di agire non farà sicuramente male. Voto - 7️⃣

Scorpione: le stelle di questo mercoledì annunciano una bella Luna nei vostri confronti, che aggiungeranno maturità e intesa alla vostra relazione di coppia. Se siete single, da nuovi rapporti potrebbe nascere qualcosa di speciale. In ambito lavorativo una collaborazione con un collega più esperto potrebbe esservi di grande aiuto. Voto - 7️⃣

Sagittario: la giornata si rivelerà altalenante per quanto riguarda le emozioni. Attenzione non mostrare troppa gelosia nei confronti del partner. Non trascurate inoltre i vostri affetti più cari. Sul fronte professionale la vostra determinazione sarà presto premiata.

Con Marte in trigono, non vi arrenderete a nessun ostacolo. Voto - 6️⃣

Capricorno: la Luna in congiunzione al vostro segno porterà vivacità nella vostra relazione di copia. Godrete di un rapporto più intenso, ma anche più maturo, capace di superare agilmente i momenti di difficoltà. In quanto al lavoro Mercurio porterà nuove opportunità, ma dovrete saper gestire bene le energie a disposizione, considerato Marte in quadratura. Voto - 8️⃣

Acquario: sfera sentimentale luminosa grazie a Venere in trigono. La vostra voglia di passione e libertà potrebbe influenzare positivamente il vostro rapporto, soprattutto se siete nati nella seconda decade. In ambito professionale sarà una giornata impegnativa.

Marte vi darà supporto, ma con Mercurio in quadratura potrebbe esserci qualche imprevisto da superare. Voto - 8️⃣

Pesci: giornata di mercoledì dominata dal buon senso secondo l'oroscopo. La Luna in sestile vi aiuterà a comprendere cosa potete fare per migliorare il rapporto con la persona che amate. Per quanto riguarda il lavoro la creatività non vi manca, e potrete raggiungere buoni risultati impegnandovi adeguatamente. Voto - 7️⃣