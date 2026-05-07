L'oroscopo dell'9 maggio 2026 con classifica assegna la medaglia d'oro ai Gemelli ancora una volta protagonisti, quella d'argento alla Bilancia e quella di bronzo all'Acquario. L'ultimo posto questa volta è occupato dalla Vergine.

Classifica dei segni del 8/05

° Posto: Gemelli

Siete ancora in una scia magica. La Luna in Acquario vi regala una visione d'insieme straordinaria. Riuscite a comunicare concetti complessi con una semplicità disarmante. È il momento perfetto per pianificare un viaggio o un nuovo percorso di studi.

° Posto: Bilancia

Ottimo feeling con questa Luna.

Vi sentite leggeri e creativi. È una giornata ideale per dedicarvi a un hobby o per passare del tempo di qualità con le persone che stimolano la vostra mente. Il vostro fascino è discreto ma irresistibile.

Posto: Acquario

La Luna nel vostro segno vi rende protagonisti di questa fase di "pulizia". Avete il coraggio di tagliare i rami secchi senza rimpianti. Sentite il bisogno di spazio e indipendenza: prendetevi i vostri momenti di solitudine, saranno rigeneranti.

4° Sagittario: La Luna favorisce gli incontri e gli scambi. Potreste ricevere una notizia inaspettata o un invito che vi apre nuove prospettive sociali. Tenetevi aperti a diverse possibilità.

5° Ariete: Giornata di networking. Siete pronti a collaborare con gli altri e ad essere propositivi.

6°Leone : La Luna è in opposizione e vi mette davanti a uno specchio. È il momento di osservare obiettivamente le vostre relazioni: cosa va cambiato per ritrovare l'armonia?

7° Toro : Siete concentrati sulla carriera. La fase calante vi suggerisce di terminare i compiti in sospeso prima di lanciare nuove iniziative.

8° Pesci: Momento di introspezione. La Luna in dodicesima casa vi invita al silenzio e all'ascolto dei vostri sogni. Non forzate i ritmi.

9° Capricorno: Focus sulle finanze. State riconsiderando il valore di certi investimenti o possedimenti. La razionalità dell'Acquario vi aiuta a essere obiettivi.

10° Scorpione : Qualche tensione in famiglia o tra le mura domestiche. Cercate di non essere troppo pungenti; a volte il silenzio è la migliore strategia.

11° Cancro: Sentite il peso di certe trasformazioni interiori. Non abbiate paura di lasciare andare vecchi schemi emotivi che ormai vi stanno stretti.

12° Vergine : La routine vi sembra particolarmente soffocante. Attenzione alla salute e allo stress: non cercate di controllare ogni minimo dettaglio.