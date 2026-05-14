Tra emozioni in amore, opportunità di lavoro, colpi di fortuna e attenzione alla salute, l'oroscopo del fine settimana del 16 e 17 maggio è pronto per offrire le previsioni per tutti i segni zodiacali.

I nativi Toro potranno contare su una buona dose di creatività grazie a Mercurio, mentre la comunicazione favorisce la Bilancia nei rapporti sentimentali. Per il Leone ci saranno alcune cose da rivedere in campo professionale, mentre l'Acquario dimostrerà fascino e buone emozioni nei confronti di chi ama.

Previsioni oroscopo weekend 16-17 maggio 2026 segno per segno

Ariete: questo weekend di metà mese si rivelerà abbastanza piacevole da vivere per voi nativi del segno. Venere porterà un'atmosfera romantica e rassicurante, perfetta per consolidare il legame con la vostra anima gemella. In ambito professionale siate più pratici nei vostri progetti, nel tentativo di fare la differenza. Voto - 8️⃣

Toro: ottimo fine settimana per voi secondo l'oroscopo. La Luna porterà benessere e vivacità nella vostra relazione di coppia. Anche i cuori solitari saranno più dolci e amorevoli. In ambito professionale Mercurio vi permetterà di essere particolarmente creativi e capaci di mettere insieme progetti ben fatti.

Voto - 8️⃣

Gemelli: sfera sentimentale che vi permetterà di sentirvi unici e amati nel vostro rapporto. Venere favorisce il legame con la persona che amate, soprattutto per i nati nella terza decade. Sul fronte professionale sarete abbastanza sicuri delle vostre decisioni, ciò nonostante un piccolo controllo in più non guasterebbe. Voto - 8️⃣

Cancro: settore professionale stabile in questo weekend di maggio. Mercurio vi rende creativi, e con le giuste idee potreste mettere insieme progetti ben fatti. Sul fronte amoroso sarà un periodo tutto sommato discreto. Una buona comunicazione vi permetterà di costruire un legame stabile e appagante. Voto - 8️⃣

Leone: il lavoro potrebbe presentare dei rischi in questo periodo secondo l'oroscopo.

Con Mercurio in quadratura non sempre avrete le idee chiare su come gestire le vostre mansioni. Attenzione a non prendere iniziative che possono portarvi fuori strada. Sul fronte amoroso attenzione alla Luna in quadratura. Anche se Venere sarà favorevole, non sempre godrete di buone emozioni. Voto - 6️⃣

Vergine: cielo del momento che vedrà la Luna dalla vostra parte, almeno durante la giornata di sabato. Venere rimane contraria, ciò nonostante sarà necessario cercare di aprirsi al dialogo per poter vivere un rapporto migliore. Per quanto riguarda il lavoro, Mercurio vi permetterà di pianificare bene le vostre mansioni, e poter gestire tutto con praticità. Voto - 7️⃣

Bilancia: chiarezza e dialogo possono aiutarvi a risolvere tensioni tra voi e la persona che amate.

Se siete single Venere vi spingerà a stringere nuove conoscenze e provare nuove emozioni, soprattutto se siete nati nella terza decade. Nel lavoro una limpida razionalità sarà di grande aiuto per gestire con criterio le vostre mansioni. Voto - 8️⃣

Scorpione: fine settimana di maggio non al top per quanto riguarda i sentimenti. Con la Luna in opposizione dal segno del Toro, dovrete fare attenzione a possibili colpi di gelosia tra voi e la vostra anima gemella. Per quanto riguarda il lavoro meglio non pensare a questioni irrisolte. Concentratevi su quei progetti che possono darvi i migliori risultati. Voto - 7️⃣

Sagittario: configurazione astrale che vedrà il pianeta Venere in cattivo aspetto secondo l'oroscopo.

La comunicazione con il partner potrebbe farsi più complessa per voi, scatenando spesso piccole incomprensioni. In quanto al lavoro siate più dinamici nel vostro impiego, adattandovi in base alle situazioni che vi capiteranno. Voto - 6️⃣

Capricorno: più apertura nel vostro modo di amare porterà a un rapporto più armonioso secondo l'oroscopo. Sfruttate la posizione favorevole della Luna in questo weekend per stare bene insieme alla vostra dolce metà. In ambito professionale meglio non correre troppi rischi. Con Marte e Mercurio in quadratura non sempre le vostre idee funzioneranno. Voto - 6️⃣

Acquario: previsioni astrali che vi permetteranno di dimostrare fascino e buone emozioni dal punto di vista sentimentale.

Venere vi sorride dal segno amico dei Gemelli, e vi permetterà di prendervi cura al meglio del vostro legame. In quanto al lavoro Marte e Mercurio porteranno buone idee, che potrebbero fare la differenza se gestire correttamente. Voto - 8️⃣

Pesci: la Luna in sestile porterà un pizzico di sensibilità nel vostro rapporto. Anche se Venere rimane contraria, in questo fine settimana sarà possibile aprirsi al dialogo e cercare di risolvere ciò che non funziona. In ambito professionale non abbiate paura di agire, soprattutto se avere i mezzi e le capacità per poter fare bene. Voto - 7️⃣