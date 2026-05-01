Nell'oroscopo del giorno sabato 2 maggio, le stelle sono pronte a influenzare le nostre vite, in ambito amoroso, lavorativo, anche per quanto riguarda la fortuna e la salute.

Per il segno dello Scorpione ci saranno momenti di maturità e crescita in amore grazie alla Luna, mentre l'Ariete si dimostrerà particolarmente tonico grazie a Marte in congiunzione. Il segno dei Gemelli si prenderà le proprie soddisfazioni al lavoro, invece i nativi Cancro dovranno ripartire da solide basi per poter ottenere di più dai propri progetti.

Previsioni oroscopo sabato 2 maggio 2026 segno per segno

Ariete: il vostro fine settimana inizierà con il piede giusto, soprattutto in campo professionale. Marte vi renderà particolarmente attivi e tonici, pronti a ottenere tanto dai vostri progetti grazie al vostro impegno. In ambito amoroso vi sentirete amati e apprezzati dalla vostra anima gemella, grazie al sostegno di Venere in sestile. Se siete single nuove conoscenze potrebbero in modo spontaneo. Voto - 8️⃣

Toro: sfera sentimentale sottotono in questo sabato di maggio. La Luna si troverà in cattivo aspetto, e la vostra relazione di coppia potrebbe aver bisogno di maggior attenzione. In ambito professionale sarete all'altezza delle vostre mansioni, ma attenzione a non correre troppi rischi.

Voto - 7️⃣

Gemelli: giornata di sabato appagante in amore per voi nativi del segno. Le relazioni consolidate si rafforzeranno grazie a Venere, mentre chi è in crisi avrà modo di aprirsi al dialogo e trovare una soluzione insieme. In quanto al lavoro saprete procedere con calma e con la giusta creatività, dimostrandovi all'altezza della situazione. Voto - 8️⃣

Cancro: la giornata si rivelerà abbastanza dolce per quanto riguarda i sentimenti. La Luna in trigono dal segno amico dello Scorpione apre al dialogo con il partner, portando buona complicità. In quanto al lavoro servirà maggiore concretezza nei vostri progetti, e ripartire da basi solide per riuscire a ottenere buoni risultati. Voto - 8️⃣

Leone: previsioni astrali sottotono a causa della Luna in quadratura.

Le emozioni non mancheranno grazie a Venere, ma a volte potreste essere un po’ troppo esuberanti nei confronti del partner. In ambito professionale sarà un sabato stimolante, con discrete occasioni per mettere in mostra il vostro valore. Voto - 7️⃣

Vergine: la Luna in sestile dal segno dello Scorpione vi aiuterà a entrare in empatia con la persona che amate. Potrebbe essere un buon momento per aprirsi al dialogo e cercare di capire cosa non funziona nel vostro legame. In quanto al lavoro siate pazienti: potrebbero presto arrivare discrete occasioni di successo da non sottovalutare. Voto - 7️⃣

Bilancia: giornata di sabato positiva per quanto riguarda i sentimenti. Sarà un fine settimana carico di emozioni, dove sensibilità e complicità saranno protagonisti della vostra storia d'amore.

In ambito professionale prendetevi del tempo per comprendere come gestire al meglio le vostre mansioni. Voto - 7️⃣

Scorpione: la Luna in congiunzione al vostro segno zodiacale vi permetterà di dimostrare maggiore maturità nei confronti della persona che amate. Se siete single gli incontri non mancheranno, ma solo pochi di essi potrebbero effettivamente fare colpo. Nel lavoro la fortuna sarà dalla vostra parte, ciò nonostante, cercate di concludere le vostre mansioni in tempo. Voto - 8️⃣

Sagittario: giornata di sabato che invita alla prudenza secondo l'oroscopo. In amore, evitate critiche eccessive: con Venere in opposizione sarà facile incappare in spiacevoli incomprensioni. Sul posto di lavoro precisione e organizzazione da parte di Marte e Mercurio saranno premiate, soprattutto per voi nati nella terza decade.

Voto - 7️⃣

Capricorno: settore professionale che richiederà un'attenta revisione in questo periodo. Le stelle non vi daranno tante occasioni, tant'è che sarà necessario rivedere i vostri piani, soprattutto quelli a lungo termine. In amore la Luna porterà stabilità nel vostro rapporto, ciò nonostante potreste essere alla ricerca di qualcosa di più. Voto - 6️⃣

Acquario: giornata di sabato intensa per voi nativi del segno. In amore Venere sarà favorevole, aprendo a belle emozioni da vivere, ma attenzione alla Luna in quadratura. Per quanto riguarda il lavoro sarete in grado di fare la differenza grazie a Marte e Mercurio, ottenendo risultati a volte sopra le aspettative. Voto - 8️⃣

Pesci: configurazione astrale che vedrà la Luna in buon aspetto.

Di contro, Venere rimane in quadratura, e il vostro rapporto non sarà così affiatato. Tuttavia, potrebbe essere un buon momento per aprirsi al dialogo e trovare una soluzione a questioni irrisolte. In ambito professionale vi farete strada tra le tante mansioni da risolvere. Spesso dimostrerete audacia e buone idee, ma altre volte sarà meglio riflettere prima di agire. Voto - 7️⃣