L'oroscopo del giorno di venerdì 22 maggio porta con sé energie intense, cambiamenti improvvisi e nuove occasioni da cogliere al volo. La Luna favorisce le emozioni autentiche, mentre Venere accende passioni e chiarimenti sentimentali.

Per i nativi Leone sarà importante mantenere lucidità e costanza nei propri progetti, mentre vitalità e gioia faranno parte della vita amorosa dei nativi Pesci. Scorpione non dovrà avere fretta in amore, mentre la fortuna aiuterà i nativi Cancro nel lavoro.

Previsioni oroscopo venerdì 22 maggio 2026 segno per segno

Ariete: vi avvicinerete verso un fine settimana di chiarimenti dal punto di vista sentimentale. La posizione della Luna favorisce il dialogo con la persona che amate, ma ci saranno tante cose da chiarire prima di poter stare bene insieme. In ambito professionale Mercurio vi rende creativi, mentre Marte porterà buone energie. Voto - 7️⃣

Toro: sfera sentimentale altalenante in questo venerdì di maggio. Venere vi sorride, ma con la Luna in quadratura dal segno del Leone, potreste apparire un po’ suscettibili. Se siete single non abbiate fretta di bruciare le tappe. In ambito professionale sarete abbastanza determinati, ma sappiate che non sempre avrete ragione su ogni questione.

Voto - 7️⃣

Gemelli: la Luna in sestile promette sentimenti ed emozioni profonde secondo l'oroscopo. Le coppie solide potranno fare progetti importanti, mentre i cuori solitari potrebbero riscoprire il piacere di stare insieme a una persona speciale. In quanto al lavoro state vivendo un periodo di stabilità e buoni risultati, cercando inoltre nuove strategie di successo. Voto - 8️⃣

Cancro: stelle di venerdì che annunciano una bella Venere dalla vostra parte. La voglia di flirt e leggerezza si farà sentire, godendo di un clima vivace con la vostra anima gemella. In ambito professionale avrete bisogno di trovare strade efficaci verso il successo. Attenzione però a Marte in quadratura, che potrebbe causare qualche ostacolo.

Voto - 7️⃣

Leone: la Luna vi sorride in questa giornata di venerdì secondo l'oroscopo. Le emozioni si faranno profonde e intense, ma dovrete saperle sfruttare appieno per vivere al meglio il vostro rapporto. In ambito professionale sarà importante mantenere lucidità e costanza nei vostri progetti, soprattutto se avete dei piani a lungo termine. Voto - 8️⃣

Vergine: sarà una giornata piacevole da vivere in ambito amoroso. Con Venere in buon aspetto attraverserete un momento passionale, soprattutto voi nati nella seconda decade. Se siete single lasciatevi alle spalle il passato e apritevi a nuove opportunità. In ambito lavorativo concentratevi su quei progetti che possono darvi maggiori garanzie per il momento.

Voto - 8️⃣

Bilancia: in amore cercherete chiarezza e stabilità in questo periodo. La Luna sarà favorevole, ma con Venere in quadratura dal segno del Cancro, ci saranno molte cose da chiarire. I single saranno piuttosto selettivi. Nel lavoro state attraversando una fase di crescita. Le idee non mancheranno, ma le energie potrebbero non essere al top. Voto - 6️⃣

Scorpione: giornata di venerdì discreta per quanto riguarda i sentimenti. Venere porterà passione e desiderio, ma con la Luna in quadratura potrebbero esserci delle questioni da risolvere. I single saranno irresistibili, ma un po’ impacciati. In ambito lavorativo state attraversando una fase di riflessione, nel tentativo di trovare nuove idee che possano fare la differenza.

Voto - 7️⃣

Sagittario: stelle di venerdì che vi metteranno a vostro agio in ambito amoroso. A volte possono bastare dei gesti semplici per riuscire a essere felici insieme alla persona che amate. In ambito professionale Mercurio limita la vostra creatività. Il vostro metodo lavorativo infatti potrebbe rivelarsi difficile da sostenere. Voto - 7️⃣

Capricorno: vivere storie superficiali non fa per voi secondo l'oroscopo. Con Venere in opposizione, la vostra vita sentimentale non sarà così appagante, soprattutto per voi nati nella prima decade. Anche nel lavoro ci saranno degli ostacoli da superare. Con Marte in quadratura, non vi sentirete sempre a vostro agio nei vostri progetti. Voto - 6️⃣

Acquario: periodo sottotono in ambito amoroso per voi nativi del segno.

La Luna in opposizione potrebbe sollevare qualche dubbio sulla vostra relazione di coppia da dissipare velocemente. In ambito professionale sarà una giornata produttiva grazie a Mercurio, con idee e progetti interessanti da portare verso il successo. Voto - 7️⃣

Pesci: vitalità e gioia caratterizzeranno questa giornata di venerdì secondo l'oroscopo. Venere sarà dalla vostra parte, aiutandovi a vivere un rapporto dolce e romantico. In ambito professionale Mercurio potrebbe limitare il vostro intuito. Non avrete sempre l'idea giusta per i vostri progetti. Meglio chiedere un consiglio a un collega più esperto. Voto - 7️⃣