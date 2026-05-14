Nell'oroscopo del giorno venerdì 15 maggio, le stelle promettono emozioni intense, cambiamenti improvvisi e nuove opportunità per molti segni zodiacali. La Luna porta energia nei rapporti sentimentali, mentre Mercurio favorisce comunicazione, intuizioni e incontri importanti.

In questo appuntamento con l'astrologia quotidiana, i pianeti saranno ben allineati per il segno del Toro, regalando una giornata proficua e appagante, invece il Leone dovrà stare attento a quello che farà, soprattutto in questo periodo. Il cuore dei nativi Gemelli non smetterà di battere per il partner, mentre la Bilancia sarà più seducente.

Previsioni oroscopo venerdì 15 maggio 2026 segno per segno

Ariete: vi avvicinerete verso il weekend con un'aria di ottimismo e fiducia secondo l'oroscopo. Il rapporto con il partner sarà intenso di emozioni, con qualche piccola occasione romantica da non perdere. In ambito professionale dimostrare il vostro valore vi aiuterà a ottenere risultati migliori, soprattutto se siete nati nella prima decade. Voto - 9️⃣

Toro: le stelle di questo venerdì di maggio saranno ben allineate nei vostri confronti. Dal Sole alla Luna a Mercurio, questa giornata promette tanto per voi. In amore ci sarà quella voglia di costruire qualcosa di serio tra voi e il partner, mentre i single saranno più intriganti e attraenti.

Nel lavoro saprete prendervi le vostre responsabilità e costruire progetti degni di nota. Voto - 8️⃣

Gemelli: i vostri sentimenti nei confronti del partner saranno piuttosto chiari secondo l'oroscopo. Soprattutto voi cuori solitari, avrete voglia di parlare, conoscere nuove persone e mettervi in gioco. Sul fronte professionale, se avrete a che fare con progetti ben chiari, la vostra produttività sarà ottima. Voto - 8️⃣

Cancro: previsioni astrali che annunciano un cielo più sereno nei vostri confronti. La Luna vi sorriderà dal segno del Toro, portando stabilità e una buona intesa con la persona che amate. Nel lavoro Mercurio porterà idee brillanti, ma attenzione alla posizione di Marte, che potrebbe rallentare la vostra tabella di marcia.

Voto - 8️⃣

Leone: le stelle di questa giornata non saranno così favorevoli per voi. La Luna potrebbe sollevare qualche dubbio tra voi e la persona che amate. Essere romanticoni potrebbe non essere sufficiente. In quanto al lavoro Marte vi aiuterà a reagire agli ostacoli, ma con Mercurio in cattivo aspetto, dovrete fare molta attenzione su come gestirete le vostre mansioni. Voto - 6️⃣

Vergine: arrivano buone notizie dalle stelle in questo venerdì di maggio. La Luna sarà dalla vostra parte, in contrasto con Venere in quadratura. Dimostrare un po’ di comprensione potrebbe aiutarvi a vivere un rapporto migliore. Nel lavoro Mercurio vi darà una visione più chiara dei vostri progetti. In questa giornata saprete dove mettere le mani per raggiungere buoni risultati.

Voto - 7️⃣

Bilancia: con Venere in trigono dal segno amico dei Gemelli, sarete più seducenti e attraenti, single oppure no. Il vostro modo di amare e di farvi notare non passerà inosservato, con la possibilità di poter fare nuove conquiste. Sul fronte professionale alcuni progetti procedono lentamente, ma non significa che siano destinati a fallire. Voto - 7️⃣

Scorpione: il cielo di questo venerdì non sarà così favorevole nei vostri confronti. La Luna in opposizione potrebbe sollevare qualche incomprensione da risolvere, soprattutto se siete nati nella prima decade. Per quanto riguarda il lavoro, l'impegno che ci metterete nelle vostre mansioni si noterà tutto, ma non sempre i risultati andranno a rispecchiare le aspettative.

Voto - 6️⃣

Sagittario: sfera sentimentale sottotono in questo periodo. Dovrete essere più spontanei e sinceri nei confronti del partner affinché possa esserci un rapporto che funzioni davvero. Evitate discussioni legate alla gelosia o alle abitudini quotidiane. In quanto al lavoro Marte offrirà opportunità interessanti per i vostri progetti, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Voto - 7️⃣

Capricorno: giornata di venerdì positiva dal punto di vista sentimentale. La Luna in trigono porterà stabilità tra voi e la persona che amate, soprattutto per voi nati nella prima decade. Nel lavoro farete passi avanti con i vostri progetti grazie a Mercurio in trigono. Attenzione soltanto a Marte in quadratura, che potrebbe togliervi energie.

Voto - 7️⃣

Acquario: configurazione astrale che vedrà il pianeta Venere dalla vostra parte secondo l'oroscopo. La Luna e Mercurio però non saranno così favorevoli, e potrebbero aprire a qualche incomprensione tra voi e il partner. In ambito lavorativo attenzione agli imprevisti, che potrebbero rendere complicato lo sviluppo delle vostre mansioni. Voto - 6️⃣

Pesci: questo venerdì di maggio vedrà l'astro argenteo agire a vostro favore. Se c'è stata distanza emotiva tra voi e il partner, questo potrebbe essere il momento giusto per recuperare terreno. In quanto al lavoro bisogna fare più attenzione ai dettagli per poter fare la differenza nei vostri progetti. Voto - 7️⃣