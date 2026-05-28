L'oroscopo del giorno venerdì 29 maggio si apre con un cielo dinamico, attraversato da energie contrastanti ma profondamente stimolanti. È una giornata che invita i segni a fare chiarezza dentro sé stessi, a distinguere ciò che è reale da ciò che è soltanto desiderato.

Per l'Acquario potrebbe esserci un po’ d'agitazione a causa della Luna in quadratura, mentre il Cancro avrà voglia di emozioni forti. Alcune situazioni inizieranno ad essere più chiare al lavoro per il Leone, mentre il segno dei Gemelli sarà in grado di costruire grandi occasioni professionali.

Previsioni oroscopo venerdì 29 maggio 2026 segno per segno

Ariete: vi avvicinerete verso un fine settimana d'incertezze in ambito amoroso. Con Venere in quadratura dal segno del Cancro non ci sarà sempre una grande intesa con la persona che amate, soprattutto se siete nati nella seconda decade. In ambito professionale l'organizzazione non vi manca, ma dovrete essere anche un po’ più determinati. Voto - 7️⃣

Toro: Venere vi sorride dal segno del Cancro in questo venerdì di maggio, ma con la Luna in opposizione dal segno dello Scorpione, non sempre riuscirete a godere di un rapporto perfetto. In ambito lavorativo avrete più idee e creatività di quanto immaginate. Dovrete soltanto riuscire ad applicarle.

Voto - 7️⃣

Gemelli: le stelle di questo venerdì saranno soddisfacenti per quanto riguarda il lavoro. Mercurio in congiunzione vi rende produttivi, e vi permetterà di costruire grandi occasioni professionali. In amore questo cielo sarà tutto sommato discreto. Per stare bene insieme al partner, sarà necessario non superare certi limiti. Voto - 8️⃣

Cancro: avrete voglia di emozioni forti in questa giornata di venerdì secondo l'oroscopo. La stagione estiva sta per avvicinarsi, e con la Luna e Venere dalla vostra parte, sarà un buon momento per organizzare qualcosa di diverso e stimolante con la vostra anima gemella. Nel lavoro alcuni progetti richiederanno tempo e pazienza. Non abbiate fretta. Voto - 8️⃣

Leone: alcune situazioni lavorative inizieranno ad essere più chiare per voi nativi del segno.

Ciò vi permetterà di comprendere meglio dove andare a mettere le mani con i prossimi progetti e non commettere errori. In amore attenzione alla Luna in quadratura, che potrebbe causare piccole incomprensioni tra voi e la persona che amate. Voto - 7️⃣

Vergine: sfera sentimentale piacevole ed equilibrata in questo periodo per voi nativi del segno. Con la Luna e Venere in buon aspetto, avrete mille stimoli per cercare di rendere felice la persona che amate. Sul fronte professionale arriveranno intuizioni interessanti, ma con Mercurio in quadratura dal segno dei Gemelli, non sarà così facile trasformare le vostre idee in realtà. Voto - 7️⃣

Bilancia: previsioni astrali discrete in questa giornata di venerdì.

Mercurio in trigono porterà idee proficue, che possono fare la differenza nei vostri progetti lavorativi. In amore cercate di essere un po’ più sensibili verso la persona che amate, o verso chi in questi giorni ha cercato di dimostrare un po’ di empatia verso di voi. Voto - 7️⃣

Scorpione: l'amore sarà al centro in questo periodo per voi nativi del segno. Il vostro modo di amare sincero e autentico vi permetterà di vivere una relazione di coppia dolcissima, soprattutto per voi nati nella seconda decade. In ambito lavorativo potrebbe essere un buon momento per mostrare ciò che sapete fare senza paura di giudizio. Voto - 8️⃣

Sagittario: il lavoro si sta rivelando stressante in questo periodo per voi nativi del segno, complice il pianeta Mercurio in opposizione.

Non tutte le vostre idee infatti potrebbero funzionare adeguatamente, provocando qualche disagio o rallentamento. In amore In amore l'attrazione verso il partner non mancherà, ma dovrete fare qualcosa in più per riuscire a conquistare il suo cuore. Voto - 6️⃣

Capricorno: le stelle di questo venerdì annunciano una bella Luna dalla vostra parte secondo l'oroscopo. Di contro, Venere rimane in cattivo aspetto: ci saranno infatti alcune importanti da chiarire, e dovrete farlo finché siete in tempo. In ambito lavorativo una maggiore determinazione può aiutare a gestire meglio i vostri progetti. Voto - 7️⃣

Acquario: la Luna in quadratura dal segno dello Scorpione potrebbe portare un po’ di agitazione nel vostro rapporto.

Se ci sono alcuni pensieri che vi tormentano, parlarne con il partner sarà fondamentale. In ambito lavorativo avrete la situazione sotto controllo. Con Mercurio in trigono i vostri progetti andranno come da voi previsto. Voto - 7️⃣

Pesci: sfera sentimentale eccellente in questa giornata di venerdì. Avrete una particolare forza magnetica, utile per costruire un rapporto forte e affiatato. In ambito lavorativo dovrete muovervi con strategia, e saper evitare gli ostacoli per risparmiare tempo e risorse. Voto - 7️⃣