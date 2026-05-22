L'oroscopo di sabato 23 maggio si preannuncia ricco di colpi di scena e transiti planetari di fondamentale importanza. Con il Sole che ha da poco fatto il suo ingresso nel dinamico segno dei Gemelli e la Luna che solca i cieli influenzando l'emotività di tutti i segni zodiacali, la giornata odierna promette di ridefinire priorità, sentimenti e strategie lavorative.

I nativi Capricorno potranno contare sulla Luna in trigono per cercare di chiarire il rapporto con il partner, mentre testa e cuore saranno in equilibrio per il segno dello Scorpione. Per i nativi Vergine ci saranno momenti d'intesa e maturità, mentre per il segno dei Pesci, il solo romanticismo potrebbe non essere sufficiente.

Previsioni oroscopo sabato 23 maggio 2026 segno per segno

Ariete: il fine settimana non inizierà nel migliore dei modi dal punto di vista sentimentale. Meglio non sollevare vecchi polveroni, e concentratevi su ciò che conta davvero nel vostro rapporto. In quanto al lavoro Marte vi rende attivi, ma serviranno idee adeguate i vostri progetti possano andare avanti. Voto - 6️⃣

Toro: sfera sentimentale gradevole in questo sabato di maggio. Mercurio vi regala creatività e intraprendenza. Raccogliete le energie necessarie per mettere a frutto le vostre idee e raggiungere ottimi risultati. In amore Venere porterà buoni sentimenti, mentre la Luna vi renderà abbastanza maturi da costruire un rapporto equilibrato.

Voto - 9️⃣

Gemelli: previsioni astrali all'insegna della stabilità. In amore, single oppure no, potrebbe essere un buon momento per programmare il vostro futuro o quello della coppia. In campo professionale, lavorerete con efficienza, portando a termine i progetti rimasti indietro. In ogni caso, cercherete sempre di fare del vostro meglio. Voto - 8️⃣

Cancro: giornata di sabato tutta da vivere per voi secondo l'oroscopo. La Luna e Venere vi accompagneranno verso una storia d'amore dolcissima e appagante. Se siete single possono nascere nuove storie dal grande potenziale. In quanto al lavoro Mercurio vi rende creativi e con le conoscenze adeguate per mettere insieme progetti di primo livello. Voto - 9️⃣

Leone: le stelle di questo sabato saranno tutto sommato discrete nei vostri confronti.

State dimostrando particolare impegno nel lavoro, ma la strada verso il successo sarà ancora lunga. In ambito amoroso non potrete fare a meno di assecondare i desideri del partner e godere di un rapporto armonioso, soprattutto voi nati nella terza decade. Voto - 7️⃣

Vergine: la Luna in congiunzione porterà momenti d'intesa e maturità. Single oppure no, avrete cura delle persone a voi care. Provate inoltre a fare qualcosa di diverso e stimolante con la vostra fiamma. In ambito lavorativo la creatività non vi manca, ma attenzione a non sovraccaricarvi di lavoro. Voto - 8️⃣

Bilancia: previsioni astrali complicate durante questo sabato di maggio. Venere in quadratura potrebbe causare qualche incomprensione di troppo.

Fare i romanticoni potrebbe non essere sufficiente. Nel lavoro attenzione alle decisioni che prenderete, perché l'imprevisto sarà sempre dietro l'angolo. Voto - 6️⃣

Scorpione: giornata di sabato che annuncia un ottimo cielo nei vostri confronti e un perfetto equilibrio tra testa e cuore. In amore sarete magnetici e maturi al punto giusto, da costruire un legame solido con la persona che amate. In quanto al lavoro la giusta intuizione potrebbe fare la differenza. Voto - 9️⃣

Sagittario: sfera sentimentale gradevole in questa giornata secondo l'oroscopo. L'intesa con il partner sarà buona, ma attenzione a non fare niente che possa andare contro il vostro rapporto. In ambito professionale una buona organizzazione può aiutarvi a gestire i vostri progetti con maggiore efficienza.

Voto - 8️⃣

Capricorno: previsioni astrali complicate in questo periodo. La Luna in trigono vi aiuterà a chiarire il rapporto con il partner, ma ci vorrà ancora un po’ prima di poter stare bene insieme. Nel lavoro va bene essere intraprendenti, ma attenzione a non prendere le decisioni sbagliate, considerato Mercurio in opposizione. Voto - 6️⃣

Acquario: giornata di sabato stabile per voi nativi del segno. Vi sentirete in sintonia con la persona che amate, capaci di poter vivere una giornata tranquilla e affiatata con la vostra anima gemella. Nel lavoro sarete molto determinati grazie a Marte, ma attenzione a non essere precipitosi nelle vostre decisioni, soprattutto voi nati nella seconda decade.

Voto - 8️⃣

Pesci: Mercurio e Venere saranno dalla vostra parte in questa giornata di sabato, ma attenzione alla Luna in opposizione. Fare i romanticoni potrebbe non essere sufficiente per poter vivere un rapporto appagante. Nel lavoro saprete come muovervi nei vostri progetti per poter raggiungere buoni risultati. Voto - 7️⃣