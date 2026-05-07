Nell'appuntamento quotidiano con le stelle, le configurazioni planetarie mettono in evidenza emozioni, relazioni e decisioni importanti.

Nell'oroscopo di venerdì 8 maggio, i nativi Gemelli sentiranno un forte desiderio di azione, soprattutto in ambito amoroso, mentre il segno del Toro dimostrerà maggiore sicurezza al lavoro. Il Capricorno si dimostrerà curioso e aperto alle novità, mentre la Luna porterà benessere nella vita dei nativi Acquario.

Previsioni oroscopo venerdì 8 maggio 2026 segno per segno

Ariete: il vostro venerdì inizierà con una bella Luna in sestile nei vostri confronti.

Ascoltare maggiormente il partner vi aiuterà a rafforzare il vostro legame e vivere emozioni intense. Nel lavoro una proposta interessante potrebbe aiutarvi a fare il salto di qualità. Approfittate della bontà di Marte per metterci maggiore impegno in quel che fate. Voto - 9️⃣

Toro: giornata di venerdì sottotono in ambito amoroso. Alcuni momenti di stallo potrebbero bloccare la vostra iniziativa romantica, complice la Luna in quadratura dal segno dell'Acquario. Sul fronte professionale Mercurio in congiunzione vi permetterà di mostrare maggiore sicurezza in quel che fate, soprattutto se siete nati nella prima decade. Voto - 6️⃣

Gemelli: sfera sentimentale gradevole in questo venerdì di maggio.

La Luna e Venere v'inviteranno all'azione e dare un tocco più romantico alla vostra storia d'amore. Se siete single potrebbe essere una bella giornata per fare qualcosa di piacevole e socializzare. Nel lavoro vi sentirete a vostro agio, ma non sarà necessario cercare di strafare. Voto - 8️⃣

Cancro: cielo del momento che infonderà in voi la voglia di socializzare e vivere un rapporto migliore con la persona che amate. Le stelle favoriranno la comunicazione e la voglia di amare, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Per quanto riguarda il lavoro Mercurio porterà buone idee, e con i giusti mezzi, saprete come metterle in pratica. Voto - 8️⃣

Leone: sarà una giornata altalenante per voi nativi del segno.

In amore Venere sarà favorevole, ma con la Luna in opposizione dal segno dell'Acquario, non sarete sempre così affabili nei confronti del partner. In ambito professionale le capacità non vi mancano, ma dovrete anche saper mettere in pratica quello che conoscete. Voto - 7️⃣

Vergine: vita amorosa complicata in questo periodo per voi nativi del segno. Potrebbero emergere delle divergenze tra voi e il partner, e aprirsi al dialogo potrebbe esservi d'aiuto. Sul fronte professionale potrete contare su Mercurio in trigono per gestire al meglio le vostre mansioni. Con il vostro modo di fare ingegnoso, potrebbero arrivare interessanti risultati. Voto - 7️⃣

Bilancia: sarà un'ottima giornata da dedicare alle emozioni secondo l'oroscopo.

La Luna e Venere porteranno benessere nella vostra relazione di coppia. Il vostro di amare coinvolgente e simpatico potrebbe far piacere al partner. Sul fronte professionale avrete a che fare con progetti complessi, ma con il giusto impegno, potreste riuscire a raggiungere buoni risultati. Voto - 8️⃣

Scorpione: attenzione a non pretendere troppo dagli altri in questo periodo. Essere troppo critici potrebbe soltanto aprire a possibili discussioni. Se siete single in cerca di conquiste, mettete in mostra le vostre migliori qualità. In ambito professionale la creatività potrebbe essere un limite in questo periodo. Concentratevi per il momento su quei progetti più semplici per voi. Voto - 7️⃣

Sagittario: stelle di questo venerdì complesse per voi nativi del segno.

La Luna vi sorride, ma con Venere in opposizione dal segno dei Gemelli, non sarà così semplice far trasparire le vostre emozioni. In ambito professionale Marte porterà buone energie, che potrebbero fare la differenza nello sviluppo delle vostre mansioni. Voto - 7️⃣

Capricorno: sfera sentimentale stabile in questa giornata di venerdì. Il rapporto con il partner sarà appagante, ma potreste essere alla ricerca di qualcosa di più per il vostro legame. Nel lavoro Mercurio vi metterà a vostro agio, portando buone idee e voglia di fare, oltre che tanta curiosità verso nuove iniziative. Voto - 8️⃣

Acquario: giornata di venerdì eccellente per quanto riguarda i sentimenti. La Luna e Venere saranno favorevoli, portando in voi una grande voglia di amare, soprattutto per voi nati nella prima decade.

Sul fronte professionale dovrete analizzare bene la situazione prima di agire. Con Mercurio in quadratura non sempre avrete il pieno controllo della situazione. Voto - 8️⃣

Pesci: Venere in quadratura dal segno dei Gemelli non vi darà grandi occasioni romantiche secondo l'oroscopo. Single oppure no, potrete fare meglio di così per compiacere la vostra fiamma. In ambito professionale Mercurio vi metterà a vostro agio in quel che fate, con idee e progetti che porteranno a ottimi risultati. Voto - 7️⃣