L'oroscopo del giorno sabato 9 maggio offre una guida preziosa per affrontare al meglio la giornata, sfruttando le energie dei pianeti e anticipando eventuali sfide.

Per i nati sotto il segno dell'Acquario, le emozioni saranno al centro grazie alla Luna e Venere, mentre nuovi progetti impegneranno i nativi Toro al lavoro. La Bilancia mostrerà maggiore sensibilità nei confronti del partner, mentre il Sagittario sarà in ottima forma grazie a Marte.

Previsioni oroscopo sabato 9 maggio 2026 segno per segno

Ariete: questo weekend inizierà molto bene per voi nativi del segno.

Con le giuste parole, sarete in grado di costruire un rapporto sincero e affiatato con la persona che amate. In ambito professionale Marte infonde in voi grandi energie, ma per la riuscita di un progetto, dovrete anche prendervi il giusto tempo per riflettere e applicare le idee migliori. Voto - 8️⃣

Toro: questo sabato di maggio vedrà il pianeta Mercurio dalla vostra parte secondo l'oroscopo. Nel lavoro arriveranno nuove idee e nuovi progetti, che non vedrete l'ora di affrontare. In amore la Luna in quadratura potrebbe rappresentare un ostacolo per la vostra storia d'amore. Non ci sarà sempre una perfetta intesa, ma quando ci sarà un problema, cercherete di risolverlo. Voto - 7️⃣

Gemelli: la giornata si prospetta ottima in ambito amoroso.

La Luna e Venere saranno dalla vostra parte, riempiendo di stimoli il legame con la persona che amate. In ambito lavorativo ci metterete parecchio del vostro in quel che fate, e alcune idee potrebbero portarvi lontano se realizzate con impegno. Voto - 8️⃣

Cancro: sarà una giornata discreta in amore secondo l'oroscopo. Un pizzico di dinamicità nel vostro legame vi farà bene, ma attenzione a non prendervi troppe libertà. Se siete single conoscete la vostra fiamma un po’ per volta. In ambito professionale nuove idee prenderanno forma grazie a Mercurio, e vi permetteranno di fare importanti passi avanti. Voto - 8️⃣

Leone: in questo sabato di maggio le stelle non saranno del tutto favorevoli nei vostri confronti.

Ci sarà non ci sarà sempre un buon feeling con il partner a causa della Luna: se c'è qualcosa che vi preoccupa, apritevi al dialogo. Nel lavoro buone intuizioni potrebbero aiutarvi per i prossimi progetti. Attenzione però al pianeta Mercurio in quadratura. Voto - 7️⃣

Vergine: sfera sentimentale complicata in questo periodo per voi nativi del segno. Il rapporto con il partner sarà messo in crisi da Venere in quadratura, che potrebbe causare qualche incomprensione di troppo tra voi e il partner. In ambito lavorativo ve la caverete abbastanza bene, ma non aspettatevi sempre risultati al top. Voto - 6️⃣

Bilancia: la Luna e Venere in buon aspetto aumenteranno la vostra sensibilità nei confronti del partner.

Le coppie consolidate troveranno maggiore stabilità, mentre i cuori solitari potrebbero prendersi un po’ di tempo per riflettere. In quanto al lavoro riorganizzare le vostre priorità e capire dove potete dare il meglio potrebbe aiutarvi a crescere. Voto - 8️⃣

Scorpione: il carisma non vi manca in amore secondo l'oroscopo, ma a volte potreste non sapere bene come esprimerlo. Single oppure no, lasciate che le emozioni scorrano tra voi e la vostra fiamma, soprattutto se siete nati nella prima decade. In quanto al lavoro vi sentirete motivati, ma serviranno anche idee adeguate per poter raggiungere buoni risultati. Voto - 7️⃣

Sagittario: vi sentirete in ottima forma e salute in questa giornata di sabato grazie a Marte in trigono.

Soprattutto in campo professionale, sarete pronti a mettervi in gioco e fare la differenza. In amore non ci sarà una perfetta sintonia tra voi e il partner a causa di Venere in opposizione. Attenzione al vostro modo di amare. Voto - 7️⃣

Capricorno: la giornata si rivelerà proficua per voi nativi del segno. Mercurio sarà dalla vostra parte, e vi aiuterà a ottimizzare bene i vostri progetti e ricavare il miglior risultato possibile. In amore vi sentirete bene con il partner, ma cercate di mantenere un buon equilibrio nel vostro rapporto, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Voto - 8️⃣

Acquario: le emozioni non mancheranno in questa giornata di sabato per voi nativi del segno. La Luna e Venere vi sorrideranno, portando buone emozioni e intesa tra voi e la persona che amate.

Per quanto riguarda il lavoro Mercurio potrebbe ostacolarvi. Marte invece sarà favorevole, e vi aiuterà a reagire e superare gli ostacoli. Voto - 7️⃣

Pesci: previsioni astrali sottotono per quanto riguarda i sentimenti. Venere si troverà in quadratura, causando spesso delle incomprensioni o discussioni da risolvere con la vostra anima gemella. In ambito professionale Mercurio porterà buone idee, mentre Giove in trigono vi darà quel pizzico di fortuna necessario per raggiungere il successo. Voto - 7️⃣